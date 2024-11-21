SignauxSections
Natalyia Nikitina

BaLLzProtector MT5

Natalyia Nikitina
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 86%
FreshForex-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 615
Bénéfice trades:
1 286 (79.62%)
Perte trades:
329 (20.37%)
Meilleure transaction:
30.34 USD
Pire transaction:
-8.21 USD
Bénéfice brut:
5 110.68 USD (307 411 pips)
Perte brute:
-791.09 USD (56 534 pips)
Gains consécutifs maximales:
68 (225.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
270.78 USD (63)
Ratio de Sharpe:
0.59
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
8.48%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
58
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
64.25
Longs trades:
808 (50.03%)
Courts trades:
807 (49.97%)
Facteur de profit:
6.46
Rendement attendu:
2.67 USD
Bénéfice moyen:
3.97 USD
Perte moyenne:
-2.40 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-18.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-18.00 USD (9)
Croissance mensuelle:
1.68%
Prévision annuelle:
20.36%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.65 USD
Maximal:
67.23 USD (0.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.69% (63.20 USD)
Par fonds propres:
60.26% (4 369.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD_e 853
AUDCAD_e 762
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD_e 2.3K
AUDCAD_e 2.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD_e 123K
AUDCAD_e 128K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.34 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 63
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +225.28 USD
Perte consécutive maximale: -18.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FreshForex-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.07.10 18:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 10:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 10:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 28 days
2025.06.12 12:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 02:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 01:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 21:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 20:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.25 14:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.25 13:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.24 09:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 18:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 15:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
