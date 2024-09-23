시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / B3 Indice 10K N1
FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS LINHARES

B3 Indice 10K N1

FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS LINHARES
0 리뷰
안정성
79
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 270%
XPMT5-PRD
1:1
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
5 470
이익 거래:
3 267 (59.72%)
손실 거래:
2 203 (40.27%)
최고의 거래:
640.00 BRL
최악의 거래:
-705.00 BRL
총 수익:
139 158.79 BRL (532 380 798 pips)
총 손실:
-130 741.82 BRL (1 155 561 pips)
연속 최대 이익:
36 (2 873.00 BRL)
연속 최대 이익:
2 873.00 BRL (36)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
9.60%
최대 입금량:
108.47%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
16 분
회복 요인:
1.05
롱(주식매수):
2 439 (44.59%)
숏(주식차입매도):
3 031 (55.41%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
1.54 BRL
평균 이익:
42.60 BRL
평균 손실:
-59.35 BRL
연속 최대 손실:
18 (-945.00 BRL)
연속 최대 손실:
-2 860.00 BRL (14)
월별 성장률:
-7.48%
연간 예측:
-89.64%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
352.03 BRL
최대한의:
8 025.00 BRL (44.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
55.40% (8 025.00 BRL)
자본금별:
17.59% (1 489.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINJ25 1337
WINM25 1008
WING25 885
WINQ25 492
WINZ25 478
WINZ24 316
WINV25 307
WINQ24 132
WINV24 126
WING26 55
WDOF25 39
WDOG25 38
WDOU24 27
WDOH25 23
WDOQ24 14
WDOZ24 8
WDOJ25 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINJ25 475
WINM25 -1.2K
WING25 3.3K
WINQ25 -34
WINZ25 -203
WINZ24 -1K
WINV25 -30
WINQ24 417
WINV24 463
WING26 -143
WDOF25 -1.6K
WDOG25 -564
WDOU24 -75
WDOH25 -708
WDOQ24 13
WDOZ24 1.1K
WDOJ25 -1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINJ25 -4.2K
WINM25 -12K
WING25 17K
WINQ25 -1.1K
WINZ25 -3.6K
WINZ24 -8.2K
WINV25 -2.2K
WINQ24 3.6K
WINV24 5K
WING26 -1.7K
WDOF25 -269K
WDOG25 -110K
WDOU24 -17K
WDOH25 -90K
WDOQ24 3K
WDOZ24 124K
WDOJ25 -161K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +640.00 BRL
최악의 거래: -705 BRL
연속 최대 이익: 36
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +2 873.00 BRL
연속 최대 손실: -945.00 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XPMT5-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XPMT5-PRD
3.98 × 4286
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 696
Rico-PRD
5.62 × 323
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

Portfólio MT5 Mini Índice - 6 Robôs com Baixa Correlação

Bem-vindo ao nosso Portfólio MT5 para Mini Índice, uma estratégia diversificada e robusta composta por 6 robôs cuidadosamente selecionados para operar com baixa correlação. Nossa abordagem visa maximizar o potencial de retorno ao mesmo tempo que minimiza os riscos, garantindo uma gestão de risco eficiente.

Características principais:

  • 6 Robôs Independentes: Cada robô possui estratégias exclusivas, o que diminui a dependência de um único método operacional.
  • Baixa Correlação: As operações são projetadas para atuar de forma diversificada, reduzindo os impactos de eventos isolados e protegendo o capital.
  • Capital Recomendado: R$ 5.000,00.
  • Conta Hedge é imprescindível: Para garantir que as posições de compra e venda possam ser abertas simultaneamente, é necessário utilizar uma conta de hedge.
  • Alto Potencial de Rentabilidade: Estruturas otimizadas para capturar oportunidades no mercado de Mini Índice com um gerenciamento de risco adequado.

Esse portfólio é ideal para traders que desejam diversificar suas operações com robôs autônomos, mantendo um controle rigoroso de perdas e buscando consistência de resultados no longo prazo.

Vantagens de Assinar Nosso Sinal:

  • Operações automatizadas no Mini Índice.
  • Necessidade de conta Hedge para maior flexibilidade nas operações.
  • Monitoramento constante das estratégias para ajustes e otimizações.
  • Suporte técnico especializado.

Assine agora e aproveite uma estratégia completa para o mercado de Mini Índice com os melhores robôs de baixa correlação!

리뷰 없음
2025.12.24 17:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 15:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 16:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 16:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 15:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 16:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 17:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 16:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 15:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
B3 Indice 10K N1
월별 30 USD
270%
0
0
USD
7.1K
BRL
79
98%
5 470
59%
10%
1.06
1.54
BRL
55%
1:1
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.