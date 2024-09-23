- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|WINJ25
|1337
|WINM25
|1008
|WING25
|885
|WINQ25
|492
|WINZ24
|316
|WINV25
|307
|WINQ24
|132
|WINV24
|126
|WDOF25
|39
|WDOG25
|38
|WDOU24
|27
|WDOH25
|23
|WDOQ24
|14
|WDOZ24
|8
|WDOJ25
|7
|WINZ25
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|WINJ25
|475
|WINM25
|-1.2K
|WING25
|3.3K
|WINQ25
|-34
|WINZ24
|-1K
|WINV25
|-30
|WINQ24
|417
|WINV24
|463
|WDOF25
|-1.6K
|WDOG25
|-564
|WDOU24
|-75
|WDOH25
|-708
|WDOQ24
|13
|WDOZ24
|1.1K
|WDOJ25
|-1K
|WINZ25
|-4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|WINJ25
|-4.2K
|WINM25
|-12K
|WING25
|17K
|WINQ25
|-1.1K
|WINZ24
|-8.2K
|WINV25
|-2.2K
|WINQ24
|3.6K
|WINV24
|5K
|WDOF25
|-269K
|WDOG25
|-110K
|WDOU24
|-17K
|WDOH25
|-90K
|WDOQ24
|3K
|WDOZ24
|124K
|WDOJ25
|-161K
|WINZ25
|-25
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
XPMT5-PRD
|3.98 × 4286
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 696
|
Rico-PRD
|5.62 × 323
Portfólio MT5 Mini Índice - 6 Robôs com Baixa Correlação
Bem-vindo ao nosso Portfólio MT5 para Mini Índice, uma estratégia diversificada e robusta composta por 6 robôs cuidadosamente selecionados para operar com baixa correlação. Nossa abordagem visa maximizar o potencial de retorno ao mesmo tempo que minimiza os riscos, garantindo uma gestão de risco eficiente.
Características principais:
- 6 Robôs Independentes: Cada robô possui estratégias exclusivas, o que diminui a dependência de um único método operacional.
- Baixa Correlação: As operações são projetadas para atuar de forma diversificada, reduzindo os impactos de eventos isolados e protegendo o capital.
- Capital Recomendado: R$ 5.000,00.
- Conta Hedge é imprescindível: Para garantir que as posições de compra e venda possam ser abertas simultaneamente, é necessário utilizar uma conta de hedge.
- Alto Potencial de Rentabilidade: Estruturas otimizadas para capturar oportunidades no mercado de Mini Índice com um gerenciamento de risco adequado.
Esse portfólio é ideal para traders que desejam diversificar suas operações com robôs autônomos, mantendo um controle rigoroso de perdas e buscando consistência de resultados no longo prazo.
Vantagens de Assinar Nosso Sinal:
- Operações automatizadas no Mini Índice.
- Necessidade de conta Hedge para maior flexibilidade nas operações.
- Monitoramento constante das estratégias para ajustes e otimizações.
- Suporte técnico especializado.
Assine agora e aproveite uma estratégia completa para o mercado de Mini Índice com os melhores robôs de baixa correlação!
USD
BRL
BRL