FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS LINHARES

B3 Indice 10K N1

0 comentarios
Fiabilidad
78 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 276%
XPMT5-PRD
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
5 455
Transacciones Rentables:
3 257 (59.70%)
Transacciones Irrentables:
2 198 (40.29%)
Mejor transacción:
640.00 BRL
Peor transacción:
-705.00 BRL
Beneficio Bruto:
138 886.79 BRL (532 380 118 pips)
Pérdidas Brutas:
-130 361.82 BRL (1 154 356 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
36 (2 873.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
2 873.00 BRL (36)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
9.60%
Carga máxima del depósito:
108.47%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
16 minutos
Factor de Recuperación:
1.06
Transacciones Largas:
2 435 (44.64%)
Transacciones Cortas:
3 020 (55.36%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
1.56 BRL
Beneficio medio:
42.64 BRL
Pérdidas medias:
-59.31 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-945.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 860.00 BRL (14)
Crecimiento al mes:
-13.92%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
352.03 BRL
Máxima:
8 025.00 BRL (44.97%)
Reducción relativa:
De balance:
55.40% (8 025.00 BRL)
De fondos:
17.59% (1 489.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINJ25 1337
WINM25 1008
WING25 885
WINQ25 492
WINZ25 478
WINZ24 316
WINV25 307
WINQ24 132
WINV24 126
WING26 40
WDOF25 39
WDOG25 38
WDOU24 27
WDOH25 23
WDOQ24 14
WDOZ24 8
WDOJ25 7
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINJ25 475
WINM25 -1.2K
WING25 3.3K
WINQ25 -34
WINZ25 -203
WINZ24 -1K
WINV25 -30
WINQ24 417
WINV24 463
WING26 -96
WDOF25 -1.6K
WDOG25 -564
WDOU24 -75
WDOH25 -708
WDOQ24 13
WDOZ24 1.1K
WDOJ25 -1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINJ25 -4.2K
WINM25 -12K
WING25 17K
WINQ25 -1.1K
WINZ25 -3.6K
WINZ24 -8.2K
WINV25 -2.2K
WINQ24 3.6K
WINV24 5K
WING26 -1.2K
WDOF25 -269K
WDOG25 -110K
WDOU24 -17K
WDOH25 -90K
WDOQ24 3K
WDOZ24 124K
WDOJ25 -161K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +640.00 BRL
Peor transacción: -705 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 36
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +2 873.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -945.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XPMT5-PRD
3.98 × 4286
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 696
Rico-PRD
5.62 × 323
Portfólio MT5 Mini Índice - 6 Robôs com Baixa Correlação

Bem-vindo ao nosso Portfólio MT5 para Mini Índice, uma estratégia diversificada e robusta composta por 6 robôs cuidadosamente selecionados para operar com baixa correlação. Nossa abordagem visa maximizar o potencial de retorno ao mesmo tempo que minimiza os riscos, garantindo uma gestão de risco eficiente.

Características principais:

  • 6 Robôs Independentes: Cada robô possui estratégias exclusivas, o que diminui a dependência de um único método operacional.
  • Baixa Correlação: As operações são projetadas para atuar de forma diversificada, reduzindo os impactos de eventos isolados e protegendo o capital.
  • Capital Recomendado: R$ 5.000,00.
  • Conta Hedge é imprescindível: Para garantir que as posições de compra e venda possam ser abertas simultaneamente, é necessário utilizar uma conta de hedge.
  • Alto Potencial de Rentabilidade: Estruturas otimizadas para capturar oportunidades no mercado de Mini Índice com um gerenciamento de risco adequado.

Esse portfólio é ideal para traders que desejam diversificar suas operações com robôs autônomos, mantendo um controle rigoroso de perdas e buscando consistência de resultados no longo prazo.

Vantagens de Assinar Nosso Sinal:

  • Operações automatizadas no Mini Índice.
  • Necessidade de conta Hedge para maior flexibilidade nas operações.
  • Monitoramento constante das estratégias para ajustes e otimizações.
  • Suporte técnico especializado.

Assine agora e aproveite uma estratégia completa para o mercado de Mini Índice com os melhores robôs de baixa correlação!

Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
B3 Indice 10K N1
30 USD al mes
276%
0
0
USD
7.2K
BRL
78
98%
5 455
59%
10%
1.06
1.56
BRL
55%
1:1
Copiar

