Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 3 Exness-MT5Real8 0.50 × 2 PUPrime-Live 0.75 × 4 GOMarketsMU-Live 0.80 × 5 ICMarketsSC-MT5-2 1.65 × 912 ICMarketsSC-MT5 1.98 × 58 ICMarketsSC-MT5-4 2.35 × 239 Exness-MT5Real12 2.57 × 14 Pepperstone-MT5-Live01 2.70 × 23 FPMarketsLLC-Live 2.71 × 17 Exness-MT5Real3 3.00 × 1 ValutradesSeychelles-Live 3.00 × 4 Exness-MT5Real7 3.56 × 9 RoboForex-ECN 3.80 × 541 Darwinex-Live 4.15 × 341 JunoMarkets-Server 4.20 × 5 XM.COM-MT5 4.26 × 223 Tickmill-Live 4.35 × 23 FusionMarkets-Live 4.47 × 12586 Headway-Real 4.50 × 2 VantageInternational-Live 4 4.73 × 11 Valutrades-Live 5.00 × 5 CapitalPointTrading-MT5-4 5.10 × 20 44 plus...