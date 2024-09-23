- 자본
- 축소
트레이드:
5 470
이익 거래:
3 267 (59.72%)
손실 거래:
2 203 (40.27%)
최고의 거래:
640.00 BRL
최악의 거래:
-705.00 BRL
총 수익:
139 158.79 BRL (532 380 798 pips)
총 손실:
-130 741.82 BRL (1 155 561 pips)
연속 최대 이익:
36 (2 873.00 BRL)
연속 최대 이익:
2 873.00 BRL (36)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
9.60%
최대 입금량:
108.47%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
16 분
회복 요인:
1.05
롱(주식매수):
2 439 (44.59%)
숏(주식차입매도):
3 031 (55.41%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
1.54 BRL
평균 이익:
42.60 BRL
평균 손실:
-59.35 BRL
연속 최대 손실:
18 (-945.00 BRL)
연속 최대 손실:
-2 860.00 BRL (14)
월별 성장률:
-7.48%
연간 예측:
-89.64%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
352.03 BRL
최대한의:
8 025.00 BRL (44.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
55.40% (8 025.00 BRL)
자본금별:
17.59% (1 489.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINJ25
|1337
|WINM25
|1008
|WING25
|885
|WINQ25
|492
|WINZ25
|478
|WINZ24
|316
|WINV25
|307
|WINQ24
|132
|WINV24
|126
|WING26
|55
|WDOF25
|39
|WDOG25
|38
|WDOU24
|27
|WDOH25
|23
|WDOQ24
|14
|WDOZ24
|8
|WDOJ25
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINJ25
|475
|WINM25
|-1.2K
|WING25
|3.3K
|WINQ25
|-34
|WINZ25
|-203
|WINZ24
|-1K
|WINV25
|-30
|WINQ24
|417
|WINV24
|463
|WING26
|-143
|WDOF25
|-1.6K
|WDOG25
|-564
|WDOU24
|-75
|WDOH25
|-708
|WDOQ24
|13
|WDOZ24
|1.1K
|WDOJ25
|-1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINJ25
|-4.2K
|WINM25
|-12K
|WING25
|17K
|WINQ25
|-1.1K
|WINZ25
|-3.6K
|WINZ24
|-8.2K
|WINV25
|-2.2K
|WINQ24
|3.6K
|WINV24
|5K
|WING26
|-1.7K
|WDOF25
|-269K
|WDOG25
|-110K
|WDOU24
|-17K
|WDOH25
|-90K
|WDOQ24
|3K
|WDOZ24
|124K
|WDOJ25
|-161K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +640.00 BRL
최악의 거래: -705 BRL
연속 최대 이익: 36
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +2 873.00 BRL
연속 최대 손실: -945.00 BRL
Portfólio MT5 Mini Índice - 6 Robôs com Baixa Correlação
Bem-vindo ao nosso Portfólio MT5 para Mini Índice, uma estratégia diversificada e robusta composta por 6 robôs cuidadosamente selecionados para operar com baixa correlação. Nossa abordagem visa maximizar o potencial de retorno ao mesmo tempo que minimiza os riscos, garantindo uma gestão de risco eficiente.
Características principais:
- 6 Robôs Independentes: Cada robô possui estratégias exclusivas, o que diminui a dependência de um único método operacional.
- Baixa Correlação: As operações são projetadas para atuar de forma diversificada, reduzindo os impactos de eventos isolados e protegendo o capital.
- Capital Recomendado: R$ 5.000,00.
- Conta Hedge é imprescindível: Para garantir que as posições de compra e venda possam ser abertas simultaneamente, é necessário utilizar uma conta de hedge.
- Alto Potencial de Rentabilidade: Estruturas otimizadas para capturar oportunidades no mercado de Mini Índice com um gerenciamento de risco adequado.
Esse portfólio é ideal para traders que desejam diversificar suas operações com robôs autônomos, mantendo um controle rigoroso de perdas e buscando consistência de resultados no longo prazo.
Vantagens de Assinar Nosso Sinal:
- Operações automatizadas no Mini Índice.
- Necessidade de conta Hedge para maior flexibilidade nas operações.
- Monitoramento constante das estratégias para ajustes e otimizações.
- Suporte técnico especializado.
Assine agora e aproveite uma estratégia completa para o mercado de Mini Índice com os melhores robôs de baixa correlação!
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
270%
0
0
USD
USD
7.1K
BRL
BRL
79
98%
5 470
59%
10%
1.06
1.54
BRL
BRL
55%
1:1