- 자본
- 축소
트레이드:
1 453
이익 거래:
1 157 (79.62%)
손실 거래:
296 (20.37%)
최고의 거래:
967.28 EUR
최악의 거래:
-551.15 EUR
총 수익:
22 955.74 EUR (6 397 789 pips)
총 손실:
-9 557.52 EUR (404 924 pips)
연속 최대 이익:
63 (3 263.14 EUR)
연속 최대 이익:
3 263.14 EUR (63)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
98.93%
최대 입금량:
38.98%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
30 일
회복 요인:
3.79
롱(주식매수):
1 449 (99.72%)
숏(주식차입매도):
4 (0.28%)
수익 요인:
2.40
기대수익:
9.22 EUR
평균 이익:
19.84 EUR
평균 손실:
-32.29 EUR
연속 최대 손실:
45 (-174.82 EUR)
연속 최대 손실:
-3 315.15 EUR (37)
월별 성장률:
2.20%
연간 예측:
26.65%
Algo 트레이딩:
69%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 632.43 EUR
최대한의:
3 539.11 EUR (8.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.72% (3 539.11 EUR)
자본금별:
25.92% (11 585.30 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NVDA
|83
|TSLA
|79
|AVGO
|51
|META
|51
|AMD
|42
|WMT
|41
|LLY
|40
|NFLX
|37
|WFC
|36
|JPM
|35
|AMAT
|35
|CRM
|35
|GE
|34
|AMZN
|33
|AAPL
|30
|COST
|30
|BAC
|29
|INTC
|29
|GOOGL
|28
|ORCL
|28
|V
|27
|IBM
|25
|ABT
|25
|CSCO
|25
|QCOM
|24
|ACN
|24
|CAT
|23
|UNH
|22
|ABBV
|22
|GOOG
|22
|JNJ
|22
|ADBE
|22
|MA
|22
|HD
|21
|XOM
|21
|CMCSA
|20
|BRKb
|20
|VZ
|19
|DHR
|19
|MSFT
|17
|KO
|16
|MCD
|16
|TMO
|16
|DIS
|15
|PEP
|13
|MRK
|13
|CVX
|13
|PG
|12
|STT
|9
|TJX
|8
|US500
|7
|COF
|7
|EURUSD
|6
|MNST
|6
|INTU
|4
|BA
|4
|SCHW
|4
|HAL
|3
|SLB
|3
|MCO
|3
|COR
|3
|BTCUSD
|3
|EURGBP
|3
|HPE
|3
|MU
|2
|XEL
|2
|NEE
|2
|GD
|2
|EURHUF
|1
|AUDCAD
|1
|EMR
|1
|SMCI
|1
|SYY
|1
|WM
|1
|ADAUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NVDA
|2.1K
|TSLA
|2.1K
|AVGO
|766
|META
|882
|AMD
|-191
|WMT
|485
|LLY
|1.2K
|NFLX
|683
|WFC
|328
|JPM
|493
|AMAT
|189
|CRM
|127
|GE
|238
|AMZN
|332
|AAPL
|228
|COST
|283
|BAC
|191
|INTC
|439
|GOOGL
|437
|ORCL
|46
|V
|232
|IBM
|300
|ABT
|165
|CSCO
|129
|QCOM
|-242
|ACN
|-110
|CAT
|187
|UNH
|-56
|ABBV
|217
|GOOG
|260
|JNJ
|520
|ADBE
|50
|MA
|145
|HD
|87
|XOM
|48
|CMCSA
|-556
|BRKb
|108
|VZ
|-64
|DHR
|-24
|MSFT
|203
|KO
|-251
|MCD
|108
|TMO
|82
|DIS
|36
|PEP
|-197
|MRK
|-414
|CVX
|36
|PG
|-44
|STT
|410
|TJX
|33
|US500
|855
|COF
|348
|EURUSD
|-35
|MNST
|504
|INTU
|-66
|BA
|6
|SCHW
|167
|HAL
|7
|SLB
|37
|MCO
|48
|COR
|158
|BTCUSD
|79
|EURGBP
|-176
|HPE
|35
|MU
|83
|XEL
|59
|NEE
|57
|GD
|105
|EURHUF
|-1
|AUDCAD
|133
|EMR
|6
|SMCI
|23
|SYY
|27
|WM
|23
|ADAUSD
|46
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NVDA
|45K
|TSLA
|35K
|AVGO
|53K
|META
|64K
|AMD
|-1.8K
|WMT
|6.7K
|LLY
|49K
|NFLX
|64K
|WFC
|5.2K
|JPM
|16K
|AMAT
|10K
|CRM
|8.4K
|GE
|13K
|AMZN
|10K
|AAPL
|15K
|COST
|33K
|BAC
|2.7K
|INTC
|-3.4K
|GOOGL
|13K
|ORCL
|7.1K
|V
|14K
|IBM
|12K
|ABT
|4K
|CSCO
|2.8K
|QCOM
|-16K
|ACN
|-1.1K
|CAT
|16K
|UNH
|-5K
|ABBV
|8.3K
|GOOG
|10K
|JNJ
|7.3K
|ADBE
|6.4K
|MA
|16K
|HD
|11K
|XOM
|4.1K
|CMCSA
|-1.7K
|BRKb
|12K
|VZ
|604
|DHR
|3.9K
|MSFT
|16K
|KO
|-312
|MCD
|8.9K
|TMO
|13K
|DIS
|148
|PEP
|-760
|MRK
|-19K
|CVX
|1.9K
|PG
|488
|STT
|2.1K
|TJX
|236
|US500
|3.1K
|COF
|3.3K
|EURUSD
|-1.3K
|MNST
|863
|INTU
|-5.8K
|BA
|277
|SCHW
|776
|HAL
|-98
|SLB
|26
|MCO
|2.5K
|COR
|3.2K
|BTCUSD
|5.4M
|EURGBP
|-699
|HPE
|53
|MU
|834
|XEL
|187
|NEE
|187
|GD
|1.6K
|EURHUF
|-321
|AUDCAD
|363
|EMR
|164
|SMCI
|1.2K
|SYY
|214
|WM
|479
|ADAUSD
|8.8K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +967.28 EUR
최악의 거래: -551 EUR
연속 최대 이익: 63
연속 최대 손실: 37
연속 최대 이익: +3 263.14 EUR
연속 최대 손실: -174.82 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Teletrade-Sharp ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
DCA on top 50 stocks from S&P500 (US500)
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
43%
0
0
USD
USD
47K
EUR
EUR
99
69%
1 453
79%
99%
2.40
9.22
EUR
EUR
26%
1:500