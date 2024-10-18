СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Exness 756
Ki Kwong Choi

Exness 756

Ki Kwong Choi
0 отзывов
Надежность
62 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 50%
Exness-Real
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
511
Прибыльных трейдов:
89 (17.41%)
Убыточных трейдов:
422 (82.58%)
Лучший трейд:
60.00 USD
Худший трейд:
-12.74 USD
Общая прибыль:
2 049.24 USD (492 236 pips)
Общий убыток:
-1 672.41 USD (370 243 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (66.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
117.79 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
35.88%
Макс. загрузка депозита:
70.49%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
2.77
Длинных трейдов:
269 (52.64%)
Коротких трейдов:
242 (47.36%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
0.74 USD
Средняя прибыль:
23.03 USD
Средний убыток:
-3.96 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-91.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-91.25 USD (25)
Прирост в месяц:
28.13%
Годовой прогноз:
341.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
109.60 USD
Максимальная:
136.08 USD (17.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.37% (136.08 USD)
По эквити:
2.10% (14.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPYm 241
XAUUSDm 171
GBPUSDm 99
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPYm -110
XAUUSDm 360
GBPUSDm 127
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPYm -7.5K
XAUUSDm 123K
GBPUSDm 6.2K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +60.00 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 25
Макс. прибыль в серии: +66.16 USD
Макс. убыток в серии: -91.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.

If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.

我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。

如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。



Нет отзывов
2025.10.30 23:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 379 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 13:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 378 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 12:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 344 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 341 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 336 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 08:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 322 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 05:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 12:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 321 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 08:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 289 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.27 23:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 14:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 282 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 07:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Exness 756
30 USD в месяц
50%
0
0
USD
1.1K
USD
62
100%
511
17%
36%
1.22
0.74
USD
17%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.