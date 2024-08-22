- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 088
Profit Trade:
829 (76.19%)
Loss Trade:
259 (23.81%)
Best Trade:
1 143.52 USD
Worst Trade:
-989.05 USD
Profitto lordo:
6 205.41 USD (60 760 pips)
Perdita lorda:
-7 541.30 USD (40 546 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (22.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 251.25 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
28.58%
Massimo carico di deposito:
65.92%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
585 (53.77%)
Short Trade:
503 (46.23%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-1.23 USD
Profitto medio:
7.49 USD
Perdita media:
-29.12 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-3 290.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 290.58 USD (5)
Crescita mensile:
9.89%
Previsione annuale:
120.34%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 822.82 USD
Massimale:
3 592.49 USD (131.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.26% (3 366.79 USD)
Per equità:
52.74% (761.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|825
|GBPUSD
|134
|USDJPY
|118
|XAUUSD
|11
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-2.3K
|GBPUSD
|181
|USDJPY
|824
|XAUUSD
|-7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-2.4K
|GBPUSD
|3.9K
|USDJPY
|4K
|XAUUSD
|16K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 143.52 USD
Worst Trade: -989 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +22.51 USD
Massima perdita consecutiva: -3 290.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Dukascopy-live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 6
|
Exness-Real12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.23 × 48
|
EightcapLtd-Real-4
|0.31 × 61
|
ICMarkets-Live17
|0.38 × 8
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.96 × 872
|
Dukascopy-live-1
|1.14 × 1389
|
Weltrade-Live
|1.88 × 153
|
ICMarketsSC-Live16
|1.88 × 139
|
Exness-Real17
|1.98 × 158
|
AdmiralsGroup-Live3
|3.36 × 33
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.79 × 100
|
IFCMarkets-Real
|4.00 × 1
|
GQCapital-Live
|7.09 × 141
|
XMGlobal-Real 41
|7.63 × 56
|
RoboForex-Prime
|12.23 × 39
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-39%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
59
99%
1 088
76%
29%
0.82
-1.23
USD
USD
71%
1:100