FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS LINHARES

B3 Indice 10K N1

FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS LINHARES
0 recensioni
Affidabilità
68 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 311%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 943
Profit Trade:
2 965 (59.98%)
Loss Trade:
1 978 (40.02%)
Best Trade:
640.00 BRL
Worst Trade:
-705.00 BRL
Profitto lordo:
130 955.79 BRL (532 355 528 pips)
Perdita lorda:
-121 762.82 BRL (1 124 996 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (2 873.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
2 873.00 BRL (36)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
10.63%
Massimo carico di deposito:
108.47%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
1.15
Long Trade:
2 169 (43.88%)
Short Trade:
2 774 (56.12%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
1.86 BRL
Profitto medio:
44.17 BRL
Perdita media:
-61.56 BRL
Massime perdite consecutive:
18 (-945.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-2 860.00 BRL (14)
Crescita mensile:
-7.53%
Previsione annuale:
-91.37%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
352.03 BRL
Massimale:
7 960.00 BRL (44.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.99% (7 960.00 BRL)
Per equità:
17.59% (1 489.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINJ25 1337
WINM25 1008
WING25 885
WINQ25 492
WINZ24 316
WINV25 307
WINQ24 132
WINV24 126
WDOF25 39
WDOG25 38
WDOU24 27
WDOH25 23
WDOQ24 14
WDOZ24 8
WDOJ25 7
WINZ25 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINJ25 475
WINM25 -1.2K
WING25 3.3K
WINQ25 -34
WINZ24 -1K
WINV25 -30
WINQ24 417
WINV24 463
WDOF25 -1.6K
WDOG25 -564
WDOU24 -75
WDOH25 -708
WDOQ24 13
WDOZ24 1.1K
WDOJ25 -1K
WINZ25 -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINJ25 -4.2K
WINM25 -12K
WING25 17K
WINQ25 -1.1K
WINZ24 -8.2K
WINV25 -2.2K
WINQ24 3.6K
WINV24 5K
WDOF25 -269K
WDOG25 -110K
WDOU24 -17K
WDOH25 -90K
WDOQ24 3K
WDOZ24 124K
WDOJ25 -161K
WINZ25 -25
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +640.00 BRL
Worst Trade: -705 BRL
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +2 873.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -945.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XPMT5-PRD
3.98 × 4286
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 696
Rico-PRD
5.62 × 323
Portfólio MT5 Mini Índice - 6 Robôs com Baixa Correlação

Bem-vindo ao nosso Portfólio MT5 para Mini Índice, uma estratégia diversificada e robusta composta por 6 robôs cuidadosamente selecionados para operar com baixa correlação. Nossa abordagem visa maximizar o potencial de retorno ao mesmo tempo que minimiza os riscos, garantindo uma gestão de risco eficiente.

Características principais:

  • 6 Robôs Independentes: Cada robô possui estratégias exclusivas, o que diminui a dependência de um único método operacional.
  • Baixa Correlação: As operações são projetadas para atuar de forma diversificada, reduzindo os impactos de eventos isolados e protegendo o capital.
  • Capital Recomendado: R$ 5.000,00.
  • Conta Hedge é imprescindível: Para garantir que as posições de compra e venda possam ser abertas simultaneamente, é necessário utilizar uma conta de hedge.
  • Alto Potencial de Rentabilidade: Estruturas otimizadas para capturar oportunidades no mercado de Mini Índice com um gerenciamento de risco adequado.

Esse portfólio é ideal para traders que desejam diversificar suas operações com robôs autônomos, mantendo um controle rigoroso de perdas e buscando consistência de resultados no longo prazo.

Vantagens de Assinar Nosso Sinal:

  • Operações automatizadas no Mini Índice.
  • Necessidade de conta Hedge para maior flexibilidade nas operações.
  • Monitoramento constante das estratégias para ajustes e otimizações.
  • Suporte técnico especializado.

Assine agora e aproveite uma estratégia completa para o mercado de Mini Índice com os melhores robôs de baixa correlação!

