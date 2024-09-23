SignalsSections
FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS LINHARES

B3 Indice 10K N1

FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS LINHARES
0 reviews
Reliability
79 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2024 285%
XPMT5-PRD
1:1
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
5 461
Profit Trades:
3 263 (59.75%)
Loss Trades:
2 198 (40.25%)
Best trade:
640.00 BRL
Worst trade:
-705.00 BRL
Gross Profit:
139 060.79 BRL (532 380 553 pips)
Gross Loss:
-130 361.82 BRL (1 154 356 pips)
Maximum consecutive wins:
36 (2 873.00 BRL)
Maximal consecutive profit:
2 873.00 BRL (36)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
9.60%
Max deposit load:
108.47%
Latest trade:
27 minutes ago
Trades per week:
22
Avg holding time:
16 minutes
Recovery Factor:
1.08
Long Trades:
2 437 (44.63%)
Short Trades:
3 024 (55.37%)
Profit Factor:
1.07
Expected Payoff:
1.59 BRL
Average Profit:
42.62 BRL
Average Loss:
-59.31 BRL
Maximum consecutive losses:
18 (-945.00 BRL)
Maximal consecutive loss:
-2 860.00 BRL (14)
Monthly growth:
-8.02%
Annual Forecast:
-97.29%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
352.03 BRL
Maximal:
8 025.00 BRL (44.97%)
Relative drawdown:
By Balance:
55.40% (8 025.00 BRL)
By Equity:
17.59% (1 489.00 BRL)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
WINJ25 1337
WINM25 1008
WING25 885
WINQ25 492
WINZ25 478
WINZ24 316
WINV25 307
WINQ24 132
WINV24 126
WING26 46
WDOF25 39
WDOG25 38
WDOU24 27
WDOH25 23
WDOQ24 14
WDOZ24 8
WDOJ25 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
WINJ25 475
WINM25 -1.2K
WING25 3.3K
WINQ25 -34
WINZ25 -203
WINZ24 -1K
WINV25 -30
WINQ24 417
WINV24 463
WING26 -19
WDOF25 -1.6K
WDOG25 -564
WDOU24 -75
WDOH25 -708
WDOQ24 13
WDOZ24 1.1K
WDOJ25 -1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
WINJ25 -4.2K
WINM25 -12K
WING25 17K
WINQ25 -1.1K
WINZ25 -3.6K
WINZ24 -8.2K
WINV25 -2.2K
WINQ24 3.6K
WINV24 5K
WING26 -725
WDOF25 -269K
WDOG25 -110K
WDOU24 -17K
WDOH25 -90K
WDOQ24 3K
WDOZ24 124K
WDOJ25 -161K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +640.00 BRL
Worst trade: -705 BRL
Maximum consecutive wins: 36
Maximum consecutive losses: 14
Maximal consecutive profit: +2 873.00 BRL
Maximal consecutive loss: -945.00 BRL

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "XPMT5-PRD" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

XPMT5-PRD
3.98 × 4286
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 696
Rico-PRD
5.62 × 323
Portfólio MT5 Mini Índice - 6 Robôs com Baixa Correlação

Bem-vindo ao nosso Portfólio MT5 para Mini Índice, uma estratégia diversificada e robusta composta por 6 robôs cuidadosamente selecionados para operar com baixa correlação. Nossa abordagem visa maximizar o potencial de retorno ao mesmo tempo que minimiza os riscos, garantindo uma gestão de risco eficiente.

Características principais:

  • 6 Robôs Independentes: Cada robô possui estratégias exclusivas, o que diminui a dependência de um único método operacional.
  • Baixa Correlação: As operações são projetadas para atuar de forma diversificada, reduzindo os impactos de eventos isolados e protegendo o capital.
  • Capital Recomendado: R$ 5.000,00.
  • Conta Hedge é imprescindível: Para garantir que as posições de compra e venda possam ser abertas simultaneamente, é necessário utilizar uma conta de hedge.
  • Alto Potencial de Rentabilidade: Estruturas otimizadas para capturar oportunidades no mercado de Mini Índice com um gerenciamento de risco adequado.

Esse portfólio é ideal para traders que desejam diversificar suas operações com robôs autônomos, mantendo um controle rigoroso de perdas e buscando consistência de resultados no longo prazo.

Vantagens de Assinar Nosso Sinal:

  • Operações automatizadas no Mini Índice.
  • Necessidade de conta Hedge para maior flexibilidade nas operações.
  • Monitoramento constante das estratégias para ajustes e otimizações.
  • Suporte técnico especializado.

Assine agora e aproveite uma estratégia completa para o mercado de Mini Índice com os melhores robôs de baixa correlação!

No reviews
2025.12.24 17:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 15:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 16:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 16:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 15:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 16:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 17:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 16:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 15:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
