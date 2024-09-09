- 자본
- 축소
트레이드:
803
이익 거래:
623 (77.58%)
손실 거래:
180 (22.42%)
최고의 거래:
324.28 USD
최악의 거래:
-154.59 USD
총 수익:
8 633.70 USD (95 155 pips)
총 손실:
-4 005.84 USD (62 157 pips)
연속 최대 이익:
37 (59.38 USD)
연속 최대 이익:
333.82 USD (2)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
72.97%
최대 입금량:
6.36%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
14.69
롱(주식매수):
418 (52.05%)
숏(주식차입매도):
385 (47.95%)
수익 요인:
2.16
기대수익:
5.76 USD
평균 이익:
13.86 USD
평균 손실:
-22.25 USD
연속 최대 손실:
4 (-315.11 USD)
연속 최대 손실:
-315.11 USD (4)
월별 성장률:
1.92%
연간 예측:
22.70%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
123.24 USD
최대한의:
315.11 USD (5.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.65% (315.11 USD)
자본금별:
19.73% (1 066.16 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|325
|NZDCAD+
|314
|EURGBP+
|90
|GBPUSD+
|36
|AUDNZD+
|25
|CADCHF+
|13
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD+
|2.3K
|NZDCAD+
|2.3K
|EURGBP+
|-39
|GBPUSD+
|41
|AUDNZD+
|32
|CADCHF+
|24
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD+
|20K
|NZDCAD+
|14K
|EURGBP+
|-7.8K
|GBPUSD+
|4.3K
|AUDNZD+
|1.3K
|CADCHF+
|1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +324.28 USD
최악의 거래: -155 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +59.38 USD
연속 최대 손실: -315.11 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
130%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
67
100%
803
77%
73%
2.15
5.76
USD
USD
20%
1:500