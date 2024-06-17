시그널섹션
DCA Top 50 Stocks US500

Alexandru Chirila
0 리뷰
안정성
99
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 43%
Teletrade-Sharp ECN
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 453
이익 거래:
1 157 (79.62%)
손실 거래:
296 (20.37%)
최고의 거래:
967.28 EUR
최악의 거래:
-551.15 EUR
총 수익:
22 955.74 EUR (6 397 789 pips)
총 손실:
-9 557.52 EUR (404 924 pips)
연속 최대 이익:
63 (3 263.14 EUR)
연속 최대 이익:
3 263.14 EUR (63)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
98.93%
최대 입금량:
38.98%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
30 일
회복 요인:
3.79
롱(주식매수):
1 449 (99.72%)
숏(주식차입매도):
4 (0.28%)
수익 요인:
2.40
기대수익:
9.22 EUR
평균 이익:
19.84 EUR
평균 손실:
-32.29 EUR
연속 최대 손실:
45 (-174.82 EUR)
연속 최대 손실:
-3 315.15 EUR (37)
월별 성장률:
2.20%
연간 예측:
26.65%
Algo 트레이딩:
69%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 632.43 EUR
최대한의:
3 539.11 EUR (8.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.72% (3 539.11 EUR)
자본금별:
25.92% (11 585.30 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
NVDA 83
TSLA 79
AVGO 51
META 51
AMD 42
WMT 41
LLY 40
NFLX 37
WFC 36
JPM 35
AMAT 35
CRM 35
GE 34
AMZN 33
AAPL 30
COST 30
BAC 29
INTC 29
GOOGL 28
ORCL 28
V 27
IBM 25
ABT 25
CSCO 25
QCOM 24
ACN 24
CAT 23
UNH 22
ABBV 22
GOOG 22
JNJ 22
ADBE 22
MA 22
HD 21
XOM 21
CMCSA 20
BRKb 20
VZ 19
DHR 19
MSFT 17
KO 16
MCD 16
TMO 16
DIS 15
PEP 13
MRK 13
CVX 13
PG 12
STT 9
TJX 8
US500 7
COF 7
EURUSD 6
MNST 6
INTU 4
BA 4
SCHW 4
HAL 3
SLB 3
MCO 3
COR 3
BTCUSD 3
EURGBP 3
HPE 3
MU 2
XEL 2
NEE 2
GD 2
EURHUF 1
AUDCAD 1
EMR 1
SMCI 1
SYY 1
WM 1
ADAUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NVDA 2.1K
TSLA 2.1K
AVGO 766
META 882
AMD -191
WMT 485
LLY 1.2K
NFLX 683
WFC 328
JPM 493
AMAT 189
CRM 127
GE 238
AMZN 332
AAPL 228
COST 283
BAC 191
INTC 439
GOOGL 437
ORCL 46
V 232
IBM 300
ABT 165
CSCO 129
QCOM -242
ACN -110
CAT 187
UNH -56
ABBV 217
GOOG 260
JNJ 520
ADBE 50
MA 145
HD 87
XOM 48
CMCSA -556
BRKb 108
VZ -64
DHR -24
MSFT 203
KO -251
MCD 108
TMO 82
DIS 36
PEP -197
MRK -414
CVX 36
PG -44
STT 410
TJX 33
US500 855
COF 348
EURUSD -35
MNST 504
INTU -66
BA 6
SCHW 167
HAL 7
SLB 37
MCO 48
COR 158
BTCUSD 79
EURGBP -176
HPE 35
MU 83
XEL 59
NEE 57
GD 105
EURHUF -1
AUDCAD 133
EMR 6
SMCI 23
SYY 27
WM 23
ADAUSD 46
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NVDA 45K
TSLA 35K
AVGO 53K
META 64K
AMD -1.8K
WMT 6.7K
LLY 49K
NFLX 64K
WFC 5.2K
JPM 16K
AMAT 10K
CRM 8.4K
GE 13K
AMZN 10K
AAPL 15K
COST 33K
BAC 2.7K
INTC -3.4K
GOOGL 13K
ORCL 7.1K
V 14K
IBM 12K
ABT 4K
CSCO 2.8K
QCOM -16K
ACN -1.1K
CAT 16K
UNH -5K
ABBV 8.3K
GOOG 10K
JNJ 7.3K
ADBE 6.4K
MA 16K
HD 11K
XOM 4.1K
CMCSA -1.7K
BRKb 12K
VZ 604
DHR 3.9K
MSFT 16K
KO -312
MCD 8.9K
TMO 13K
DIS 148
PEP -760
MRK -19K
CVX 1.9K
PG 488
STT 2.1K
TJX 236
US500 3.1K
COF 3.3K
EURUSD -1.3K
MNST 863
INTU -5.8K
BA 277
SCHW 776
HAL -98
SLB 26
MCO 2.5K
COR 3.2K
BTCUSD 5.4M
EURGBP -699
HPE 53
MU 834
XEL 187
NEE 187
GD 1.6K
EURHUF -321
AUDCAD 363
EMR 164
SMCI 1.2K
SYY 214
WM 479
ADAUSD 8.8K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +967.28 EUR
최악의 거래: -551 EUR
연속 최대 이익: 63
연속 최대 손실: 37
연속 최대 이익: +3 263.14 EUR
연속 최대 손실: -174.82 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Teletrade-Sharp ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-ECN
0.69 × 226
ICMarketsSC-MT5
2.73 × 56
Pepperstone-MT5-Live01
4.09 × 11
Swissquote-Server
7.26 × 110
Teletrade-Sharp ECN
15.33 × 3
DCA on top 50 stocks from S&P500 (US500)
리뷰 없음
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 19:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 16:21
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 4.71% of days out of 616 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.18 13:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.01 19:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 15:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.24 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 19:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.10 14:46
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.05.08 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
