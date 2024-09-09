SinaisSeções
Wing Yin Christopher Lam

M d fund

Wing Yin Christopher Lam
0 comentários
Confiabilidade
67 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 130%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
803
Negociações com lucro:
623 (77.58%)
Negociações com perda:
180 (22.42%)
Melhor negociação:
324.28 USD
Pior negociação:
-154.59 USD
Lucro bruto:
8 633.70 USD (95 155 pips)
Perda bruta:
-4 005.84 USD (62 157 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (59.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
333.82 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
75.32%
Depósito máximo carregado:
6.36%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
14.69
Negociações longas:
418 (52.05%)
Negociações curtas:
385 (47.95%)
Fator de lucro:
2.16
Valor esperado:
5.76 USD
Lucro médio:
13.86 USD
Perda média:
-22.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-315.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-315.11 USD (4)
Crescimento mensal:
3.12%
Previsão anual:
37.80%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
123.24 USD
Máximo:
315.11 USD (5.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.65% (315.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.73% (1 066.16 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD+ 325
NZDCAD+ 314
EURGBP+ 90
GBPUSD+ 36
AUDNZD+ 25
CADCHF+ 13
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD+ 2.3K
NZDCAD+ 2.3K
EURGBP+ -39
GBPUSD+ 41
AUDNZD+ 32
CADCHF+ 24
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD+ 20K
NZDCAD+ 14K
EURGBP+ -7.8K
GBPUSD+ 4.3K
AUDNZD+ 1.3K
CADCHF+ 1.4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +324.28 USD
Pior negociação: -155 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +59.38 USD
Máxima perda consecutiva: -315.11 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.21 17:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.15 23:56
No swaps are charged
2024.10.15 23:56
No swaps are charged
2024.10.10 06:13
No swaps are charged on the signal account
2024.09.24 07:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.20 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.13 19:39
Share of trading days is too low
2024.09.13 19:39
Share of days for 80% of trades is too low
2024.09.13 18:38
Share of trading days is too low
2024.09.13 18:38
Share of days for 80% of trades is too low
2024.09.09 10:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.09 10:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.09 10:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.09.09 10:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.09 10:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
