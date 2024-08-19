- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 392
Kârla kapanan işlemler:
691 (49.64%)
Zararla kapanan işlemler:
701 (50.36%)
En iyi işlem:
362.60 USD
En kötü işlem:
-101.74 USD
Brüt kâr:
12 838.94 USD (986 000 pips)
Brüt zarar:
-10 212.55 USD (813 496 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (147.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 648.56 USD (11)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
92.39%
Maks. mevduat yükü:
2.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.95
Alış işlemleri:
981 (70.47%)
Satış işlemleri:
411 (29.53%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
1.89 USD
Ortalama kâr:
18.58 USD
Ortalama zarar:
-14.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-124.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-422.91 USD (6)
Aylık büyüme:
30.08%
Yıllık tahmin:
364.93%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
364.13 USD
Maksimum:
664.54 USD (27.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.18% (664.44 USD)
Varlığa göre:
2.23% (93.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|474
|GBPJPY
|368
|XAUUSD
|345
|XAUJPY
|107
|EURJPY
|98
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|29
|GBPJPY
|-286
|XAUUSD
|2.5K
|XAUJPY
|790
|EURJPY
|-429
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|311
|GBPJPY
|-23K
|XAUUSD
|103K
|XAUJPY
|112K
|EURJPY
|-20K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +362.60 USD
En kötü işlem: -102 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +147.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -124.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 7
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live
|0.83 × 6
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.90 × 5498
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 458
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.33 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.52 × 147
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 77
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 221
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FusionMarkets-Live
|1.84 × 386
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
67%
0
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
66
98%
1 392
49%
92%
1.25
1.89
USD
USD
15%
1:500