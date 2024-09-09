- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
803
Прибыльных трейдов:
623 (77.58%)
Убыточных трейдов:
180 (22.42%)
Лучший трейд:
324.28 USD
Худший трейд:
-154.59 USD
Общая прибыль:
8 633.70 USD (95 155 pips)
Общий убыток:
-4 005.84 USD (62 157 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (59.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
333.82 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
75.32%
Макс. загрузка депозита:
6.36%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
14.69
Длинных трейдов:
418 (52.05%)
Коротких трейдов:
385 (47.95%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
5.76 USD
Средняя прибыль:
13.86 USD
Средний убыток:
-22.25 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-315.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-315.11 USD (4)
Прирост в месяц:
3.12%
Годовой прогноз:
37.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
123.24 USD
Максимальная:
315.11 USD (5.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.65% (315.11 USD)
По эквити:
19.73% (1 066.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|325
|NZDCAD+
|314
|EURGBP+
|90
|GBPUSD+
|36
|AUDNZD+
|25
|CADCHF+
|13
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD+
|2.3K
|NZDCAD+
|2.3K
|EURGBP+
|-39
|GBPUSD+
|41
|AUDNZD+
|32
|CADCHF+
|24
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD+
|20K
|NZDCAD+
|14K
|EURGBP+
|-7.8K
|GBPUSD+
|4.3K
|AUDNZD+
|1.3K
|CADCHF+
|1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +324.28 USD
Худший трейд: -155 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +59.38 USD
Макс. убыток в серии: -315.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
130%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
67
100%
803
77%
75%
2.15
5.76
USD
USD
20%
1:500