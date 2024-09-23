SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / B3 Indice 10K N1
FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS LINHARES

B3 Indice 10K N1

FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS LINHARES
0 inceleme
Güvenilirlik
68 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 311%
XPMT5-PRD
1:1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 943
Kârla kapanan işlemler:
2 965 (59.98%)
Zararla kapanan işlemler:
1 978 (40.02%)
En iyi işlem:
640.00 BRL
En kötü işlem:
-705.00 BRL
Brüt kâr:
130 955.79 BRL (532 355 528 pips)
Brüt zarar:
-121 762.82 BRL (1 124 996 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (2 873.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
2 873.00 BRL (36)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
10.63%
Maks. mevduat yükü:
108.47%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
1.15
Alış işlemleri:
2 169 (43.88%)
Satış işlemleri:
2 774 (56.12%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
1.86 BRL
Ortalama kâr:
44.17 BRL
Ortalama zarar:
-61.56 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-945.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-2 860.00 BRL (14)
Aylık büyüme:
-7.53%
Yıllık tahmin:
-91.37%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
352.03 BRL
Maksimum:
7 960.00 BRL (44.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.99% (7 960.00 BRL)
Varlığa göre:
17.59% (1 489.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINJ25 1337
WINM25 1008
WING25 885
WINQ25 492
WINZ24 316
WINV25 307
WINQ24 132
WINV24 126
WDOF25 39
WDOG25 38
WDOU24 27
WDOH25 23
WDOQ24 14
WDOZ24 8
WDOJ25 7
WINZ25 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINJ25 475
WINM25 -1.2K
WING25 3.3K
WINQ25 -34
WINZ24 -1K
WINV25 -30
WINQ24 417
WINV24 463
WDOF25 -1.6K
WDOG25 -564
WDOU24 -75
WDOH25 -708
WDOQ24 13
WDOZ24 1.1K
WDOJ25 -1K
WINZ25 -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINJ25 -4.2K
WINM25 -12K
WING25 17K
WINQ25 -1.1K
WINZ24 -8.2K
WINV25 -2.2K
WINQ24 3.6K
WINV24 5K
WDOF25 -269K
WDOG25 -110K
WDOU24 -17K
WDOH25 -90K
WDOQ24 3K
WDOZ24 124K
WDOJ25 -161K
WINZ25 -25
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +640.00 BRL
En kötü işlem: -705 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +2 873.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -945.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XPMT5-PRD
3.98 × 4286
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 696
Rico-PRD
5.62 × 323
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Portfólio MT5 Mini Índice - 6 Robôs com Baixa Correlação

Bem-vindo ao nosso Portfólio MT5 para Mini Índice, uma estratégia diversificada e robusta composta por 6 robôs cuidadosamente selecionados para operar com baixa correlação. Nossa abordagem visa maximizar o potencial de retorno ao mesmo tempo que minimiza os riscos, garantindo uma gestão de risco eficiente.

Características principais:

  • 6 Robôs Independentes: Cada robô possui estratégias exclusivas, o que diminui a dependência de um único método operacional.
  • Baixa Correlação: As operações são projetadas para atuar de forma diversificada, reduzindo os impactos de eventos isolados e protegendo o capital.
  • Capital Recomendado: R$ 5.000,00.
  • Conta Hedge é imprescindível: Para garantir que as posições de compra e venda possam ser abertas simultaneamente, é necessário utilizar uma conta de hedge.
  • Alto Potencial de Rentabilidade: Estruturas otimizadas para capturar oportunidades no mercado de Mini Índice com um gerenciamento de risco adequado.

Esse portfólio é ideal para traders que desejam diversificar suas operações com robôs autônomos, mantendo um controle rigoroso de perdas e buscando consistência de resultados no longo prazo.

Vantagens de Assinar Nosso Sinal:

  • Operações automatizadas no Mini Índice.
  • Necessidade de conta Hedge para maior flexibilidade nas operações.
  • Monitoramento constante das estratégias para ajustes e otimizações.
  • Suporte técnico especializado.

Assine agora e aproveite uma estratégia completa para o mercado de Mini Índice com os melhores robôs de baixa correlação!

İnceleme yok
2025.10.15 16:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 17:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 16:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 15:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 17:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 17:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 15:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 17:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.19 16:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 15:28
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.62% of days out of 260 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 12:40
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.62% of days out of 260 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.14 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
B3 Indice 10K N1
Ayda 30 USD
311%
0
0
USD
7.9K
BRL
68
98%
4 943
59%
11%
1.07
1.86
BRL
55%
1:1
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.