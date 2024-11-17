SignauxSections
Eudaimonia
Kin Hung Chow

Eudaimonia

Kin Hung Chow
0 avis
Fiabilité
45 semaines
0 / 0 USD
30 USD par mois
croissance depuis 2024 31%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
442
Bénéfice trades:
322 (72.85%)
Perte trades:
120 (27.15%)
Meilleure transaction:
189.75 USD
Pire transaction:
-96.76 USD
Bénéfice brut:
1 882.42 USD (52 413 pips)
Perte brute:
-1 229.37 USD (36 671 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (56.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
252.14 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
32.75%
Charge de dépôt maximale:
13.18%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
2.19
Longs trades:
289 (65.38%)
Courts trades:
153 (34.62%)
Facteur de profit:
1.53
Rendement attendu:
1.48 USD
Bénéfice moyen:
5.85 USD
Perte moyenne:
-10.24 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-59.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-233.58 USD (3)
Croissance mensuelle:
7.99%
Prévision annuelle:
96.91%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
164.88 USD
Maximal:
298.34 USD (13.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.98% (298.34 USD)
Par fonds propres:
37.76% (781.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 296
GBPCAD 36
EURCHF 24
NZDCAD 23
AUDJPY 13
XAUUSD 9
AUDCHF 4
AUDCAD 4
USDJPY 4
EURAUD 3
NZDUSD 3
EURGBP 3
GBPUSD 3
CADCHF 2
USDCAD 2
GBPJPY 2
EURCAD 2
HK50 2
EURNZD 2
GBPCHF 2
XTIUSD 1
NZDCHF 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 445
GBPCAD 102
EURCHF 10
NZDCAD -2
AUDJPY -19
XAUUSD 70
AUDCHF 92
AUDCAD 8
USDJPY -12
EURAUD -10
NZDUSD 1
EURGBP -41
GBPUSD -37
CADCHF -31
USDCAD -2
GBPJPY 17
EURCAD 26
HK50 11
EURNZD 33
GBPCHF 1
XTIUSD -1
NZDCHF -29
CADJPY 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 4.3K
GBPCAD 3.1K
EURCHF -282
NZDCAD 1.2K
AUDJPY -1.3K
XAUUSD 5.5K
AUDCHF 1.7K
AUDCAD -255
USDJPY -902
EURAUD -289
NZDUSD -104
EURGBP -432
GBPUSD -529
CADCHF -682
USDCAD -90
GBPJPY 1.7K
EURCAD 2.5K
HK50 -2.4K
EURNZD 2.7K
GBPCHF 6
XTIUSD -2
NZDCHF -249
CADJPY 663
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +189.75 USD
Pire transaction: -97 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +56.02 USD
Perte consécutive maximale: -59.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
SigmaPrimary-Real
0.00 × 6
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 2
LQD1-Live01
0.25 × 4
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarkets-Live22
0.43 × 151
ICMarketsSC-Live26
0.49 × 253
ICMarketsSC-Live20
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live32
0.79 × 703
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 151
ICMarkets-Live18
0.87 × 45
GlobalPrime-Live
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live22
0.90 × 1079
EightcapLtd-Real-4
0.96 × 51
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
1.01 × 141
ICMarketsSC-Live14
1.05 × 1786
ICMarkets-Live24
1.12 × 129
ICMarketsSC-Live05
1.16 × 115
ICMarketsSC-Live16
1.23 × 1855
Pepperstone-Edge09
1.27 × 11
83 plus...
Read the price, read the story.

"Price will tell us how to go; price will lead us where to go."

"We cannot control the return, only the risk."


Entry Mode:

- Trend following

- Momentum

- Fibonacci

- Europe session

- Liquidity hunt


Risk Management:

- Risk per trade: 1.5% to 2%

- Trades per week: 2-4


Drawdown Control: 

- Weekly target: Less than 5% (2-3 consecutive losses in a week will halt trading)

- Monthly target: Less than 20%


Objective:

- Aim for a positive return every month


Trading Tools:

- Forex

- Gold

- BTC


Aucun avis
2025.09.15 09:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 20:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 02:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 11:47
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.06% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 03:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.20 10:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.13 11:30
No swaps are charged
2025.03.13 11:30
No swaps are charged
2025.03.13 09:09
No swaps are charged on the signal account
2025.03.10 09:33
No swaps are charged
2025.03.10 09:33
No swaps are charged
2025.03.10 08:10
No swaps are charged on the signal account
2025.03.05 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.27 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.17 21:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Eudaimonia
30 USD par mois
31%
0
0
USD
2.9K
USD
45
97%
442
72%
33%
1.53
1.48
USD
38%
1:500
