Wing Yin Christopher Lam

M d fund

Wing Yin Christopher Lam
0 отзывов
Надежность
67 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 130%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
803
Прибыльных трейдов:
623 (77.58%)
Убыточных трейдов:
180 (22.42%)
Лучший трейд:
324.28 USD
Худший трейд:
-154.59 USD
Общая прибыль:
8 633.70 USD (95 155 pips)
Общий убыток:
-4 005.84 USD (62 157 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (59.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
333.82 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
75.32%
Макс. загрузка депозита:
6.36%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
14.69
Длинных трейдов:
418 (52.05%)
Коротких трейдов:
385 (47.95%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
5.76 USD
Средняя прибыль:
13.86 USD
Средний убыток:
-22.25 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-315.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-315.11 USD (4)
Прирост в месяц:
3.12%
Годовой прогноз:
37.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
123.24 USD
Максимальная:
315.11 USD (5.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.65% (315.11 USD)
По эквити:
19.73% (1 066.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD+ 325
NZDCAD+ 314
EURGBP+ 90
GBPUSD+ 36
AUDNZD+ 25
CADCHF+ 13
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD+ 2.3K
NZDCAD+ 2.3K
EURGBP+ -39
GBPUSD+ 41
AUDNZD+ 32
CADCHF+ 24
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD+ 20K
NZDCAD+ 14K
EURGBP+ -7.8K
GBPUSD+ 4.3K
AUDNZD+ 1.3K
CADCHF+ 1.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +324.28 USD
Худший трейд: -155 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +59.38 USD
Макс. убыток в серии: -315.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.21 17:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.15 23:56
No swaps are charged
2024.10.15 23:56
No swaps are charged
2024.10.10 06:13
No swaps are charged on the signal account
2024.09.24 07:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.20 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.13 19:39
Share of trading days is too low
2024.09.13 19:39
Share of days for 80% of trades is too low
2024.09.13 18:38
Share of trading days is too low
2024.09.13 18:38
Share of days for 80% of trades is too low
2024.09.09 10:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.09 10:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.09 10:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.09.09 10:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.09 10:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
