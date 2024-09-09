SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / M d fund
Wing Yin Christopher Lam

M d fund

Wing Yin Christopher Lam
0 comentarios
Fiabilidad
67 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 130%
VantageInternational-Live 11
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
803
Transacciones Rentables:
623 (77.58%)
Transacciones Irrentables:
180 (22.42%)
Mejor transacción:
324.28 USD
Peor transacción:
-154.59 USD
Beneficio Bruto:
8 633.70 USD (95 155 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 005.84 USD (62 157 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (59.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
333.82 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
75.32%
Carga máxima del depósito:
6.36%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
14.69
Transacciones Largas:
418 (52.05%)
Transacciones Cortas:
385 (47.95%)
Factor de Beneficio:
2.16
Beneficio Esperado:
5.76 USD
Beneficio medio:
13.86 USD
Pérdidas medias:
-22.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-315.11 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-315.11 USD (4)
Crecimiento al mes:
3.12%
Pronóstico anual:
37.80%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
123.24 USD
Máxima:
315.11 USD (5.48%)
Reducción relativa:
De balance:
5.65% (315.11 USD)
De fondos:
19.73% (1 066.16 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD+ 325
NZDCAD+ 314
EURGBP+ 90
GBPUSD+ 36
AUDNZD+ 25
CADCHF+ 13
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD+ 2.3K
NZDCAD+ 2.3K
EURGBP+ -39
GBPUSD+ 41
AUDNZD+ 32
CADCHF+ 24
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD+ 20K
NZDCAD+ 14K
EURGBP+ -7.8K
GBPUSD+ 4.3K
AUDNZD+ 1.3K
CADCHF+ 1.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +324.28 USD
Peor transacción: -155 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +59.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -315.11 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.21 17:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.15 23:56
No swaps are charged
2024.10.15 23:56
No swaps are charged
2024.10.10 06:13
No swaps are charged on the signal account
2024.09.24 07:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.20 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.13 19:39
Share of trading days is too low
2024.09.13 19:39
Share of days for 80% of trades is too low
2024.09.13 18:38
Share of trading days is too low
2024.09.13 18:38
Share of days for 80% of trades is too low
2024.09.09 10:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.09 10:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.09 10:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.09.09 10:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.09 10:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
M d fund
30 USD al mes
130%
0
0
USD
5.4K
USD
67
100%
803
77%
75%
2.15
5.76
USD
20%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.