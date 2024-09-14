SinyallerBölümler
Thibaut, Jean Jannoyer

Multipair EA evo2 et TTM

Thibaut, Jean Jannoyer
0 inceleme
Güvenilirlik
54 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 228%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 185
Kârla kapanan işlemler:
950 (80.16%)
Zararla kapanan işlemler:
235 (19.83%)
En iyi işlem:
208.31 EUR
En kötü işlem:
-188.31 EUR
Brüt kâr:
7 844.54 EUR (223 735 pips)
Brüt zarar:
-3 517.62 EUR (104 262 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (89.85 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
337.51 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
93.88%
Maks. mevduat yükü:
30.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.96
Alış işlemleri:
630 (53.16%)
Satış işlemleri:
555 (46.84%)
Kâr faktörü:
2.23
Beklenen getiri:
3.65 EUR
Ortalama kâr:
8.26 EUR
Ortalama zarar:
-14.97 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-870.90 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-870.90 EUR (7)
Aylık büyüme:
6.42%
Yıllık tahmin:
77.91%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.03 EUR
Maksimum:
871.98 EUR (22.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.52% (871.76 EUR)
Varlığa göre:
85.48% (3 135.13 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 576
GBPUSD 157
USDJPY 145
NZDCAD 74
USDCAD 72
CHFJPY 64
EURUSD 52
AUDNZD 42
AUDUSD 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 2.7K
GBPUSD 295
USDJPY 457
NZDCAD 1.3K
USDCAD 363
CHFJPY 498
EURUSD -738
AUDNZD 37
AUDUSD 58
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 45K
GBPUSD 16K
USDJPY 16K
NZDCAD 10K
USDCAD 22K
CHFJPY 16K
EURUSD -7.1K
AUDNZD 1.7K
AUDUSD 371
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +208.31 EUR
En kötü işlem: -188 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +89.85 EUR
Maksimum ardışık zarar: -870.90 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
0.50 × 2
PUPrime-Live
0.75 × 4
GOMarketsMU-Live
0.80 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
1.65 × 912
ICMarketsSC-MT5
1.98 × 58
ICMarketsSC-MT5-4
2.35 × 239
Exness-MT5Real12
2.57 × 14
Pepperstone-MT5-Live01
2.70 × 23
FPMarketsLLC-Live
2.71 × 17
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 4
Exness-MT5Real7
3.56 × 9
RoboForex-ECN
3.80 × 541
Darwinex-Live
4.15 × 341
JunoMarkets-Server
4.20 × 5
XM.COM-MT5
4.26 × 223
Tickmill-Live
4.35 × 23
FusionMarkets-Live
4.47 × 12586
Headway-Real
4.50 × 2
VantageInternational-Live 4
4.73 × 11
Valutrades-Live
5.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
5.10 × 20
44 daha fazla...
İnceleme yok
2025.04.11 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 14:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 11:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 05:04
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 00:33
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 16:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 07:56
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 03:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 20:42
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 14:06
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 03:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.03 20:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Multipair EA evo2 et TTM
Ayda 50 USD
228%
0
0
USD
9.8K
EUR
54
98%
1 185
80%
94%
2.23
3.65
EUR
85%
1:500
Kopyala

