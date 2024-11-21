- Прирост
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FreshForex-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Информация для подписчиков
Для корректного копирования моих сигналов через сервис MQL5 необходимо учитывать несколько важных моментов. Во-первых, размер вашего депозита должен быть сопоставим с депозитом провайдера сигнала. Практика показывает, что оптимально иметь капитал на 10–15% больше, чем у автора сигнала. Это обеспечивает корректное копирование сделок в полном объёме и снижает вероятность отказа в открытии ордеров из-за недостатка маржи.
Пример: если мой рабочий депозит составляет 5000 USD, то для подписчика рекомендуется иметь капитал в диапазоне 5500–5750 USD. Такой подход позволит максимально точно воспроизводить сделки и сохранить пропорции между риском и доходностью.
Важно понимать, что финансовые рынки всегда связаны с риском. Доходность сигналов может варьироваться, и ни один трейдер не застрахован от просадок. Поэтому прежде чем оставлять положительный или отрицательный отзыв, убедитесь, что вы копируете сигналы именно тем капиталом, который готовы подвергнуть риску. Рынок — это пространство, где неизбежно чередуются периоды прибыли и убытков, и это часть естественного процесса торговли.
С уважением, Наталья
USD
USD
USD