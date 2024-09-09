- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
803
利益トレード:
623 (77.58%)
損失トレード:
180 (22.42%)
ベストトレード:
324.28 USD
最悪のトレード:
-154.59 USD
総利益:
8 633.70 USD (95 155 pips)
総損失:
-4 005.84 USD (62 157 pips)
最大連続の勝ち:
37 (59.38 USD)
最大連続利益:
333.82 USD (2)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
75.32%
最大入金額:
6.36%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
14.69
長いトレード:
418 (52.05%)
短いトレード:
385 (47.95%)
プロフィットファクター:
2.16
期待されたペイオフ:
5.76 USD
平均利益:
13.86 USD
平均損失:
-22.25 USD
最大連続の負け:
4 (-315.11 USD)
最大連続損失:
-315.11 USD (4)
月間成長:
2.59%
年間予想:
31.42%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
123.24 USD
最大の:
315.11 USD (5.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.65% (315.11 USD)
エクイティによる:
19.73% (1 066.16 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|325
|NZDCAD+
|314
|EURGBP+
|90
|GBPUSD+
|36
|AUDNZD+
|25
|CADCHF+
|13
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD+
|2.3K
|NZDCAD+
|2.3K
|EURGBP+
|-39
|GBPUSD+
|41
|AUDNZD+
|32
|CADCHF+
|24
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD+
|20K
|NZDCAD+
|14K
|EURGBP+
|-7.8K
|GBPUSD+
|4.3K
|AUDNZD+
|1.3K
|CADCHF+
|1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +324.28 USD
最悪のトレード: -155 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +59.38 USD
最大連続損失: -315.11 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
130%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
67
100%
803
77%
75%
2.15
5.76
USD
USD
20%
1:500