SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Eudaimonia
Kin Hung Chow

Eudaimonia

Kin Hung Chow
0 recensioni
Affidabilità
45 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 31%
ICMarketsSC-Live16
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
442
Profit Trade:
322 (72.85%)
Loss Trade:
120 (27.15%)
Best Trade:
189.75 USD
Worst Trade:
-96.76 USD
Profitto lordo:
1 882.42 USD (52 413 pips)
Perdita lorda:
-1 229.37 USD (36 671 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (56.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
252.14 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
32.75%
Massimo carico di deposito:
13.18%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
2.19
Long Trade:
289 (65.38%)
Short Trade:
153 (34.62%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
1.48 USD
Profitto medio:
5.85 USD
Perdita media:
-10.24 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-59.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-233.58 USD (3)
Crescita mensile:
7.99%
Previsione annuale:
96.91%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
164.88 USD
Massimale:
298.34 USD (13.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.98% (298.34 USD)
Per equità:
37.76% (781.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 296
GBPCAD 36
EURCHF 24
NZDCAD 23
AUDJPY 13
XAUUSD 9
AUDCHF 4
AUDCAD 4
USDJPY 4
EURAUD 3
NZDUSD 3
EURGBP 3
GBPUSD 3
CADCHF 2
USDCAD 2
GBPJPY 2
EURCAD 2
HK50 2
EURNZD 2
GBPCHF 2
XTIUSD 1
NZDCHF 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 445
GBPCAD 102
EURCHF 10
NZDCAD -2
AUDJPY -19
XAUUSD 70
AUDCHF 92
AUDCAD 8
USDJPY -12
EURAUD -10
NZDUSD 1
EURGBP -41
GBPUSD -37
CADCHF -31
USDCAD -2
GBPJPY 17
EURCAD 26
HK50 11
EURNZD 33
GBPCHF 1
XTIUSD -1
NZDCHF -29
CADJPY 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 4.3K
GBPCAD 3.1K
EURCHF -282
NZDCAD 1.2K
AUDJPY -1.3K
XAUUSD 5.5K
AUDCHF 1.7K
AUDCAD -255
USDJPY -902
EURAUD -289
NZDUSD -104
EURGBP -432
GBPUSD -529
CADCHF -682
USDCAD -90
GBPJPY 1.7K
EURCAD 2.5K
HK50 -2.4K
EURNZD 2.7K
GBPCHF 6
XTIUSD -2
NZDCHF -249
CADJPY 663
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +189.75 USD
Worst Trade: -97 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +56.02 USD
Massima perdita consecutiva: -59.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
SigmaPrimary-Real
0.00 × 6
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 2
LQD1-Live01
0.25 × 4
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarkets-Live22
0.43 × 151
ICMarketsSC-Live26
0.49 × 253
ICMarketsSC-Live20
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live32
0.79 × 703
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 151
ICMarkets-Live18
0.87 × 45
GlobalPrime-Live
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live22
0.90 × 1079
EightcapLtd-Real-4
0.96 × 51
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
1.01 × 141
ICMarketsSC-Live14
1.05 × 1786
ICMarkets-Live24
1.12 × 129
ICMarketsSC-Live05
1.17 × 115
ICMarketsSC-Live16
1.23 × 1855
Pepperstone-Edge09
1.27 × 11
Tickmill-Live
1.33 × 969
83 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Read the price, read the story.

"Price will tell us how to go; price will lead us where to go."

"We cannot control the return, only the risk."


Entry Mode:

- Trend following

- Momentum

- Fibonacci

- Europe session

- Liquidity hunt


Risk Management:

- Risk per trade: 1.5% to 2%

- Trades per week: 2-4


Drawdown Control: 

- Weekly target: Less than 5% (2-3 consecutive losses in a week will halt trading)

- Monthly target: Less than 20%


Objective:

- Aim for a positive return every month


Trading Tools:

- Forex

- Gold

- BTC


Non ci sono recensioni
2025.09.15 09:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 20:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 02:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 11:47
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.06% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 03:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.20 10:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.13 11:30
No swaps are charged
2025.03.13 11:30
No swaps are charged
2025.03.13 09:09
No swaps are charged on the signal account
2025.03.10 09:33
No swaps are charged
2025.03.10 09:33
No swaps are charged
2025.03.10 08:10
No swaps are charged on the signal account
2025.03.05 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.27 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.17 21:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Eudaimonia
30USD al mese
31%
0
0
USD
2.9K
USD
45
97%
442
72%
33%
1.53
1.48
USD
38%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.