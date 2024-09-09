- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
803
Negociações com lucro:
623 (77.58%)
Negociações com perda:
180 (22.42%)
Melhor negociação:
324.28 USD
Pior negociação:
-154.59 USD
Lucro bruto:
8 633.70 USD (95 155 pips)
Perda bruta:
-4 005.84 USD (62 157 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (59.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
333.82 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
75.32%
Depósito máximo carregado:
6.36%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
14.69
Negociações longas:
418 (52.05%)
Negociações curtas:
385 (47.95%)
Fator de lucro:
2.16
Valor esperado:
5.76 USD
Lucro médio:
13.86 USD
Perda média:
-22.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-315.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-315.11 USD (4)
Crescimento mensal:
3.12%
Previsão anual:
37.80%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
123.24 USD
Máximo:
315.11 USD (5.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.65% (315.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.73% (1 066.16 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|325
|NZDCAD+
|314
|EURGBP+
|90
|GBPUSD+
|36
|AUDNZD+
|25
|CADCHF+
|13
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +324.28 USD
Pior negociação: -155 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +59.38 USD
Máxima perda consecutiva: -315.11 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
