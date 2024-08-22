SegnaliSezioni
Zhiyu Tan

DKSC MT4

Zhiyu Tan
0 recensioni
59 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -39%
Dukascopy-live-1
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 088
Profit Trade:
829 (76.19%)
Loss Trade:
259 (23.81%)
Best Trade:
1 143.52 USD
Worst Trade:
-989.05 USD
Profitto lordo:
6 205.41 USD (60 760 pips)
Perdita lorda:
-7 541.30 USD (40 546 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (22.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 251.25 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
28.58%
Massimo carico di deposito:
65.92%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
585 (53.77%)
Short Trade:
503 (46.23%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-1.23 USD
Profitto medio:
7.49 USD
Perdita media:
-29.12 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-3 290.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 290.58 USD (5)
Crescita mensile:
9.89%
Previsione annuale:
120.34%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 822.82 USD
Massimale:
3 592.49 USD (131.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.26% (3 366.79 USD)
Per equità:
52.74% (761.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 825
GBPUSD 134
USDJPY 118
XAUUSD 11
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -2.3K
GBPUSD 181
USDJPY 824
XAUUSD -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -2.4K
GBPUSD 3.9K
USDJPY 4K
XAUUSD 16K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 143.52 USD
Worst Trade: -989 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +22.51 USD
Massima perdita consecutiva: -3 290.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Dukascopy-live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 6
Exness-Real12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.23 × 48
EightcapLtd-Real-4
0.31 × 61
ICMarkets-Live17
0.38 × 8
Dukascopy-LIVE-1
0.96 × 872
Dukascopy-live-1
1.14 × 1389
Weltrade-Live
1.88 × 153
ICMarketsSC-Live16
1.88 × 139
Exness-Real17
1.98 × 158
AdmiralsGroup-Live3
3.36 × 33
AdmiralMarkets-Live3
3.79 × 100
IFCMarkets-Real
4.00 × 1
GQCapital-Live
7.09 × 141
XMGlobal-Real 41
7.63 × 56
RoboForex-Prime
12.23 × 39
Non ci sono recensioni
2025.08.05 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 03:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 14:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 09:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.27 19:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 06:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 04:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 03:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 20:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 14:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 08:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 03:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 05:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 09:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
