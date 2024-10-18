シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Exness 756
Ki Kwong Choi

Exness 756

Ki Kwong Choi
レビュー0件
信頼性
62週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 50%
Exness-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
511
利益トレード:
89 (17.41%)
損失トレード:
422 (82.58%)
ベストトレード:
60.00 USD
最悪のトレード:
-12.74 USD
総利益:
2 049.24 USD (492 236 pips)
総損失:
-1 672.41 USD (370 243 pips)
最大連続の勝ち:
4 (66.16 USD)
最大連続利益:
117.79 USD (2)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
35.88%
最大入金額:
70.49%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
2.77
長いトレード:
269 (52.64%)
短いトレード:
242 (47.36%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
0.74 USD
平均利益:
23.03 USD
平均損失:
-3.96 USD
最大連続の負け:
25 (-91.25 USD)
最大連続損失:
-91.25 USD (25)
月間成長:
30.89%
年間予想:
374.82%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
109.60 USD
最大の:
136.08 USD (17.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.37% (136.08 USD)
エクイティによる:
2.10% (14.54 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPYm 241
XAUUSDm 171
GBPUSDm 99
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPYm -110
XAUUSDm 360
GBPUSDm 127
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPYm -7.5K
XAUUSDm 123K
GBPUSDm 6.2K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +60.00 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 25
最大連続利益: +66.16 USD
最大連続損失: -91.25 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.

If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.

我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。

如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。



レビューなし
