İşlemler:
1 088
Kârla kapanan işlemler:
829 (76.19%)
Zararla kapanan işlemler:
259 (23.81%)
En iyi işlem:
1 143.52 USD
En kötü işlem:
-989.05 USD
Brüt kâr:
6 205.41 USD (60 760 pips)
Brüt zarar:
-7 541.30 USD (40 546 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (22.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 251.25 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
28.58%
Maks. mevduat yükü:
65.92%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
585 (53.77%)
Satış işlemleri:
503 (46.23%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-1.23 USD
Ortalama kâr:
7.49 USD
Ortalama zarar:
-29.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-3 290.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 290.58 USD (5)
Aylık büyüme:
11.49%
Yıllık tahmin:
139.43%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 822.82 USD
Maksimum:
3 592.49 USD (131.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.26% (3 366.79 USD)
Varlığa göre:
52.74% (761.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|825
|GBPUSD
|134
|USDJPY
|118
|XAUUSD
|11
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-2.3K
|GBPUSD
|181
|USDJPY
|824
|XAUUSD
|-7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-2.4K
|GBPUSD
|3.9K
|USDJPY
|4K
|XAUUSD
|16K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 143.52 USD
En kötü işlem: -989 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +22.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 290.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Dukascopy-live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 6
|
Exness-Real12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.23 × 48
|
EightcapLtd-Real-4
|0.31 × 61
|
ICMarkets-Live17
|0.38 × 8
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.96 × 872
|
Dukascopy-live-1
|1.14 × 1389
|
Weltrade-Live
|1.88 × 153
|
ICMarketsSC-Live16
|1.88 × 139
|
Exness-Real17
|1.98 × 158
|
AdmiralsGroup-Live3
|3.36 × 33
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.79 × 100
|
IFCMarkets-Real
|4.00 × 1
|
GQCapital-Live
|7.09 × 141
|
XMGlobal-Real 41
|7.63 × 56
|
RoboForex-Prime
|12.23 × 39
