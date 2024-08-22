SignauxSections
Zhiyu Tan

DKSC MT4

Zhiyu Tan
0 avis
59 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -39%
Dukascopy-live-1
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 088
Bénéfice trades:
829 (76.19%)
Perte trades:
259 (23.81%)
Meilleure transaction:
1 143.52 USD
Pire transaction:
-989.05 USD
Bénéfice brut:
6 205.41 USD (60 760 pips)
Perte brute:
-7 541.30 USD (40 546 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (22.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 251.25 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
28.58%
Charge de dépôt maximale:
65.92%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.37
Longs trades:
585 (53.77%)
Courts trades:
503 (46.23%)
Facteur de profit:
0.82
Rendement attendu:
-1.23 USD
Bénéfice moyen:
7.49 USD
Perte moyenne:
-29.12 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-3 290.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 290.58 USD (5)
Croissance mensuelle:
10.32%
Prévision annuelle:
124.87%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 822.82 USD
Maximal:
3 592.49 USD (131.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.26% (3 366.79 USD)
Par fonds propres:
52.74% (761.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 825
GBPUSD 134
USDJPY 118
XAUUSD 11
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -2.3K
GBPUSD 181
USDJPY 824
XAUUSD -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -2.4K
GBPUSD 3.9K
USDJPY 4K
XAUUSD 16K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 143.52 USD
Pire transaction: -989 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +22.51 USD
Perte consécutive maximale: -3 290.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Dukascopy-live-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 6
Exness-Real12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.23 × 48
EightcapLtd-Real-4
0.31 × 61
ICMarkets-Live17
0.38 × 8
Dukascopy-LIVE-1
0.96 × 872
Dukascopy-live-1
1.14 × 1389
Weltrade-Live
1.88 × 153
ICMarketsSC-Live16
1.88 × 139
Exness-Real17
1.98 × 158
AdmiralsGroup-Live3
3.36 × 33
AdmiralMarkets-Live3
3.79 × 100
IFCMarkets-Real
4.00 × 1
GQCapital-Live
7.09 × 141
XMGlobal-Real 41
7.63 × 56
RoboForex-Prime
12.23 × 39
Aucun avis
2025.08.05 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 03:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 14:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 09:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.27 19:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 06:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 04:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 03:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 20:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 14:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 08:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 03:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 05:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 09:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
