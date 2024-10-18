SegnaliSezioni
Ki Kwong Choi

Exness 756

Ki Kwong Choi
0 recensioni
Affidabilità
50 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 7%
Exness-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
388
Profit Trade:
65 (16.75%)
Loss Trade:
323 (83.25%)
Best Trade:
31.98 USD
Worst Trade:
-7.22 USD
Profitto lordo:
1 244.52 USD (231 830 pips)
Perdita lorda:
-1 194.73 USD (252 171 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (66.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.16 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
33.88%
Massimo carico di deposito:
56.16%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.37
Long Trade:
196 (50.52%)
Short Trade:
192 (49.48%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.13 USD
Profitto medio:
19.15 USD
Perdita media:
-3.70 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-91.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.25 USD (25)
Crescita mensile:
12.73%
Previsione annuale:
154.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
109.60 USD
Massimale:
136.08 USD (17.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.37% (136.08 USD)
Per equità:
2.10% (14.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPYm 200
XAUUSDm 108
GBPUSDm 80
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPYm -69
XAUUSDm -47
GBPUSDm 166
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPYm -4.9K
XAUUSDm -24K
GBPUSDm 8.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.98 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 25
Massimo profitto consecutivo: +66.16 USD
Massima perdita consecutiva: -91.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Exness 756
30USD al mese
7%
0
0
USD
807
USD
50
100%
388
16%
34%
1.04
0.13
USD
17%
1:50
