Xue Mei

Dudu Spaceship MT5

Xue Mei
0 avis
Fiabilité
66 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 67%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 391
Bénéfice trades:
690 (49.60%)
Perte trades:
701 (50.40%)
Meilleure transaction:
362.60 USD
Pire transaction:
-101.74 USD
Bénéfice brut:
12 818.31 USD (983 880 pips)
Perte brute:
-10 212.55 USD (813 496 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (147.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 648.56 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
92.39%
Charge de dépôt maximale:
2.09%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.92
Longs trades:
980 (70.45%)
Courts trades:
411 (29.55%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
1.87 USD
Bénéfice moyen:
18.58 USD
Perte moyenne:
-14.57 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-124.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-422.91 USD (6)
Croissance mensuelle:
31.24%
Prévision annuelle:
379.03%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
364.13 USD
Maximal:
664.54 USD (27.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.18% (664.44 USD)
Par fonds propres:
2.23% (93.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 474
GBPJPY 368
XAUUSD 344
XAUJPY 107
EURJPY 98
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 29
GBPJPY -286
XAUUSD 2.5K
XAUJPY 790
EURJPY -429
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 311
GBPJPY -23K
XAUUSD 101K
XAUJPY 112K
EURJPY -20K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +362.60 USD
Pire transaction: -102 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +147.79 USD
Perte consécutive maximale: -124.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 6
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.90 × 5498
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.27 × 458
ICMarketsEU-MT5-4
1.33 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.52 × 147
Exness-MT5Real7
1.71 × 77
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 221
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FusionMarkets-Live
1.84 × 386
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
87 plus...
Aucun avis
2025.04.16 16:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 296 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 10:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.20 08:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 269 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 07:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.18 04:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 267 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.06 08:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.05 11:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.02 22:57
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.18 12:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.06 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.05 13:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.03 16:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.03 07:25
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.02 12:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.02 04:24
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.02 03:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.30 17:06
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.19 11:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.19 11:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
