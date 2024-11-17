- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|296
|GBPCAD
|36
|EURCHF
|24
|NZDCAD
|23
|AUDJPY
|13
|XAUUSD
|9
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|4
|USDJPY
|4
|EURAUD
|3
|NZDUSD
|3
|EURGBP
|3
|GBPUSD
|3
|CADCHF
|2
|USDCAD
|2
|GBPJPY
|2
|EURCAD
|2
|HK50
|2
|EURNZD
|2
|GBPCHF
|2
|XTIUSD
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|445
|GBPCAD
|102
|EURCHF
|10
|NZDCAD
|-2
|AUDJPY
|-19
|XAUUSD
|70
|AUDCHF
|92
|AUDCAD
|8
|USDJPY
|-12
|EURAUD
|-10
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|-41
|GBPUSD
|-37
|CADCHF
|-31
|USDCAD
|-2
|GBPJPY
|17
|EURCAD
|26
|HK50
|11
|EURNZD
|33
|GBPCHF
|1
|XTIUSD
|-1
|NZDCHF
|-29
|CADJPY
|22
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|4.3K
|GBPCAD
|3.1K
|EURCHF
|-282
|NZDCAD
|1.2K
|AUDJPY
|-1.3K
|XAUUSD
|5.5K
|AUDCHF
|1.7K
|AUDCAD
|-255
|USDJPY
|-902
|EURAUD
|-289
|NZDUSD
|-104
|EURGBP
|-432
|GBPUSD
|-529
|CADCHF
|-682
|USDCAD
|-90
|GBPJPY
|1.7K
|EURCAD
|2.5K
|HK50
|-2.4K
|EURNZD
|2.7K
|GBPCHF
|6
|XTIUSD
|-2
|NZDCHF
|-249
|CADJPY
|663
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Read the price, read the story.
"Price will tell us how to go; price will lead us where to go."
"We cannot control the return, only the risk."
Entry Mode:
- Trend following
- Momentum
- Fibonacci
- Europe session
- Liquidity hunt
Risk Management:
- Risk per trade: 1.5% to 2%
- Trades per week: 2-4
Drawdown Control:
- Weekly target: Less than 5% (2-3 consecutive losses in a week will halt trading)
- Monthly target: Less than 20%
Objective:
- Aim for a positive return every month
Trading Tools:
- Forex
- Gold
- BTC
