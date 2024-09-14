- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 185
Profit Trade:
950 (80.16%)
Loss Trade:
235 (19.83%)
Best Trade:
208.31 EUR
Worst Trade:
-188.31 EUR
Profitto lordo:
7 844.54 EUR (223 735 pips)
Perdita lorda:
-3 517.62 EUR (104 262 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (89.85 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
337.51 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
93.88%
Massimo carico di deposito:
30.86%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.96
Long Trade:
630 (53.16%)
Short Trade:
555 (46.84%)
Fattore di profitto:
2.23
Profitto previsto:
3.65 EUR
Profitto medio:
8.26 EUR
Perdita media:
-14.97 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-870.90 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-870.90 EUR (7)
Crescita mensile:
6.48%
Previsione annuale:
81.62%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.03 EUR
Massimale:
871.98 EUR (22.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.52% (871.76 EUR)
Per equità:
85.48% (3 135.13 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|576
|GBPUSD
|157
|USDJPY
|145
|NZDCAD
|74
|USDCAD
|72
|CHFJPY
|64
|EURUSD
|52
|AUDNZD
|42
|AUDUSD
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|2.7K
|GBPUSD
|295
|USDJPY
|457
|NZDCAD
|1.3K
|USDCAD
|363
|CHFJPY
|498
|EURUSD
|-738
|AUDNZD
|37
|AUDUSD
|58
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|45K
|GBPUSD
|16K
|USDJPY
|16K
|NZDCAD
|10K
|USDCAD
|22K
|CHFJPY
|16K
|EURUSD
|-7.1K
|AUDNZD
|1.7K
|AUDUSD
|371
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +208.31 EUR
Worst Trade: -188 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +89.85 EUR
Massima perdita consecutiva: -870.90 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.50 × 2
|
PUPrime-Live
|0.75 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.65 × 912
|
ICMarketsSC-MT5
|1.98 × 58
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.35 × 239
|
Exness-MT5Real12
|2.57 × 14
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.70 × 23
|
FPMarketsLLC-Live
|2.71 × 17
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|3.56 × 9
|
RoboForex-ECN
|3.80 × 541
|
Darwinex-Live
|4.15 × 341
|
JunoMarkets-Server
|4.20 × 5
|
XM.COM-MT5
|4.26 × 223
|
Tickmill-Live
|4.35 × 23
|
FusionMarkets-Live
|4.47 × 12586
|
Headway-Real
|4.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|4.73 × 11
|
Valutrades-Live
|5.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|5.10 × 20
