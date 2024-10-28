- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
284
Profit Trade:
199 (70.07%)
Loss Trade:
85 (29.93%)
Best Trade:
30.85 EUR
Worst Trade:
-72.10 EUR
Profitto lordo:
713.28 EUR (684 648 pips)
Perdita lorda:
-978.51 EUR (403 998 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (165.67 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
165.67 EUR (27)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
91.71%
Massimo carico di deposito:
104.58%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
-0.53
Long Trade:
134 (47.18%)
Short Trade:
150 (52.82%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-0.93 EUR
Profitto medio:
3.58 EUR
Perdita media:
-11.51 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-240.32 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-240.32 EUR (7)
Crescita mensile:
19.26%
Previsione annuale:
233.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
430.77 EUR
Massimale:
499.31 EUR (46.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.76% (499.44 EUR)
Per equità:
46.70% (444.13 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|[NQ100]
|17
|[DJI30]
|14
|GERMANY40
|12
|GOLD
|12
|USDJPY
|11
|USDCHF
|10
|AUDJPY
|9
|CRUDOIL
|9
|EURJPY
|8
|NZDUSD
|8
|GBPAUD
|7
|NZDJPY
|7
|AUDCHF
|7
|EURCAD
|7
|[SP500]
|7
|AUDUSD
|6
|EURNZD
|6
|EURAUD
|6
|USDCAD
|6
|NZDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|[IBEX35]
|6
|COPPER
|6
|GBPJPY
|5
|EURGBP
|5
|GBPCAD
|5
|CADJPY
|5
|NGAS
|5
|AUDNZD
|4
|CHFJPY
|4
|CADCHF
|4
|[FTSE100]
|4
|GBPCHF
|4
|[CAC40]
|4
|GBPNZD
|3
|AUDCAD
|3
|NZDCHF
|3
|[JP225]
|1
|EURCHF
|1
|BCHEUR
|1
|[Canada60]
|1
|SILVER
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-148
|[NQ100]
|33
|[DJI30]
|4
|GERMANY40
|-1
|GOLD
|108
|USDJPY
|2
|USDCHF
|-7
|AUDJPY
|15
|CRUDOIL
|21
|EURJPY
|-10
|NZDUSD
|-57
|GBPAUD
|-18
|NZDJPY
|-25
|AUDCHF
|-9
|EURCAD
|2
|[SP500]
|18
|AUDUSD
|-89
|EURNZD
|-106
|EURAUD
|0
|USDCAD
|-124
|NZDCAD
|-5
|GBPUSD
|67
|[IBEX35]
|-16
|COPPER
|5
|GBPJPY
|79
|EURGBP
|-12
|GBPCAD
|-34
|CADJPY
|-3
|NGAS
|-8
|AUDNZD
|-9
|CHFJPY
|27
|CADCHF
|2
|[FTSE100]
|20
|GBPCHF
|10
|[CAC40]
|-6
|GBPNZD
|8
|AUDCAD
|-4
|NZDCHF
|-2
|[JP225]
|2
|EURCHF
|-4
|BCHEUR
|0
|[Canada60]
|-2
|SILVER
|-27
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-13K
|[NQ100]
|179K
|[DJI30]
|91K
|GERMANY40
|-6.7K
|GOLD
|22K
|USDJPY
|4.3K
|USDCHF
|1.2K
|AUDJPY
|2K
|CRUDOIL
|194
|EURJPY
|-1.1K
|NZDUSD
|-4.5K
|GBPAUD
|-2.7K
|NZDJPY
|-3.1K
|AUDCHF
|-688
|EURCAD
|297
|[SP500]
|22K
|AUDUSD
|-7.5K
|EURNZD
|-18K
|EURAUD
|10
|USDCAD
|-11K
|NZDCAD
|-438
|GBPUSD
|6.4K
|[IBEX35]
|-14K
|COPPER
|50
|GBPJPY
|12K
|EURGBP
|-696
|GBPCAD
|-4.4K
|CADJPY
|-450
|NGAS
|-9
|AUDNZD
|-1.4K
|CHFJPY
|3.9K
|CADCHF
|218
|[FTSE100]
|19K
|GBPCHF
|957
|[CAC40]
|3.9K
|GBPNZD
|1.5K
|AUDCAD
|-431
|NZDCHF
|-99
|[JP225]
|2.3K
|EURCHF
|-363
|BCHEUR
|147
|[Canada60]
|-298
|SILVER
|-542
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.85 EUR
Worst Trade: -72 EUR
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +165.67 EUR
Massima perdita consecutiva: -240.32 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Earnex-Trade
|0.42 × 97
AdmiralsGroup-Live
|2.70 × 217
Die Signale werden manuell aufgrund diverser Indikatoren und KI-Unterstützung generiert.
