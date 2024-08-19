SegnaliSezioni
Xue Mei

Dudu Spaceship MT5

Xue Mei
0 recensioni
Affidabilità
66 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 67%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 392
Profit Trade:
691 (49.64%)
Loss Trade:
701 (50.36%)
Best Trade:
362.60 USD
Worst Trade:
-101.74 USD
Profitto lordo:
12 838.94 USD (986 000 pips)
Perdita lorda:
-10 212.55 USD (813 496 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (147.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 648.56 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
92.39%
Massimo carico di deposito:
2.09%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.95
Long Trade:
981 (70.47%)
Short Trade:
411 (29.53%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
1.89 USD
Profitto medio:
18.58 USD
Perdita media:
-14.57 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-124.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-422.91 USD (6)
Crescita mensile:
31.65%
Previsione annuale:
383.99%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
364.13 USD
Massimale:
664.54 USD (27.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.18% (664.44 USD)
Per equità:
2.23% (93.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 474
GBPJPY 368
XAUUSD 345
XAUJPY 107
EURJPY 98
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 29
GBPJPY -286
XAUUSD 2.5K
XAUJPY 790
EURJPY -429
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 311
GBPJPY -23K
XAUUSD 103K
XAUJPY 112K
EURJPY -20K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +362.60 USD
Worst Trade: -102 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +147.79 USD
Massima perdita consecutiva: -124.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 6
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.90 × 5498
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.27 × 458
ICMarketsEU-MT5-4
1.33 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.52 × 147
Exness-MT5Real7
1.71 × 77
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 221
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FusionMarkets-Live
1.84 × 386
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
87 più
Non ci sono recensioni
2025.04.16 16:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 296 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 10:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.20 08:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 269 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 07:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.18 04:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 267 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.06 08:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.05 11:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.02 22:57
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.18 12:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.06 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.05 13:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.03 16:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.03 07:25
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.02 12:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.02 04:24
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.02 03:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.30 17:06
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.19 11:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.19 11:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
