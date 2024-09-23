- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5 449
盈利交易:
3 253 (59.69%)
亏损交易:
2 196 (40.30%)
最好交易:
640.00 BRL
最差交易:
-705.00 BRL
毛利:
138 762.79 BRL (532 379 808 pips)
毛利亏损:
-130 235.82 BRL (1 154 041 pips)
最大连续赢利:
36 (2 873.00 BRL)
最大连续盈利:
2 873.00 BRL (36)
夏普比率:
0.03
交易活动:
9.60%
最大入金加载:
108.47%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
1.06
长期交易:
2 430 (44.60%)
短期交易:
3 019 (55.40%)
利润因子:
1.07
预期回报:
1.56 BRL
平均利润:
42.66 BRL
平均损失:
-59.31 BRL
最大连续失误:
18 (-945.00 BRL)
最大连续亏损:
-2 860.00 BRL (14)
每月增长:
-16.57%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
352.03 BRL
最大值:
8 025.00 BRL (44.97%)
相对跌幅:
结余:
55.40% (8 025.00 BRL)
净值:
17.59% (1 489.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINJ25
|1337
|WINM25
|1008
|WING25
|885
|WINQ25
|492
|WINZ25
|478
|WINZ24
|316
|WINV25
|307
|WINQ24
|132
|WINV24
|126
|WDOF25
|39
|WDOG25
|38
|WING26
|34
|WDOU24
|27
|WDOH25
|23
|WDOQ24
|14
|WDOZ24
|8
|WDOJ25
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINJ25
|475
|WINM25
|-1.2K
|WING25
|3.3K
|WINQ25
|-34
|WINZ25
|-203
|WINZ24
|-1K
|WINV25
|-30
|WINQ24
|417
|WINV24
|463
|WDOF25
|-1.6K
|WDOG25
|-564
|WING26
|-95
|WDOU24
|-75
|WDOH25
|-708
|WDOQ24
|13
|WDOZ24
|1.1K
|WDOJ25
|-1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINJ25
|-4.2K
|WINM25
|-12K
|WING25
|17K
|WINQ25
|-1.1K
|WINZ25
|-3.6K
|WINZ24
|-8.2K
|WINV25
|-2.2K
|WINQ24
|3.6K
|WINV24
|5K
|WDOF25
|-269K
|WDOG25
|-110K
|WING26
|-1.2K
|WDOU24
|-17K
|WDOH25
|-90K
|WDOQ24
|3K
|WDOZ24
|124K
|WDOJ25
|-161K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +640.00 BRL
最差交易: -705 BRL
最大连续赢利: 36
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +2 873.00 BRL
最大连续亏损: -945.00 BRL
Portfólio MT5 Mini Índice - 6 Robôs com Baixa Correlação
Bem-vindo ao nosso Portfólio MT5 para Mini Índice, uma estratégia diversificada e robusta composta por 6 robôs cuidadosamente selecionados para operar com baixa correlação. Nossa abordagem visa maximizar o potencial de retorno ao mesmo tempo que minimiza os riscos, garantindo uma gestão de risco eficiente.
Características principais:
- 6 Robôs Independentes: Cada robô possui estratégias exclusivas, o que diminui a dependência de um único método operacional.
- Baixa Correlação: As operações são projetadas para atuar de forma diversificada, reduzindo os impactos de eventos isolados e protegendo o capital.
- Capital Recomendado: R$ 5.000,00.
- Conta Hedge é imprescindível: Para garantir que as posições de compra e venda possam ser abertas simultaneamente, é necessário utilizar uma conta de hedge.
- Alto Potencial de Rentabilidade: Estruturas otimizadas para capturar oportunidades no mercado de Mini Índice com um gerenciamento de risco adequado.
Esse portfólio é ideal para traders que desejam diversificar suas operações com robôs autônomos, mantendo um controle rigoroso de perdas e buscando consistência de resultados no longo prazo.
Vantagens de Assinar Nosso Sinal:
- Operações automatizadas no Mini Índice.
- Necessidade de conta Hedge para maior flexibilidade nas operações.
- Monitoramento constante das estratégias para ajustes e otimizações.
- Suporte técnico especializado.
Assine agora e aproveite uma estratégia completa para o mercado de Mini Índice com os melhores robôs de baixa correlação!
