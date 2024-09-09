SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / M d fund
Wing Yin Christopher Lam

M d fund

Wing Yin Christopher Lam
0 inceleme
Güvenilirlik
55 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 97%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
694
Kârla kapanan işlemler:
533 (76.80%)
Zararla kapanan işlemler:
161 (23.20%)
En iyi işlem:
324.28 USD
En kötü işlem:
-154.59 USD
Brüt kâr:
7 500.03 USD (82 494 pips)
Brüt zarar:
-3 721.96 USD (59 281 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (59.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
333.82 USD (2)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
76.71%
Maks. mevduat yükü:
6.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
11.99
Alış işlemleri:
360 (51.87%)
Satış işlemleri:
334 (48.13%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
5.44 USD
Ortalama kâr:
14.07 USD
Ortalama zarar:
-23.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-315.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-315.11 USD (4)
Aylık büyüme:
3.26%
Yıllık tahmin:
41.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
123.24 USD
Maksimum:
315.11 USD (5.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.65% (315.11 USD)
Varlığa göre:
19.73% (1 066.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD+ 268
NZDCAD+ 262
EURGBP+ 90
GBPUSD+ 36
AUDNZD+ 25
CADCHF+ 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD+ 1.9K
NZDCAD+ 1.8K
EURGBP+ -39
GBPUSD+ 41
AUDNZD+ 32
CADCHF+ 24
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD+ 15K
NZDCAD+ 9.4K
EURGBP+ -7.8K
GBPUSD+ 4.3K
AUDNZD+ 1.3K
CADCHF+ 1.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +324.28 USD
En kötü işlem: -155 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +59.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -315.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.21 17:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.15 23:56
No swaps are charged
2024.10.15 23:56
No swaps are charged
2024.10.10 06:13
No swaps are charged on the signal account
2024.09.24 07:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.20 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.13 19:39
Share of trading days is too low
2024.09.13 19:39
Share of days for 80% of trades is too low
2024.09.13 18:38
Share of trading days is too low
2024.09.13 18:38
Share of days for 80% of trades is too low
2024.09.09 10:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.09 10:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.09 10:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.09.09 10:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.09 10:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
M d fund
Ayda 30 USD
97%
0
0
USD
5.4K
USD
55
100%
694
76%
77%
2.01
5.44
USD
20%
1:500
