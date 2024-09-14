SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Multipair EA evo2 et TTM
Thibaut, Jean Jannoyer

Multipair EA evo2 et TTM

Thibaut, Jean Jannoyer
0 recensioni
Affidabilità
54 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 228%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 185
Profit Trade:
950 (80.16%)
Loss Trade:
235 (19.83%)
Best Trade:
208.31 EUR
Worst Trade:
-188.31 EUR
Profitto lordo:
7 844.54 EUR (223 735 pips)
Perdita lorda:
-3 517.62 EUR (104 262 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (89.85 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
337.51 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
93.88%
Massimo carico di deposito:
30.86%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.96
Long Trade:
630 (53.16%)
Short Trade:
555 (46.84%)
Fattore di profitto:
2.23
Profitto previsto:
3.65 EUR
Profitto medio:
8.26 EUR
Perdita media:
-14.97 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-870.90 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-870.90 EUR (7)
Crescita mensile:
6.48%
Previsione annuale:
81.62%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.03 EUR
Massimale:
871.98 EUR (22.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.52% (871.76 EUR)
Per equità:
85.48% (3 135.13 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 576
GBPUSD 157
USDJPY 145
NZDCAD 74
USDCAD 72
CHFJPY 64
EURUSD 52
AUDNZD 42
AUDUSD 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 2.7K
GBPUSD 295
USDJPY 457
NZDCAD 1.3K
USDCAD 363
CHFJPY 498
EURUSD -738
AUDNZD 37
AUDUSD 58
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 45K
GBPUSD 16K
USDJPY 16K
NZDCAD 10K
USDCAD 22K
CHFJPY 16K
EURUSD -7.1K
AUDNZD 1.7K
AUDUSD 371
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +208.31 EUR
Worst Trade: -188 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +89.85 EUR
Massima perdita consecutiva: -870.90 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
0.50 × 2
PUPrime-Live
0.75 × 4
GOMarketsMU-Live
0.80 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
1.65 × 912
ICMarketsSC-MT5
1.98 × 58
ICMarketsSC-MT5-4
2.35 × 239
Exness-MT5Real12
2.57 × 14
Pepperstone-MT5-Live01
2.70 × 23
FPMarketsLLC-Live
2.71 × 17
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 4
Exness-MT5Real7
3.56 × 9
RoboForex-ECN
3.80 × 541
Darwinex-Live
4.15 × 341
JunoMarkets-Server
4.20 × 5
XM.COM-MT5
4.26 × 223
Tickmill-Live
4.35 × 23
FusionMarkets-Live
4.47 × 12586
Headway-Real
4.50 × 2
VantageInternational-Live 4
4.73 × 11
Valutrades-Live
5.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
5.10 × 20
44 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.04.11 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 14:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 11:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 05:04
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 00:33
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 16:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 07:56
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 03:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 20:42
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 14:06
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 03:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.03 20:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Multipair EA evo2 et TTM
50USD al mese
228%
0
0
USD
9.8K
EUR
54
98%
1 185
80%
94%
2.23
3.65
EUR
85%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.