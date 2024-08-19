- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 392
Profit Trade:
691 (49.64%)
Loss Trade:
701 (50.36%)
Best Trade:
362.60 USD
Worst Trade:
-101.74 USD
Profitto lordo:
12 838.94 USD (986 000 pips)
Perdita lorda:
-10 212.55 USD (813 496 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (147.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 648.56 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
92.39%
Massimo carico di deposito:
2.09%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.95
Long Trade:
981 (70.47%)
Short Trade:
411 (29.53%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
1.89 USD
Profitto medio:
18.58 USD
Perdita media:
-14.57 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-124.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-422.91 USD (6)
Crescita mensile:
31.65%
Previsione annuale:
383.99%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
364.13 USD
Massimale:
664.54 USD (27.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.18% (664.44 USD)
Per equità:
2.23% (93.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|474
|GBPJPY
|368
|XAUUSD
|345
|XAUJPY
|107
|EURJPY
|98
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|29
|GBPJPY
|-286
|XAUUSD
|2.5K
|XAUJPY
|790
|EURJPY
|-429
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|311
|GBPJPY
|-23K
|XAUUSD
|103K
|XAUJPY
|112K
|EURJPY
|-20K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +362.60 USD
Worst Trade: -102 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +147.79 USD
Massima perdita consecutiva: -124.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 7
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live
|0.83 × 6
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.90 × 5498
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 458
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.33 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.52 × 147
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 77
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 221
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FusionMarkets-Live
|1.84 × 386
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
87 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
67%
0
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
66
98%
1 392
49%
92%
1.25
1.89
USD
USD
15%
1:500