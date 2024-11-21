- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 615
Kârla kapanan işlemler:
1 286 (79.62%)
Zararla kapanan işlemler:
329 (20.37%)
En iyi işlem:
30.34 USD
En kötü işlem:
-8.21 USD
Brüt kâr:
5 110.68 USD (307 411 pips)
Brüt zarar:
-791.09 USD (56 534 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
68 (225.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
270.78 USD (63)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.48%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
64.25
Alış işlemleri:
808 (50.03%)
Satış işlemleri:
807 (49.97%)
Kâr faktörü:
6.46
Beklenen getiri:
2.67 USD
Ortalama kâr:
3.97 USD
Ortalama zarar:
-2.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-18.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.00 USD (9)
Aylık büyüme:
1.68%
Yıllık tahmin:
20.36%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.65 USD
Maksimum:
67.23 USD (0.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.69% (63.20 USD)
Varlığa göre:
60.26% (4 369.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD_e
|853
|AUDCAD_e
|762
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD_e
|2.3K
|AUDCAD_e
|2.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD_e
|123K
|AUDCAD_e
|128K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.34 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 63
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +225.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FreshForex-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok