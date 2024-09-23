SignauxSections
FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS LINHARES

B3 Indice 10K N1

FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS LINHARES
0 avis
Fiabilité
68 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 311%
XPMT5-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 943
Bénéfice trades:
2 965 (59.98%)
Perte trades:
1 978 (40.02%)
Meilleure transaction:
640.00 BRL
Pire transaction:
-705.00 BRL
Bénéfice brut:
130 955.79 BRL (532 355 528 pips)
Perte brute:
-121 762.82 BRL (1 124 996 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (2 873.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
2 873.00 BRL (36)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
10.63%
Charge de dépôt maximale:
108.47%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
16 minutes
Facteur de récupération:
1.15
Longs trades:
2 169 (43.88%)
Courts trades:
2 774 (56.12%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
1.86 BRL
Bénéfice moyen:
44.17 BRL
Perte moyenne:
-61.56 BRL
Pertes consécutives maximales:
18 (-945.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-2 860.00 BRL (14)
Croissance mensuelle:
-7.53%
Prévision annuelle:
-91.37%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
352.03 BRL
Maximal:
7 960.00 BRL (44.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.99% (7 960.00 BRL)
Par fonds propres:
17.59% (1 489.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINJ25 1337
WINM25 1008
WING25 885
WINQ25 492
WINZ24 316
WINV25 307
WINQ24 132
WINV24 126
WDOF25 39
WDOG25 38
WDOU24 27
WDOH25 23
WDOQ24 14
WDOZ24 8
WDOJ25 7
WINZ25 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINJ25 475
WINM25 -1.2K
WING25 3.3K
WINQ25 -34
WINZ24 -1K
WINV25 -30
WINQ24 417
WINV24 463
WDOF25 -1.6K
WDOG25 -564
WDOU24 -75
WDOH25 -708
WDOQ24 13
WDOZ24 1.1K
WDOJ25 -1K
WINZ25 -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINJ25 -4.2K
WINM25 -12K
WING25 17K
WINQ25 -1.1K
WINZ24 -8.2K
WINV25 -2.2K
WINQ24 3.6K
WINV24 5K
WDOF25 -269K
WDOG25 -110K
WDOU24 -17K
WDOH25 -90K
WDOQ24 3K
WDOZ24 124K
WDOJ25 -161K
WINZ25 -25
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +640.00 BRL
Pire transaction: -705 BRL
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +2 873.00 BRL
Perte consécutive maximale: -945.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XPMT5-PRD
3.98 × 4286
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 696
Rico-PRD
5.62 × 323
Portfólio MT5 Mini Índice - 6 Robôs com Baixa Correlação

Bem-vindo ao nosso Portfólio MT5 para Mini Índice, uma estratégia diversificada e robusta composta por 6 robôs cuidadosamente selecionados para operar com baixa correlação. Nossa abordagem visa maximizar o potencial de retorno ao mesmo tempo que minimiza os riscos, garantindo uma gestão de risco eficiente.

Características principais:

  • 6 Robôs Independentes: Cada robô possui estratégias exclusivas, o que diminui a dependência de um único método operacional.
  • Baixa Correlação: As operações são projetadas para atuar de forma diversificada, reduzindo os impactos de eventos isolados e protegendo o capital.
  • Capital Recomendado: R$ 5.000,00.
  • Conta Hedge é imprescindível: Para garantir que as posições de compra e venda possam ser abertas simultaneamente, é necessário utilizar uma conta de hedge.
  • Alto Potencial de Rentabilidade: Estruturas otimizadas para capturar oportunidades no mercado de Mini Índice com um gerenciamento de risco adequado.

Esse portfólio é ideal para traders que desejam diversificar suas operações com robôs autônomos, mantendo um controle rigoroso de perdas e buscando consistência de resultados no longo prazo.

Vantagens de Assinar Nosso Sinal:

  • Operações automatizadas no Mini Índice.
  • Necessidade de conta Hedge para maior flexibilidade nas operações.
  • Monitoramento constante das estratégias para ajustes e otimizações.
  • Suporte técnico especializado.

Assine agora e aproveite uma estratégia completa para o mercado de Mini Índice com os melhores robôs de baixa correlação!

Aucun avis
2025.10.15 16:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 17:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 16:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 15:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 17:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 17:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 15:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 17:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.19 16:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 15:28
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.62% of days out of 260 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 12:40
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.62% of days out of 260 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.14 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
