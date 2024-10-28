SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Six Sigma
Erhard Hardy Petzel

Six Sigma

Erhard Hardy Petzel
0 inceleme
47 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -27%
AdmiralsGroup-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
284
Kârla kapanan işlemler:
199 (70.07%)
Zararla kapanan işlemler:
85 (29.93%)
En iyi işlem:
30.85 EUR
En kötü işlem:
-72.10 EUR
Brüt kâr:
713.28 EUR (684 648 pips)
Brüt zarar:
-978.51 EUR (403 998 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (165.67 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
165.67 EUR (27)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
91.71%
Maks. mevduat yükü:
104.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
-0.53
Alış işlemleri:
134 (47.18%)
Satış işlemleri:
150 (52.82%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-0.93 EUR
Ortalama kâr:
3.58 EUR
Ortalama zarar:
-11.51 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-240.32 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-240.32 EUR (7)
Aylık büyüme:
19.26%
Yıllık tahmin:
233.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
430.77 EUR
Maksimum:
499.31 EUR (46.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.76% (499.44 EUR)
Varlığa göre:
46.70% (444.13 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 28
[NQ100] 17
[DJI30] 14
GERMANY40 12
GOLD 12
USDJPY 11
USDCHF 10
AUDJPY 9
CRUDOIL 9
EURJPY 8
NZDUSD 8
GBPAUD 7
NZDJPY 7
AUDCHF 7
EURCAD 7
[SP500] 7
AUDUSD 6
EURNZD 6
EURAUD 6
USDCAD 6
NZDCAD 6
GBPUSD 6
[IBEX35] 6
COPPER 6
GBPJPY 5
EURGBP 5
GBPCAD 5
CADJPY 5
NGAS 5
AUDNZD 4
CHFJPY 4
CADCHF 4
[FTSE100] 4
GBPCHF 4
[CAC40] 4
GBPNZD 3
AUDCAD 3
NZDCHF 3
[JP225] 1
EURCHF 1
BCHEUR 1
[Canada60] 1
SILVER 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -148
[NQ100] 33
[DJI30] 4
GERMANY40 -1
GOLD 108
USDJPY 2
USDCHF -7
AUDJPY 15
CRUDOIL 21
EURJPY -10
NZDUSD -57
GBPAUD -18
NZDJPY -25
AUDCHF -9
EURCAD 2
[SP500] 18
AUDUSD -89
EURNZD -106
EURAUD 0
USDCAD -124
NZDCAD -5
GBPUSD 67
[IBEX35] -16
COPPER 5
GBPJPY 79
EURGBP -12
GBPCAD -34
CADJPY -3
NGAS -8
AUDNZD -9
CHFJPY 27
CADCHF 2
[FTSE100] 20
GBPCHF 10
[CAC40] -6
GBPNZD 8
AUDCAD -4
NZDCHF -2
[JP225] 2
EURCHF -4
BCHEUR 0
[Canada60] -2
SILVER -27
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -13K
[NQ100] 179K
[DJI30] 91K
GERMANY40 -6.7K
GOLD 22K
USDJPY 4.3K
USDCHF 1.2K
AUDJPY 2K
CRUDOIL 194
EURJPY -1.1K
NZDUSD -4.5K
GBPAUD -2.7K
NZDJPY -3.1K
AUDCHF -688
EURCAD 297
[SP500] 22K
AUDUSD -7.5K
EURNZD -18K
EURAUD 10
USDCAD -11K
NZDCAD -438
GBPUSD 6.4K
[IBEX35] -14K
COPPER 50
GBPJPY 12K
EURGBP -696
GBPCAD -4.4K
CADJPY -450
NGAS -9
AUDNZD -1.4K
CHFJPY 3.9K
CADCHF 218
[FTSE100] 19K
GBPCHF 957
[CAC40] 3.9K
GBPNZD 1.5K
AUDCAD -431
NZDCHF -99
[JP225] 2.3K
EURCHF -363
BCHEUR 147
[Canada60] -298
SILVER -542
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.85 EUR
En kötü işlem: -72 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +165.67 EUR
Maksimum ardışık zarar: -240.32 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Earnex-Trade
0.42 × 97
AdmiralsGroup-Live
2.70 × 217
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Die Signale werden manuell aufgrund diverser Indikatoren und KI-Unterstützung generiert.
İnceleme yok
2025.09.22 05:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 04:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 03:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 06:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 03:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 02:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 19:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 18:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.13 17:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.07 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 17:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 11:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 18:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol