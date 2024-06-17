- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 292
Kârla kapanan işlemler:
1 085 (83.97%)
Zararla kapanan işlemler:
207 (16.02%)
En iyi işlem:
967.28 EUR
En kötü işlem:
-551.15 EUR
Brüt kâr:
18 466.72 EUR (2 240 681 pips)
Brüt zarar:
-5 798.76 EUR (197 777 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (3 263.14 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
3 263.14 EUR (63)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
38.98%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
22 gün
Düzelme faktörü:
7.76
Alış işlemleri:
1 288 (99.69%)
Satış işlemleri:
4 (0.31%)
Kâr faktörü:
3.18
Beklenen getiri:
9.80 EUR
Ortalama kâr:
17.02 EUR
Ortalama zarar:
-28.01 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-66.40 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 632.43 EUR (4)
Aylık büyüme:
0.53%
Yıllık tahmin:
9.43%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 632.43 EUR
Maksimum:
1 632.43 EUR (5.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.30% (1 632.43 EUR)
Varlığa göre:
25.92% (11 585.30 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NVDA
|82
|TSLA
|78
|AVGO
|50
|META
|48
|AMD
|40
|NFLX
|36
|WFC
|35
|AMAT
|34
|GE
|33
|WMT
|33
|CRM
|33
|JPM
|29
|AAPL
|29
|COST
|29
|BAC
|28
|LLY
|28
|AMZN
|28
|INTC
|28
|GOOGL
|27
|ORCL
|27
|V
|26
|IBM
|24
|ABT
|24
|CSCO
|23
|ACN
|22
|CAT
|22
|UNH
|21
|ABBV
|21
|GOOG
|21
|MA
|21
|ADBE
|20
|HD
|20
|XOM
|20
|BRKb
|19
|VZ
|18
|MSFT
|17
|DHR
|16
|CMCSA
|16
|JNJ
|16
|QCOM
|16
|KO
|15
|MCD
|15
|DIS
|14
|TMO
|13
|CVX
|12
|PG
|11
|PEP
|10
|MRK
|6
|EURUSD
|5
|INTU
|4
|BA
|4
|HAL
|3
|SLB
|3
|MCO
|3
|COR
|3
|EURGBP
|3
|MU
|2
|EURHUF
|1
|AUDCAD
|1
|EMR
|1
|SMCI
|1
|SYY
|1
|WM
|1
|ADAUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NVDA
|2.1K
|TSLA
|2.1K
|AVGO
|768
|META
|611
|AMD
|-203
|NFLX
|685
|WFC
|329
|AMAT
|191
|GE
|240
|WMT
|212
|CRM
|346
|JPM
|286
|AAPL
|229
|COST
|440
|BAC
|192
|LLY
|719
|AMZN
|251
|INTC
|440
|GOOGL
|438
|ORCL
|49
|V
|246
|IBM
|305
|ABT
|237
|CSCO
|115
|ACN
|221
|CAT
|188
|UNH
|222
|ABBV
|219
|GOOG
|261
|MA
|168
|ADBE
|271
|HD
|198
|XOM
|112
|BRKb
|163
|VZ
|52
|MSFT
|203
|DHR
|-22
|CMCSA
|58
|JNJ
|106
|QCOM
|113
|KO
|-212
|MCD
|147
|DIS
|74
|TMO
|83
|CVX
|81
|PG
|48
|PEP
|106
|MRK
|-84
|EURUSD
|-4
|INTU
|-66
|BA
|6
|HAL
|7
|SLB
|37
|MCO
|48
|COR
|158
|EURGBP
|-176
|MU
|83
|EURHUF
|-1
|AUDCAD
|133
|EMR
|6
|SMCI
|23
|SYY
|27
|WM
|23
|ADAUSD
|46
|BTCUSD
|10
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NVDA
|45K
|TSLA
|35K
|AVGO
|53K
|META
|60K
|AMD
|-2.2K
|NFLX
|64K
|WFC
|5.2K
|AMAT
|10K
|GE
|13K
|WMT
|5.3K
|CRM
|19K
|JPM
|13K
|AAPL
|15K
|COST
|47K
|BAC
|2.7K
|LLY
|54K
|AMZN
|11K
|INTC
|-3.4K
|GOOGL
|13K
|ORCL
|7.1K
|V
|14K
|IBM
|13K
|ABT
|5.2K
|CSCO
|2.7K
|ACN
|15K
|CAT
|16K
|UNH
|22K
|ABBV
|8.4K
|GOOG
|10K
|MA
|18K
|ADBE
|28K
|HD
|15K
|XOM
|5K
|BRKb
|17K
|VZ
|1.4K
|MSFT
|16K
|DHR
|5.8K
|CMCSA
|1.6K
|JNJ
|5.2K
|QCOM
|7.1K
|KO
|56
|MCD
|10K
|DIS
|740
|TMO
|11K
|CVX
|2.8K
|PG
|3.1K
|PEP
|4.7K
|MRK
|40
|EURUSD
|432
|INTU
|-5.8K
|BA
|277
|HAL
|-98
|SLB
|26
|MCO
|2.5K
|COR
|3.2K
|EURGBP
|-699
|MU
|834
|EURHUF
|-321
|AUDCAD
|363
|EMR
|164
|SMCI
|1.2K
|SYY
|214
|WM
|479
|ADAUSD
|8.8K
|BTCUSD
|1.3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +967.28 EUR
En kötü işlem: -551 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 63
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +3 263.14 EUR
Maksimum ardışık zarar: -66.40 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Teletrade-Sharp ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
DCA on top 50 stocks from S&P500 (US500)
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
40%
0
0
USD
USD
46K
EUR
EUR
84
73%
1 292
83%
100%
3.18
9.80
EUR
EUR
26%
1:500