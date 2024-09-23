SignaleKategorien
FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS LINHARES

B3 Indice 10K N1

FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS LINHARES
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
78 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 276%
XPMT5-PRD
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
5 455
Gewinntrades:
3 257 (59.70%)
Verlusttrades:
2 198 (40.29%)
Bester Trade:
640.00 BRL
Schlechtester Trade:
-705.00 BRL
Bruttoprofit:
138 886.79 BRL (532 380 118 pips)
Bruttoverlust:
-130 361.82 BRL (1 154 356 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (2 873.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 873.00 BRL (36)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
9.60%
Max deposit load:
108.47%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
16 Minuten
Erholungsfaktor:
1.06
Long-Positionen:
2 435 (44.64%)
Short-Positionen:
3 020 (55.36%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
1.56 BRL
Durchschnittlicher Profit:
42.64 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-59.31 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-945.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 860.00 BRL (14)
Wachstum pro Monat :
-10.19%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
352.03 BRL
Maximaler:
8 025.00 BRL (44.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
55.40% (8 025.00 BRL)
Kapital:
17.59% (1 489.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINJ25 1337
WINM25 1008
WING25 885
WINQ25 492
WINZ25 478
WINZ24 316
WINV25 307
WINQ24 132
WINV24 126
WING26 40
WDOF25 39
WDOG25 38
WDOU24 27
WDOH25 23
WDOQ24 14
WDOZ24 8
WDOJ25 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINJ25 475
WINM25 -1.2K
WING25 3.3K
WINQ25 -34
WINZ25 -203
WINZ24 -1K
WINV25 -30
WINQ24 417
WINV24 463
WING26 -96
WDOF25 -1.6K
WDOG25 -564
WDOU24 -75
WDOH25 -708
WDOQ24 13
WDOZ24 1.1K
WDOJ25 -1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINJ25 -4.2K
WINM25 -12K
WING25 17K
WINQ25 -1.1K
WINZ25 -3.6K
WINZ24 -8.2K
WINV25 -2.2K
WINQ24 3.6K
WINV24 5K
WING26 -1.2K
WDOF25 -269K
WDOG25 -110K
WDOU24 -17K
WDOH25 -90K
WDOQ24 3K
WDOZ24 124K
WDOJ25 -161K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +640.00 BRL
Schlechtester Trade: -705 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 36
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 873.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -945.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XPMT5-PRD
3.98 × 4286
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 696
Rico-PRD
5.62 × 323
Portfólio MT5 Mini Índice - 6 Robôs com Baixa Correlação

Bem-vindo ao nosso Portfólio MT5 para Mini Índice, uma estratégia diversificada e robusta composta por 6 robôs cuidadosamente selecionados para operar com baixa correlação. Nossa abordagem visa maximizar o potencial de retorno ao mesmo tempo que minimiza os riscos, garantindo uma gestão de risco eficiente.

Características principais:

  • 6 Robôs Independentes: Cada robô possui estratégias exclusivas, o que diminui a dependência de um único método operacional.
  • Baixa Correlação: As operações são projetadas para atuar de forma diversificada, reduzindo os impactos de eventos isolados e protegendo o capital.
  • Capital Recomendado: R$ 5.000,00.
  • Conta Hedge é imprescindível: Para garantir que as posições de compra e venda possam ser abertas simultaneamente, é necessário utilizar uma conta de hedge.
  • Alto Potencial de Rentabilidade: Estruturas otimizadas para capturar oportunidades no mercado de Mini Índice com um gerenciamento de risco adequado.

Esse portfólio é ideal para traders que desejam diversificar suas operações com robôs autônomos, mantendo um controle rigoroso de perdas e buscando consistência de resultados no longo prazo.

Vantagens de Assinar Nosso Sinal:

  • Operações automatizadas no Mini Índice.
  • Necessidade de conta Hedge para maior flexibilidade nas operações.
  • Monitoramento constante das estratégias para ajustes e otimizações.
  • Suporte técnico especializado.

Assine agora e aproveite uma estratégia completa para o mercado de Mini Índice com os melhores robôs de baixa correlação!

Keine Bewertungen
2025.12.24 17:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 15:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 16:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 16:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 15:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 16:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 17:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 16:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 15:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
