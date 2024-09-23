СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / B3 Indice 10K N1
FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS LINHARES

B3 Indice 10K N1

FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS LINHARES
0 отзывов
Надежность
79 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 285%
XPMT5-PRD
1:1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 461
Прибыльных трейдов:
3 263 (59.75%)
Убыточных трейдов:
2 198 (40.25%)
Лучший трейд:
640.00 BRL
Худший трейд:
-705.00 BRL
Общая прибыль:
139 060.79 BRL (532 380 553 pips)
Общий убыток:
-130 361.82 BRL (1 154 356 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (2 873.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
2 873.00 BRL (36)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
9.60%
Макс. загрузка депозита:
108.47%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
1.08
Длинных трейдов:
2 437 (44.63%)
Коротких трейдов:
3 024 (55.37%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
1.59 BRL
Средняя прибыль:
42.62 BRL
Средний убыток:
-59.31 BRL
Макс. серия проигрышей:
18 (-945.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-2 860.00 BRL (14)
Прирост в месяц:
-8.02%
Годовой прогноз:
-97.29%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
352.03 BRL
Максимальная:
8 025.00 BRL (44.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.40% (8 025.00 BRL)
По эквити:
17.59% (1 489.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINJ25 1337
WINM25 1008
WING25 885
WINQ25 492
WINZ25 478
WINZ24 316
WINV25 307
WINQ24 132
WINV24 126
WING26 46
WDOF25 39
WDOG25 38
WDOU24 27
WDOH25 23
WDOQ24 14
WDOZ24 8
WDOJ25 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINJ25 475
WINM25 -1.2K
WING25 3.3K
WINQ25 -34
WINZ25 -203
WINZ24 -1K
WINV25 -30
WINQ24 417
WINV24 463
WING26 -19
WDOF25 -1.6K
WDOG25 -564
WDOU24 -75
WDOH25 -708
WDOQ24 13
WDOZ24 1.1K
WDOJ25 -1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINJ25 -4.2K
WINM25 -12K
WING25 17K
WINQ25 -1.1K
WINZ25 -3.6K
WINZ24 -8.2K
WINV25 -2.2K
WINQ24 3.6K
WINV24 5K
WING26 -725
WDOF25 -269K
WDOG25 -110K
WDOU24 -17K
WDOH25 -90K
WDOQ24 3K
WDOZ24 124K
WDOJ25 -161K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +640.00 BRL
Худший трейд: -705 BRL
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +2 873.00 BRL
Макс. убыток в серии: -945.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XPMT5-PRD
3.98 × 4286
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 696
Rico-PRD
5.62 × 323
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Portfólio MT5 Mini Índice - 6 Robôs com Baixa Correlação

Bem-vindo ao nosso Portfólio MT5 para Mini Índice, uma estratégia diversificada e robusta composta por 6 robôs cuidadosamente selecionados para operar com baixa correlação. Nossa abordagem visa maximizar o potencial de retorno ao mesmo tempo que minimiza os riscos, garantindo uma gestão de risco eficiente.

Características principais:

  • 6 Robôs Independentes: Cada robô possui estratégias exclusivas, o que diminui a dependência de um único método operacional.
  • Baixa Correlação: As operações são projetadas para atuar de forma diversificada, reduzindo os impactos de eventos isolados e protegendo o capital.
  • Capital Recomendado: R$ 5.000,00.
  • Conta Hedge é imprescindível: Para garantir que as posições de compra e venda possam ser abertas simultaneamente, é necessário utilizar uma conta de hedge.
  • Alto Potencial de Rentabilidade: Estruturas otimizadas para capturar oportunidades no mercado de Mini Índice com um gerenciamento de risco adequado.

Esse portfólio é ideal para traders que desejam diversificar suas operações com robôs autônomos, mantendo um controle rigoroso de perdas e buscando consistência de resultados no longo prazo.

Vantagens de Assinar Nosso Sinal:

  • Operações automatizadas no Mini Índice.
  • Necessidade de conta Hedge para maior flexibilidade nas operações.
  • Monitoramento constante das estratégias para ajustes e otimizações.
  • Suporte técnico especializado.

Assine agora e aproveite uma estratégia completa para o mercado de Mini Índice com os melhores robôs de baixa correlação!

Нет отзывов
2025.12.24 17:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 15:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 16:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 16:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 15:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 16:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 17:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 16:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 15:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
B3 Indice 10K N1
30 USD в месяц
285%
0
0
USD
7.4K
BRL
79
98%
5 461
59%
10%
1.06
1.59
BRL
55%
1:1
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.