SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DKSC MT4
Zhiyu Tan

DKSC MT4

Zhiyu Tan
0 inceleme
59 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -39%
Dukascopy-live-1
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 088
Kârla kapanan işlemler:
829 (76.19%)
Zararla kapanan işlemler:
259 (23.81%)
En iyi işlem:
1 143.52 USD
En kötü işlem:
-989.05 USD
Brüt kâr:
6 205.41 USD (60 760 pips)
Brüt zarar:
-7 541.30 USD (40 546 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (22.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 251.25 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
28.58%
Maks. mevduat yükü:
65.92%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
585 (53.77%)
Satış işlemleri:
503 (46.23%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-1.23 USD
Ortalama kâr:
7.49 USD
Ortalama zarar:
-29.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-3 290.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 290.58 USD (5)
Aylık büyüme:
11.49%
Yıllık tahmin:
139.43%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 822.82 USD
Maksimum:
3 592.49 USD (131.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.26% (3 366.79 USD)
Varlığa göre:
52.74% (761.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 825
GBPUSD 134
USDJPY 118
XAUUSD 11
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -2.3K
GBPUSD 181
USDJPY 824
XAUUSD -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -2.4K
GBPUSD 3.9K
USDJPY 4K
XAUUSD 16K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 143.52 USD
En kötü işlem: -989 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +22.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 290.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Dukascopy-live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 6
Exness-Real12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.23 × 48
EightcapLtd-Real-4
0.31 × 61
ICMarkets-Live17
0.38 × 8
Dukascopy-LIVE-1
0.96 × 872
Dukascopy-live-1
1.14 × 1389
Weltrade-Live
1.88 × 153
ICMarketsSC-Live16
1.88 × 139
Exness-Real17
1.98 × 158
AdmiralsGroup-Live3
3.36 × 33
AdmiralMarkets-Live3
3.79 × 100
IFCMarkets-Real
4.00 × 1
GQCapital-Live
7.09 × 141
XMGlobal-Real 41
7.63 × 56
RoboForex-Prime
12.23 × 39
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.08.05 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 03:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 14:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 09:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.27 19:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 06:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 04:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 03:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 20:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 14:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 08:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 03:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 05:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 09:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DKSC MT4
Ayda 30 USD
-39%
0
0
USD
1K
USD
59
99%
1 088
76%
29%
0.82
-1.23
USD
71%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.