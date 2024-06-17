SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / DCA Top 50 Stocks US500
Alexandru Chirila

DCA Top 50 Stocks US500

Alexandru Chirila
0 reviews
Reliability
97 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2024 42%
Teletrade-Sharp ECN
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 447
Profit Trades:
1 151 (79.54%)
Loss Trades:
296 (20.46%)
Best trade:
967.28 EUR
Worst trade:
-551.15 EUR
Gross Profit:
22 650.80 EUR (4 441 193 pips)
Gross Loss:
-9 557.52 EUR (404 924 pips)
Maximum consecutive wins:
63 (3 263.14 EUR)
Maximal consecutive profit:
3 263.14 EUR (63)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading activity:
98.93%
Max deposit load:
38.98%
Latest trade:
5 days ago
Trades per week:
4
Avg holding time:
30 days
Recovery Factor:
3.70
Long Trades:
1 443 (99.72%)
Short Trades:
4 (0.28%)
Profit Factor:
2.37
Expected Payoff:
9.05 EUR
Average Profit:
19.68 EUR
Average Loss:
-32.29 EUR
Maximum consecutive losses:
45 (-174.82 EUR)
Maximal consecutive loss:
-3 315.15 EUR (37)
Monthly growth:
2.53%
Annual Forecast:
30.73%
Algo trading:
68%
Drawdown by balance:
Absolute:
1 632.43 EUR
Maximal:
3 539.11 EUR (8.12%)
Relative drawdown:
By Balance:
7.72% (3 539.11 EUR)
By Equity:
25.92% (11 585.30 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
NVDA 83
TSLA 79
AVGO 51
META 51
AMD 42
WMT 41
LLY 40
NFLX 37
WFC 36
AMAT 35
CRM 35
GE 34
JPM 34
AMZN 33
AAPL 30
COST 30
BAC 29
INTC 29
GOOGL 28
ORCL 28
V 27
IBM 25
ABT 25
CSCO 25
QCOM 24
ACN 24
CAT 23
UNH 22
ABBV 22
GOOG 22
JNJ 22
ADBE 22
MA 22
HD 21
XOM 21
CMCSA 20
BRKb 20
VZ 19
DHR 19
MSFT 17
KO 16
MCD 16
TMO 16
DIS 15
PEP 13
MRK 13
CVX 13
PG 12
STT 9
TJX 8
US500 7
EURUSD 6
MNST 6
COF 5
INTU 4
BA 4
HAL 3
SLB 3
MCO 3
COR 3
EURGBP 3
HPE 3
SCHW 3
MU 2
BTCUSD 2
XEL 2
NEE 2
EURHUF 1
AUDCAD 1
EMR 1
SMCI 1
SYY 1
WM 1
ADAUSD 1
GD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
NVDA 2.1K
TSLA 2.1K
AVGO 766
META 882
AMD -191
WMT 485
LLY 1.2K
NFLX 683
WFC 328
AMAT 189
CRM 127
GE 238
JPM 425
AMZN 332
AAPL 228
COST 283
BAC 191
INTC 439
GOOGL 437
ORCL 46
V 232
IBM 300
ABT 165
CSCO 129
QCOM -242
ACN -110
CAT 187
UNH -56
ABBV 217
GOOG 260
JNJ 520
ADBE 50
MA 145
HD 87
XOM 48
CMCSA -556
BRKb 108
VZ -64
DHR -24
MSFT 203
KO -251
MCD 108
TMO 82
DIS 36
PEP -197
MRK -414
CVX 36
PG -44
STT 410
TJX 33
US500 855
EURUSD -35
MNST 504
COF 221
INTU -66
BA 6
HAL 7
SLB 37
MCO 48
COR 158
EURGBP -176
HPE 35
SCHW 115
MU 83
BTCUSD 27
XEL 59
NEE 57
EURHUF -1
AUDCAD 133
EMR 6
SMCI 23
SYY 27
WM 23
ADAUSD 46
GD 57
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
NVDA 45K
TSLA 35K
AVGO 53K
META 64K
AMD -1.8K
WMT 6.7K
LLY 49K
NFLX 64K
WFC 5.2K
AMAT 10K
CRM 8.4K
GE 13K
JPM 15K
AMZN 10K
AAPL 15K
COST 33K
BAC 2.7K
INTC -3.4K
GOOGL 13K
ORCL 7.1K
V 14K
IBM 12K
ABT 4K
CSCO 2.8K
QCOM -16K
ACN -1.1K
CAT 16K
UNH -5K
ABBV 8.3K
GOOG 10K
JNJ 7.3K
ADBE 6.4K
MA 16K
HD 11K
XOM 4.1K
CMCSA -1.7K
BRKb 12K
VZ 604
DHR 3.9K
MSFT 16K
KO -312
MCD 8.9K
TMO 13K
DIS 148
PEP -760
MRK -19K
CVX 1.9K
PG 488
STT 2.1K
TJX 236
US500 3.1K
EURUSD -1.3K
MNST 863
COF 2.1K
INTU -5.8K
BA 277
HAL -98
SLB 26
MCO 2.5K
COR 3.2K
EURGBP -699
HPE 53
SCHW 541
MU 834
BTCUSD 3.4M
XEL 187
NEE 187
EURHUF -321
AUDCAD 363
EMR 164
SMCI 1.2K
SYY 214
WM 479
ADAUSD 8.8K
GD 797
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +967.28 EUR
Worst trade: -551 EUR
Maximum consecutive wins: 63
Maximum consecutive losses: 37
Maximal consecutive profit: +3 263.14 EUR
Maximal consecutive loss: -174.82 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Teletrade-Sharp ECN" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

RoboForex-ECN
0.69 × 226
ICMarketsSC-MT5
2.73 × 56
Pepperstone-MT5-Live01
4.09 × 11
Swissquote-Server
7.26 × 110
Teletrade-Sharp ECN
15.33 × 3
To see trades in realtime, please log in or register
DCA on top 50 stocks from S&P500 (US500)
No reviews
2025.11.07 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 16:21
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 4.71% of days out of 616 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.18 13:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.01 19:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 15:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.24 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 19:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.10 14:46
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.05.08 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
DCA Top 50 Stocks US500
30 USD per month
42%
0
0
USD
47K
EUR
97
68%
1 447
79%
99%
2.36
9.05
EUR
26%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.