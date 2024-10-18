SinyallerBölümler
Ki Kwong Choi

Exness 756

Ki Kwong Choi
0 inceleme
Güvenilirlik
50 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 7%
Exness-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
388
Kârla kapanan işlemler:
65 (16.75%)
Zararla kapanan işlemler:
323 (83.25%)
En iyi işlem:
31.98 USD
En kötü işlem:
-7.22 USD
Brüt kâr:
1 244.52 USD (231 830 pips)
Brüt zarar:
-1 194.73 USD (252 171 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (66.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.16 USD (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
33.88%
Maks. mevduat yükü:
56.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
196 (50.52%)
Satış işlemleri:
192 (49.48%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.13 USD
Ortalama kâr:
19.15 USD
Ortalama zarar:
-3.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-91.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-91.25 USD (25)
Aylık büyüme:
14.45%
Yıllık tahmin:
175.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
109.60 USD
Maksimum:
136.08 USD (17.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.37% (136.08 USD)
Varlığa göre:
2.10% (14.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPYm 200
XAUUSDm 108
GBPUSDm 80
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPYm -69
XAUUSDm -47
GBPUSDm 166
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPYm -4.9K
XAUUSDm -24K
GBPUSDm 8.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.98 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +66.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
