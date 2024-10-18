SignauxSections
Ki Kwong Choi

Exness 756

Ki Kwong Choi
0 avis
Fiabilité
50 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 7%
Exness-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
388
Bénéfice trades:
65 (16.75%)
Perte trades:
323 (83.25%)
Meilleure transaction:
31.98 USD
Pire transaction:
-7.22 USD
Bénéfice brut:
1 244.52 USD (231 830 pips)
Perte brute:
-1 194.73 USD (252 171 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (66.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
66.16 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
33.88%
Charge de dépôt maximale:
56.16%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
0.37
Longs trades:
196 (50.52%)
Courts trades:
192 (49.48%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.13 USD
Bénéfice moyen:
19.15 USD
Perte moyenne:
-3.70 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-91.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-91.25 USD (25)
Croissance mensuelle:
11.67%
Prévision annuelle:
141.58%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
109.60 USD
Maximal:
136.08 USD (17.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.37% (136.08 USD)
Par fonds propres:
2.10% (14.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPYm 200
XAUUSDm 108
GBPUSDm 80
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPYm -69
XAUUSDm -47
GBPUSDm 166
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPYm -4.9K
XAUUSDm -24K
GBPUSDm 8.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.98 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 25
Bénéfice consécutif maximal: +66.16 USD
Perte consécutive maximale: -91.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.