Erhard Hardy Petzel

Six Sigma

Erhard Hardy Petzel
0 recensioni
47 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -27%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
284
Profit Trade:
199 (70.07%)
Loss Trade:
85 (29.93%)
Best Trade:
30.85 EUR
Worst Trade:
-72.10 EUR
Profitto lordo:
713.28 EUR (684 648 pips)
Perdita lorda:
-978.51 EUR (403 998 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (165.67 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
165.67 EUR (27)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
91.71%
Massimo carico di deposito:
104.58%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
-0.53
Long Trade:
134 (47.18%)
Short Trade:
150 (52.82%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-0.93 EUR
Profitto medio:
3.58 EUR
Perdita media:
-11.51 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-240.32 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-240.32 EUR (7)
Crescita mensile:
19.26%
Previsione annuale:
233.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
430.77 EUR
Massimale:
499.31 EUR (46.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.76% (499.44 EUR)
Per equità:
46.70% (444.13 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 28
[NQ100] 17
[DJI30] 14
GERMANY40 12
GOLD 12
USDJPY 11
USDCHF 10
AUDJPY 9
CRUDOIL 9
EURJPY 8
NZDUSD 8
GBPAUD 7
NZDJPY 7
AUDCHF 7
EURCAD 7
[SP500] 7
AUDUSD 6
EURNZD 6
EURAUD 6
USDCAD 6
NZDCAD 6
GBPUSD 6
[IBEX35] 6
COPPER 6
GBPJPY 5
EURGBP 5
GBPCAD 5
CADJPY 5
NGAS 5
AUDNZD 4
CHFJPY 4
CADCHF 4
[FTSE100] 4
GBPCHF 4
[CAC40] 4
GBPNZD 3
AUDCAD 3
NZDCHF 3
[JP225] 1
EURCHF 1
BCHEUR 1
[Canada60] 1
SILVER 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -148
[NQ100] 33
[DJI30] 4
GERMANY40 -1
GOLD 108
USDJPY 2
USDCHF -7
AUDJPY 15
CRUDOIL 21
EURJPY -10
NZDUSD -57
GBPAUD -18
NZDJPY -25
AUDCHF -9
EURCAD 2
[SP500] 18
AUDUSD -89
EURNZD -106
EURAUD 0
USDCAD -124
NZDCAD -5
GBPUSD 67
[IBEX35] -16
COPPER 5
GBPJPY 79
EURGBP -12
GBPCAD -34
CADJPY -3
NGAS -8
AUDNZD -9
CHFJPY 27
CADCHF 2
[FTSE100] 20
GBPCHF 10
[CAC40] -6
GBPNZD 8
AUDCAD -4
NZDCHF -2
[JP225] 2
EURCHF -4
BCHEUR 0
[Canada60] -2
SILVER -27
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -13K
[NQ100] 179K
[DJI30] 91K
GERMANY40 -6.7K
GOLD 22K
USDJPY 4.3K
USDCHF 1.2K
AUDJPY 2K
CRUDOIL 194
EURJPY -1.1K
NZDUSD -4.5K
GBPAUD -2.7K
NZDJPY -3.1K
AUDCHF -688
EURCAD 297
[SP500] 22K
AUDUSD -7.5K
EURNZD -18K
EURAUD 10
USDCAD -11K
NZDCAD -438
GBPUSD 6.4K
[IBEX35] -14K
COPPER 50
GBPJPY 12K
EURGBP -696
GBPCAD -4.4K
CADJPY -450
NGAS -9
AUDNZD -1.4K
CHFJPY 3.9K
CADCHF 218
[FTSE100] 19K
GBPCHF 957
[CAC40] 3.9K
GBPNZD 1.5K
AUDCAD -431
NZDCHF -99
[JP225] 2.3K
EURCHF -363
BCHEUR 147
[Canada60] -298
SILVER -542
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.85 EUR
Worst Trade: -72 EUR
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +165.67 EUR
Massima perdita consecutiva: -240.32 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Earnex-Trade
0.42 × 97
AdmiralsGroup-Live
2.70 × 217
Die Signale werden manuell aufgrund diverser Indikatoren und KI-Unterstützung generiert.
Non ci sono recensioni
