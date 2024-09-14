- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 185
Kârla kapanan işlemler:
950 (80.16%)
Zararla kapanan işlemler:
235 (19.83%)
En iyi işlem:
208.31 EUR
En kötü işlem:
-188.31 EUR
Brüt kâr:
7 844.54 EUR (223 735 pips)
Brüt zarar:
-3 517.62 EUR (104 262 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (89.85 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
337.51 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
93.88%
Maks. mevduat yükü:
30.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.96
Alış işlemleri:
630 (53.16%)
Satış işlemleri:
555 (46.84%)
Kâr faktörü:
2.23
Beklenen getiri:
3.65 EUR
Ortalama kâr:
8.26 EUR
Ortalama zarar:
-14.97 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-870.90 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-870.90 EUR (7)
Aylık büyüme:
6.42%
Yıllık tahmin:
77.91%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.03 EUR
Maksimum:
871.98 EUR (22.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.52% (871.76 EUR)
Varlığa göre:
85.48% (3 135.13 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|576
|GBPUSD
|157
|USDJPY
|145
|NZDCAD
|74
|USDCAD
|72
|CHFJPY
|64
|EURUSD
|52
|AUDNZD
|42
|AUDUSD
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|2.7K
|GBPUSD
|295
|USDJPY
|457
|NZDCAD
|1.3K
|USDCAD
|363
|CHFJPY
|498
|EURUSD
|-738
|AUDNZD
|37
|AUDUSD
|58
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|45K
|GBPUSD
|16K
|USDJPY
|16K
|NZDCAD
|10K
|USDCAD
|22K
|CHFJPY
|16K
|EURUSD
|-7.1K
|AUDNZD
|1.7K
|AUDUSD
|371
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +208.31 EUR
En kötü işlem: -188 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +89.85 EUR
Maksimum ardışık zarar: -870.90 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.50 × 2
|
PUPrime-Live
|0.75 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.65 × 912
|
ICMarketsSC-MT5
|1.98 × 58
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.35 × 239
|
Exness-MT5Real12
|2.57 × 14
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.70 × 23
|
FPMarketsLLC-Live
|2.71 × 17
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|3.56 × 9
|
RoboForex-ECN
|3.80 × 541
|
Darwinex-Live
|4.15 × 341
|
JunoMarkets-Server
|4.20 × 5
|
XM.COM-MT5
|4.26 × 223
|
Tickmill-Live
|4.35 × 23
|
FusionMarkets-Live
|4.47 × 12586
|
Headway-Real
|4.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|4.73 × 11
|
Valutrades-Live
|5.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|5.10 × 20
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
228%
0
0
USD
USD
9.8K
EUR
EUR
54
98%
1 185
80%
94%
2.23
3.65
EUR
EUR
85%
1:500