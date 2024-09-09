SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / M d fund
Wing Yin Christopher Lam

M d fund

Wing Yin Christopher Lam
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
67 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 130%
VantageInternational-Live 11
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
803
Gewinntrades:
623 (77.58%)
Verlusttrades:
180 (22.42%)
Bester Trade:
324.28 USD
Schlechtester Trade:
-154.59 USD
Bruttoprofit:
8 633.70 USD (95 155 pips)
Bruttoverlust:
-4 005.84 USD (62 157 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (59.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
333.82 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
75.32%
Max deposit load:
6.36%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
14.69
Long-Positionen:
418 (52.05%)
Short-Positionen:
385 (47.95%)
Profit-Faktor:
2.16
Mathematische Gewinnerwartung:
5.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-315.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-315.11 USD (4)
Wachstum pro Monat :
2.59%
Jahresprognose:
31.42%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
123.24 USD
Maximaler:
315.11 USD (5.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.65% (315.11 USD)
Kapital:
19.73% (1 066.16 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD+ 325
NZDCAD+ 314
EURGBP+ 90
GBPUSD+ 36
AUDNZD+ 25
CADCHF+ 13
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD+ 2.3K
NZDCAD+ 2.3K
EURGBP+ -39
GBPUSD+ 41
AUDNZD+ 32
CADCHF+ 24
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD+ 20K
NZDCAD+ 14K
EURGBP+ -7.8K
GBPUSD+ 4.3K
AUDNZD+ 1.3K
CADCHF+ 1.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +324.28 USD
Schlechtester Trade: -155 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +59.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -315.11 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.28 06:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.21 17:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.15 23:56
No swaps are charged
2024.10.15 23:56
No swaps are charged
2024.10.10 06:13
No swaps are charged on the signal account
2024.09.24 07:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.20 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.13 19:39
Share of trading days is too low
2024.09.13 19:39
Share of days for 80% of trades is too low
2024.09.13 18:38
Share of trading days is too low
2024.09.13 18:38
Share of days for 80% of trades is too low
2024.09.09 10:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.09 10:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.09 10:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.09.09 10:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.09 10:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
M d fund
30 USD pro Monat
130%
0
0
USD
5.4K
USD
67
100%
803
77%
75%
2.15
5.76
USD
20%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.