- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 615
Profit Trade:
1 286 (79.62%)
Loss Trade:
329 (20.37%)
Best Trade:
30.34 USD
Worst Trade:
-8.21 USD
Profitto lordo:
5 110.68 USD (307 411 pips)
Perdita lorda:
-791.09 USD (56 534 pips)
Vincite massime consecutive:
68 (225.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
270.78 USD (63)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.48%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
64.25
Long Trade:
808 (50.03%)
Short Trade:
807 (49.97%)
Fattore di profitto:
6.46
Profitto previsto:
2.67 USD
Profitto medio:
3.97 USD
Perdita media:
-2.40 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-18.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.00 USD (9)
Crescita mensile:
1.68%
Previsione annuale:
20.36%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.65 USD
Massimale:
67.23 USD (0.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.69% (63.20 USD)
Per equità:
60.26% (4 369.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD_e
|853
|AUDCAD_e
|762
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD_e
|2.3K
|AUDCAD_e
|2.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD_e
|123K
|AUDCAD_e
|128K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FreshForex-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
