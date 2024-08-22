Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Dukascopy-live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 1 FBS-Real-2 0.00 × 1 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 0.00 × 6 Exness-Real12 0.00 × 1 Pepperstone-Edge12 0.23 × 48 EightcapLtd-Real-4 0.31 × 61 ICMarkets-Live17 0.38 × 8 Dukascopy-LIVE-1 0.96 × 872 Dukascopy-live-1 1.14 × 1389 Weltrade-Live 1.88 × 153 ICMarketsSC-Live16 1.88 × 139 Exness-Real17 1.98 × 158 AdmiralsGroup-Live3 3.36 × 33 AdmiralMarkets-Live3 3.79 × 100 IFCMarkets-Real 4.00 × 1 GQCapital-Live 7.09 × 141 XMGlobal-Real 41 7.63 × 56 RoboForex-Prime 12.23 × 39