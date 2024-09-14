SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Multipair EA evo2 et TTM
Thibaut, Jean Jannoyer

Multipair EA evo2 et TTM

Thibaut, Jean Jannoyer
0 avis
Fiabilité
54 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 228%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 185
Bénéfice trades:
950 (80.16%)
Perte trades:
235 (19.83%)
Meilleure transaction:
208.31 EUR
Pire transaction:
-188.31 EUR
Bénéfice brut:
7 844.54 EUR (223 735 pips)
Perte brute:
-3 517.62 EUR (104 262 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (89.85 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
337.51 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
93.88%
Charge de dépôt maximale:
30.86%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.96
Longs trades:
630 (53.16%)
Courts trades:
555 (46.84%)
Facteur de profit:
2.23
Rendement attendu:
3.65 EUR
Bénéfice moyen:
8.26 EUR
Perte moyenne:
-14.97 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-870.90 EUR)
Perte consécutive maximale:
-870.90 EUR (7)
Croissance mensuelle:
6.73%
Prévision annuelle:
81.62%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.03 EUR
Maximal:
871.98 EUR (22.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.52% (871.76 EUR)
Par fonds propres:
85.48% (3 135.13 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 576
GBPUSD 157
USDJPY 145
NZDCAD 74
USDCAD 72
CHFJPY 64
EURUSD 52
AUDNZD 42
AUDUSD 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 2.7K
GBPUSD 295
USDJPY 457
NZDCAD 1.3K
USDCAD 363
CHFJPY 498
EURUSD -738
AUDNZD 37
AUDUSD 58
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 45K
GBPUSD 16K
USDJPY 16K
NZDCAD 10K
USDCAD 22K
CHFJPY 16K
EURUSD -7.1K
AUDNZD 1.7K
AUDUSD 371
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +208.31 EUR
Pire transaction: -188 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +89.85 EUR
Perte consécutive maximale: -870.90 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
0.50 × 2
PUPrime-Live
0.75 × 4
GOMarketsMU-Live
0.80 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
1.65 × 912
ICMarketsSC-MT5
1.98 × 58
ICMarketsSC-MT5-4
2.35 × 239
Exness-MT5Real12
2.57 × 14
Pepperstone-MT5-Live01
2.70 × 23
FPMarketsLLC-Live
2.71 × 17
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 4
Exness-MT5Real7
3.56 × 9
RoboForex-ECN
3.80 × 541
Darwinex-Live
4.15 × 341
JunoMarkets-Server
4.20 × 5
XM.COM-MT5
4.26 × 223
Tickmill-Live
4.35 × 23
FusionMarkets-Live
4.47 × 12586
Headway-Real
4.50 × 2
VantageInternational-Live 4
4.73 × 11
Valutrades-Live
5.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
5.10 × 20
44 plus...
Aucun avis
2025.04.11 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 14:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 11:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 05:04
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 00:33
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 16:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 07:56
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 03:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 20:42
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 14:06
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 03:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.03 20:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
