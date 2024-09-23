信号部分
FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS LINHARES

B3 Indice 10K N1

FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS LINHARES
0条评论
可靠性
78
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 276%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
5 449
盈利交易:
3 253 (59.69%)
亏损交易:
2 196 (40.30%)
最好交易:
640.00 BRL
最差交易:
-705.00 BRL
毛利:
138 762.79 BRL (532 379 808 pips)
毛利亏损:
-130 235.82 BRL (1 154 041 pips)
最大连续赢利:
36 (2 873.00 BRL)
最大连续盈利:
2 873.00 BRL (36)
夏普比率:
0.03
交易活动:
9.60%
最大入金加载:
108.47%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
1.06
长期交易:
2 430 (44.60%)
短期交易:
3 019 (55.40%)
利润因子:
1.07
预期回报:
1.56 BRL
平均利润:
42.66 BRL
平均损失:
-59.31 BRL
最大连续失误:
18 (-945.00 BRL)
最大连续亏损:
-2 860.00 BRL (14)
每月增长:
-16.57%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
352.03 BRL
最大值:
8 025.00 BRL (44.97%)
相对跌幅:
结余:
55.40% (8 025.00 BRL)
净值:
17.59% (1 489.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINJ25 1337
WINM25 1008
WING25 885
WINQ25 492
WINZ25 478
WINZ24 316
WINV25 307
WINQ24 132
WINV24 126
WDOF25 39
WDOG25 38
WING26 34
WDOU24 27
WDOH25 23
WDOQ24 14
WDOZ24 8
WDOJ25 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINJ25 475
WINM25 -1.2K
WING25 3.3K
WINQ25 -34
WINZ25 -203
WINZ24 -1K
WINV25 -30
WINQ24 417
WINV24 463
WDOF25 -1.6K
WDOG25 -564
WING26 -95
WDOU24 -75
WDOH25 -708
WDOQ24 13
WDOZ24 1.1K
WDOJ25 -1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINJ25 -4.2K
WINM25 -12K
WING25 17K
WINQ25 -1.1K
WINZ25 -3.6K
WINZ24 -8.2K
WINV25 -2.2K
WINQ24 3.6K
WINV24 5K
WDOF25 -269K
WDOG25 -110K
WING26 -1.2K
WDOU24 -17K
WDOH25 -90K
WDOQ24 3K
WDOZ24 124K
WDOJ25 -161K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +640.00 BRL
最差交易: -705 BRL
最大连续赢利: 36
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +2 873.00 BRL
最大连续亏损: -945.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XPMT5-PRD
3.98 × 4286
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 696
Rico-PRD
5.62 × 323
Portfólio MT5 Mini Índice - 6 Robôs com Baixa Correlação

Bem-vindo ao nosso Portfólio MT5 para Mini Índice, uma estratégia diversificada e robusta composta por 6 robôs cuidadosamente selecionados para operar com baixa correlação. Nossa abordagem visa maximizar o potencial de retorno ao mesmo tempo que minimiza os riscos, garantindo uma gestão de risco eficiente.

Características principais:

  • 6 Robôs Independentes: Cada robô possui estratégias exclusivas, o que diminui a dependência de um único método operacional.
  • Baixa Correlação: As operações são projetadas para atuar de forma diversificada, reduzindo os impactos de eventos isolados e protegendo o capital.
  • Capital Recomendado: R$ 5.000,00.
  • Conta Hedge é imprescindível: Para garantir que as posições de compra e venda possam ser abertas simultaneamente, é necessário utilizar uma conta de hedge.
  • Alto Potencial de Rentabilidade: Estruturas otimizadas para capturar oportunidades no mercado de Mini Índice com um gerenciamento de risco adequado.

Esse portfólio é ideal para traders que desejam diversificar suas operações com robôs autônomos, mantendo um controle rigoroso de perdas e buscando consistência de resultados no longo prazo.

Vantagens de Assinar Nosso Sinal:

  • Operações automatizadas no Mini Índice.
  • Necessidade de conta Hedge para maior flexibilidade nas operações.
  • Monitoramento constante das estratégias para ajustes e otimizações.
  • Suporte técnico especializado.

Assine agora e aproveite uma estratégia completa para o mercado de Mini Índice com os melhores robôs de baixa correlação!

