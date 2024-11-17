SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Eudaimonia
Kin Hung Chow

Eudaimonia

Kin Hung Chow
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 31%
ICMarketsSC-Live16
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
442
Kârla kapanan işlemler:
322 (72.85%)
Zararla kapanan işlemler:
120 (27.15%)
En iyi işlem:
189.75 USD
En kötü işlem:
-96.76 USD
Brüt kâr:
1 882.42 USD (52 413 pips)
Brüt zarar:
-1 229.37 USD (36 671 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (56.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
252.14 USD (11)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
32.75%
Maks. mevduat yükü:
13.18%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
2.19
Alış işlemleri:
289 (65.38%)
Satış işlemleri:
153 (34.62%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
1.48 USD
Ortalama kâr:
5.85 USD
Ortalama zarar:
-10.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-59.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-233.58 USD (3)
Aylık büyüme:
7.99%
Yıllık tahmin:
96.91%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
164.88 USD
Maksimum:
298.34 USD (13.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.98% (298.34 USD)
Varlığa göre:
37.76% (781.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 296
GBPCAD 36
EURCHF 24
NZDCAD 23
AUDJPY 13
XAUUSD 9
AUDCHF 4
AUDCAD 4
USDJPY 4
EURAUD 3
NZDUSD 3
EURGBP 3
GBPUSD 3
CADCHF 2
USDCAD 2
GBPJPY 2
EURCAD 2
HK50 2
EURNZD 2
GBPCHF 2
XTIUSD 1
NZDCHF 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 445
GBPCAD 102
EURCHF 10
NZDCAD -2
AUDJPY -19
XAUUSD 70
AUDCHF 92
AUDCAD 8
USDJPY -12
EURAUD -10
NZDUSD 1
EURGBP -41
GBPUSD -37
CADCHF -31
USDCAD -2
GBPJPY 17
EURCAD 26
HK50 11
EURNZD 33
GBPCHF 1
XTIUSD -1
NZDCHF -29
CADJPY 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 4.3K
GBPCAD 3.1K
EURCHF -282
NZDCAD 1.2K
AUDJPY -1.3K
XAUUSD 5.5K
AUDCHF 1.7K
AUDCAD -255
USDJPY -902
EURAUD -289
NZDUSD -104
EURGBP -432
GBPUSD -529
CADCHF -682
USDCAD -90
GBPJPY 1.7K
EURCAD 2.5K
HK50 -2.4K
EURNZD 2.7K
GBPCHF 6
XTIUSD -2
NZDCHF -249
CADJPY 663
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +189.75 USD
En kötü işlem: -97 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +56.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -59.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
SigmaPrimary-Real
0.00 × 6
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 2
LQD1-Live01
0.25 × 4
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarkets-Live22
0.43 × 151
ICMarketsSC-Live26
0.49 × 253
ICMarketsSC-Live20
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live32
0.79 × 703
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 151
ICMarkets-Live18
0.87 × 45
GlobalPrime-Live
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live22
0.90 × 1079
EightcapLtd-Real-4
0.96 × 51
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
1.01 × 141
ICMarketsSC-Live14
1.05 × 1786
ICMarkets-Live24
1.12 × 129
ICMarketsSC-Live05
1.17 × 115
ICMarketsSC-Live16
1.23 × 1855
Pepperstone-Edge09
1.27 × 11
Tickmill-Live
1.33 × 969
83 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Read the price, read the story.

"Price will tell us how to go; price will lead us where to go."

"We cannot control the return, only the risk."


Entry Mode:

- Trend following

- Momentum

- Fibonacci

- Europe session

- Liquidity hunt


Risk Management:

- Risk per trade: 1.5% to 2%

- Trades per week: 2-4


Drawdown Control: 

- Weekly target: Less than 5% (2-3 consecutive losses in a week will halt trading)

- Monthly target: Less than 20%


Objective:

- Aim for a positive return every month


Trading Tools:

- Forex

- Gold

- BTC


İnceleme yok
2025.09.15 09:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 20:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 02:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 11:47
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.06% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 03:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.20 10:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.13 11:30
No swaps are charged
2025.03.13 11:30
No swaps are charged
2025.03.13 09:09
No swaps are charged on the signal account
2025.03.10 09:33
No swaps are charged
2025.03.10 09:33
No swaps are charged
2025.03.10 08:10
No swaps are charged on the signal account
2025.03.05 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.27 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.17 21:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Eudaimonia
Ayda 30 USD
31%
0
0
USD
2.9K
USD
45
97%
442
72%
33%
1.53
1.48
USD
38%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.