Xue Mei

Dudu Spaceship MT5

Xue Mei
0 inceleme
Güvenilirlik
66 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 67%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 392
Kârla kapanan işlemler:
691 (49.64%)
Zararla kapanan işlemler:
701 (50.36%)
En iyi işlem:
362.60 USD
En kötü işlem:
-101.74 USD
Brüt kâr:
12 838.94 USD (986 000 pips)
Brüt zarar:
-10 212.55 USD (813 496 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (147.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 648.56 USD (11)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
92.39%
Maks. mevduat yükü:
2.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.95
Alış işlemleri:
981 (70.47%)
Satış işlemleri:
411 (29.53%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
1.89 USD
Ortalama kâr:
18.58 USD
Ortalama zarar:
-14.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-124.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-422.91 USD (6)
Aylık büyüme:
30.08%
Yıllık tahmin:
364.93%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
364.13 USD
Maksimum:
664.54 USD (27.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.18% (664.44 USD)
Varlığa göre:
2.23% (93.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 474
GBPJPY 368
XAUUSD 345
XAUJPY 107
EURJPY 98
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 29
GBPJPY -286
XAUUSD 2.5K
XAUJPY 790
EURJPY -429
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 311
GBPJPY -23K
XAUUSD 103K
XAUJPY 112K
EURJPY -20K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +362.60 USD
En kötü işlem: -102 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +147.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -124.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 6
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.90 × 5498
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.27 × 458
ICMarketsEU-MT5-4
1.33 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.52 × 147
Exness-MT5Real7
1.71 × 77
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 221
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FusionMarkets-Live
1.84 × 386
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
87 daha fazla...
İnceleme yok
2025.04.16 16:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 296 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 10:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.20 08:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 269 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 07:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.18 04:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 267 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.06 08:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.05 11:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.02 22:57
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.18 12:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.06 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.05 13:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.03 16:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.03 07:25
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.02 12:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.02 04:24
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.02 03:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.30 17:06
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.19 11:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.19 11:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
