- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
803
盈利交易:
623 (77.58%)
亏损交易:
180 (22.42%)
最好交易:
324.28 USD
最差交易:
-154.59 USD
毛利:
8 633.70 USD (95 155 pips)
毛利亏损:
-4 005.84 USD (62 157 pips)
最大连续赢利:
37 (59.38 USD)
最大连续盈利:
333.82 USD (2)
夏普比率:
0.18
交易活动:
75.32%
最大入金加载:
6.36%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
14.69
长期交易:
418 (52.05%)
短期交易:
385 (47.95%)
利润因子:
2.16
预期回报:
5.76 USD
平均利润:
13.86 USD
平均损失:
-22.25 USD
最大连续失误:
4 (-315.11 USD)
最大连续亏损:
-315.11 USD (4)
每月增长:
3.12%
年度预测:
37.80%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
123.24 USD
最大值:
315.11 USD (5.48%)
相对跌幅:
结余:
5.65% (315.11 USD)
净值:
19.73% (1 066.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|325
|NZDCAD+
|314
|EURGBP+
|90
|GBPUSD+
|36
|AUDNZD+
|25
|CADCHF+
|13
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD+
|2.3K
|NZDCAD+
|2.3K
|EURGBP+
|-39
|GBPUSD+
|41
|AUDNZD+
|32
|CADCHF+
|24
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD+
|20K
|NZDCAD+
|14K
|EURGBP+
|-7.8K
|GBPUSD+
|4.3K
|AUDNZD+
|1.3K
|CADCHF+
|1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +324.28 USD
最差交易: -155 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +59.38 USD
最大连续亏损: -315.11 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
130%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
67
100%
803
77%
75%
2.15
5.76
USD
USD
20%
1:500