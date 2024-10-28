SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Six Sigma
Erhard Hardy Petzel

Six Sigma

Erhard Hardy Petzel
0 avis
47 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 -27%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
284
Bénéfice trades:
199 (70.07%)
Perte trades:
85 (29.93%)
Meilleure transaction:
30.85 EUR
Pire transaction:
-72.10 EUR
Bénéfice brut:
713.28 EUR (684 648 pips)
Perte brute:
-978.51 EUR (403 998 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (165.67 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
165.67 EUR (27)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
91.71%
Charge de dépôt maximale:
104.58%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
-0.53
Longs trades:
134 (47.18%)
Courts trades:
150 (52.82%)
Facteur de profit:
0.73
Rendement attendu:
-0.93 EUR
Bénéfice moyen:
3.58 EUR
Perte moyenne:
-11.51 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-240.32 EUR)
Perte consécutive maximale:
-240.32 EUR (7)
Croissance mensuelle:
19.26%
Prévision annuelle:
233.68%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
430.77 EUR
Maximal:
499.31 EUR (46.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.76% (499.44 EUR)
Par fonds propres:
46.70% (444.13 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 28
[NQ100] 17
[DJI30] 14
GERMANY40 12
GOLD 12
USDJPY 11
USDCHF 10
AUDJPY 9
CRUDOIL 9
EURJPY 8
NZDUSD 8
GBPAUD 7
NZDJPY 7
AUDCHF 7
EURCAD 7
[SP500] 7
AUDUSD 6
EURNZD 6
EURAUD 6
USDCAD 6
NZDCAD 6
GBPUSD 6
[IBEX35] 6
COPPER 6
GBPJPY 5
EURGBP 5
GBPCAD 5
CADJPY 5
NGAS 5
AUDNZD 4
CHFJPY 4
CADCHF 4
[FTSE100] 4
GBPCHF 4
[CAC40] 4
GBPNZD 3
AUDCAD 3
NZDCHF 3
[JP225] 1
EURCHF 1
BCHEUR 1
[Canada60] 1
SILVER 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -148
[NQ100] 33
[DJI30] 4
GERMANY40 -1
GOLD 108
USDJPY 2
USDCHF -7
AUDJPY 15
CRUDOIL 21
EURJPY -10
NZDUSD -57
GBPAUD -18
NZDJPY -25
AUDCHF -9
EURCAD 2
[SP500] 18
AUDUSD -89
EURNZD -106
EURAUD 0
USDCAD -124
NZDCAD -5
GBPUSD 67
[IBEX35] -16
COPPER 5
GBPJPY 79
EURGBP -12
GBPCAD -34
CADJPY -3
NGAS -8
AUDNZD -9
CHFJPY 27
CADCHF 2
[FTSE100] 20
GBPCHF 10
[CAC40] -6
GBPNZD 8
AUDCAD -4
NZDCHF -2
[JP225] 2
EURCHF -4
BCHEUR 0
[Canada60] -2
SILVER -27
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -13K
[NQ100] 179K
[DJI30] 91K
GERMANY40 -6.7K
GOLD 22K
USDJPY 4.3K
USDCHF 1.2K
AUDJPY 2K
CRUDOIL 194
EURJPY -1.1K
NZDUSD -4.5K
GBPAUD -2.7K
NZDJPY -3.1K
AUDCHF -688
EURCAD 297
[SP500] 22K
AUDUSD -7.5K
EURNZD -18K
EURAUD 10
USDCAD -11K
NZDCAD -438
GBPUSD 6.4K
[IBEX35] -14K
COPPER 50
GBPJPY 12K
EURGBP -696
GBPCAD -4.4K
CADJPY -450
NGAS -9
AUDNZD -1.4K
CHFJPY 3.9K
CADCHF 218
[FTSE100] 19K
GBPCHF 957
[CAC40] 3.9K
GBPNZD 1.5K
AUDCAD -431
NZDCHF -99
[JP225] 2.3K
EURCHF -363
BCHEUR 147
[Canada60] -298
SILVER -542
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Earnex-Trade
0.42 × 97
AdmiralsGroup-Live
2.70 × 217
Die Signale werden manuell aufgrund diverser Indikatoren und KI-Unterstützung generiert.
Aucun avis
2025.09.22 05:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 04:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 03:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 06:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 03:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 02:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 19:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 18:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.13 17:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.07 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 17:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 11:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 18:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
