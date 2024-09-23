- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|WINJ25
|1337
|WINM25
|1008
|WING25
|885
|WINQ25
|492
|WINZ25
|478
|WINZ24
|316
|WINV25
|307
|WINQ24
|132
|WINV24
|126
|WING26
|40
|WDOF25
|39
|WDOG25
|38
|WDOU24
|27
|WDOH25
|23
|WDOQ24
|14
|WDOZ24
|8
|WDOJ25
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|WINJ25
|475
|WINM25
|-1.2K
|WING25
|3.3K
|WINQ25
|-34
|WINZ25
|-203
|WINZ24
|-1K
|WINV25
|-30
|WINQ24
|417
|WINV24
|463
|WING26
|-96
|WDOF25
|-1.6K
|WDOG25
|-564
|WDOU24
|-75
|WDOH25
|-708
|WDOQ24
|13
|WDOZ24
|1.1K
|WDOJ25
|-1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|WINJ25
|-4.2K
|WINM25
|-12K
|WING25
|17K
|WINQ25
|-1.1K
|WINZ25
|-3.6K
|WINZ24
|-8.2K
|WINV25
|-2.2K
|WINQ24
|3.6K
|WINV24
|5K
|WING26
|-1.2K
|WDOF25
|-269K
|WDOG25
|-110K
|WDOU24
|-17K
|WDOH25
|-90K
|WDOQ24
|3K
|WDOZ24
|124K
|WDOJ25
|-161K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XPMT5-PRD
|3.98 × 4286
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 696
|
Rico-PRD
|5.62 × 323
Portfólio MT5 Mini Índice - 6 Robôs com Baixa Correlação
Bem-vindo ao nosso Portfólio MT5 para Mini Índice, uma estratégia diversificada e robusta composta por 6 robôs cuidadosamente selecionados para operar com baixa correlação. Nossa abordagem visa maximizar o potencial de retorno ao mesmo tempo que minimiza os riscos, garantindo uma gestão de risco eficiente.
Características principais:
- 6 Robôs Independentes: Cada robô possui estratégias exclusivas, o que diminui a dependência de um único método operacional.
- Baixa Correlação: As operações são projetadas para atuar de forma diversificada, reduzindo os impactos de eventos isolados e protegendo o capital.
- Capital Recomendado: R$ 5.000,00.
- Conta Hedge é imprescindível: Para garantir que as posições de compra e venda possam ser abertas simultaneamente, é necessário utilizar uma conta de hedge.
- Alto Potencial de Rentabilidade: Estruturas otimizadas para capturar oportunidades no mercado de Mini Índice com um gerenciamento de risco adequado.
Esse portfólio é ideal para traders que desejam diversificar suas operações com robôs autônomos, mantendo um controle rigoroso de perdas e buscando consistência de resultados no longo prazo.
Vantagens de Assinar Nosso Sinal:
- Operações automatizadas no Mini Índice.
- Necessidade de conta Hedge para maior flexibilidade nas operações.
- Monitoramento constante das estratégias para ajustes e otimizações.
- Suporte técnico especializado.
Assine agora e aproveite uma estratégia completa para o mercado de Mini Índice com os melhores robôs de baixa correlação!
USD
BRL
BRL