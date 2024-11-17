- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|296
|GBPCAD
|36
|EURCHF
|24
|NZDCAD
|23
|AUDJPY
|13
|XAUUSD
|9
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|4
|USDJPY
|4
|EURAUD
|3
|NZDUSD
|3
|EURGBP
|3
|GBPUSD
|3
|CADCHF
|2
|USDCAD
|2
|GBPJPY
|2
|EURCAD
|2
|HK50
|2
|EURNZD
|2
|GBPCHF
|2
|XTIUSD
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|445
|GBPCAD
|102
|EURCHF
|10
|NZDCAD
|-2
|AUDJPY
|-19
|XAUUSD
|70
|AUDCHF
|92
|AUDCAD
|8
|USDJPY
|-12
|EURAUD
|-10
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|-41
|GBPUSD
|-37
|CADCHF
|-31
|USDCAD
|-2
|GBPJPY
|17
|EURCAD
|26
|HK50
|11
|EURNZD
|33
|GBPCHF
|1
|XTIUSD
|-1
|NZDCHF
|-29
|CADJPY
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|4.3K
|GBPCAD
|3.1K
|EURCHF
|-282
|NZDCAD
|1.2K
|AUDJPY
|-1.3K
|XAUUSD
|5.5K
|AUDCHF
|1.7K
|AUDCAD
|-255
|USDJPY
|-902
|EURAUD
|-289
|NZDUSD
|-104
|EURGBP
|-432
|GBPUSD
|-529
|CADCHF
|-682
|USDCAD
|-90
|GBPJPY
|1.7K
|EURCAD
|2.5K
|HK50
|-2.4K
|EURNZD
|2.7K
|GBPCHF
|6
|XTIUSD
|-2
|NZDCHF
|-249
|CADJPY
|663
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
SigmaPrimary-Real
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 2
|
LQD1-Live01
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live23
|0.33 × 18
|
ICMarkets-Live22
|0.43 × 151
|
ICMarketsSC-Live26
|0.49 × 253
|
ICMarketsSC-Live20
|0.78 × 9
|
ICMarketsSC-Live32
|0.79 × 703
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 151
|
ICMarkets-Live18
|0.87 × 45
|
GlobalPrime-Live
|0.89 × 9
|
ICMarketsSC-Live22
|0.90 × 1079
|
EightcapLtd-Real-4
|0.96 × 51
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|1.01 × 141
|
ICMarketsSC-Live14
|1.05 × 1786
|
ICMarkets-Live24
|1.12 × 129
|
ICMarketsSC-Live05
|1.17 × 115
|
ICMarketsSC-Live16
|1.23 × 1855
|
Pepperstone-Edge09
|1.27 × 11
|
Tickmill-Live
|1.33 × 969
Read the price, read the story.
"Price will tell us how to go; price will lead us where to go."
"We cannot control the return, only the risk."
Entry Mode:
- Trend following
- Momentum
- Fibonacci
- Europe session
- Liquidity hunt
Risk Management:
- Risk per trade: 1.5% to 2%
- Trades per week: 2-4
Drawdown Control:
- Weekly target: Less than 5% (2-3 consecutive losses in a week will halt trading)
- Monthly target: Less than 20%
Objective:
- Aim for a positive return every month
Trading Tools:
- Forex
- Gold
- BTC
