Alexandru Chirila

DCA Top 50 Stocks US500

Alexandru Chirila
0 comentários
Confiabilidade
97 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 42%
Teletrade-Sharp ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 447
Negociações com lucro:
1 151 (79.54%)
Negociações com perda:
296 (20.46%)
Melhor negociação:
967.28 EUR
Pior negociação:
-551.15 EUR
Lucro bruto:
22 650.80 EUR (4 441 193 pips)
Perda bruta:
-9 557.52 EUR (404 924 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
63 (3 263.14 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
3 263.14 EUR (63)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
98.93%
Depósito máximo carregado:
38.98%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
30 dias
Fator de recuperação:
3.70
Negociações longas:
1 443 (99.72%)
Negociações curtas:
4 (0.28%)
Fator de lucro:
2.37
Valor esperado:
9.05 EUR
Lucro médio:
19.68 EUR
Perda média:
-32.29 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
45 (-174.82 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-3 315.15 EUR (37)
Crescimento mensal:
2.53%
Previsão anual:
30.73%
Algotrading:
68%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 632.43 EUR
Máximo:
3 539.11 EUR (8.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.72% (3 539.11 EUR)
Pelo Capital Líquido:
25.92% (11 585.30 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NVDA 83
TSLA 79
AVGO 51
META 51
AMD 42
WMT 41
LLY 40
NFLX 37
WFC 36
AMAT 35
CRM 35
GE 34
JPM 34
AMZN 33
AAPL 30
COST 30
BAC 29
INTC 29
GOOGL 28
ORCL 28
V 27
IBM 25
ABT 25
CSCO 25
QCOM 24
ACN 24
CAT 23
UNH 22
ABBV 22
GOOG 22
JNJ 22
ADBE 22
MA 22
HD 21
XOM 21
CMCSA 20
BRKb 20
VZ 19
DHR 19
MSFT 17
KO 16
MCD 16
TMO 16
DIS 15
PEP 13
MRK 13
CVX 13
PG 12
STT 9
TJX 8
US500 7
EURUSD 6
MNST 6
COF 5
INTU 4
BA 4
HAL 3
SLB 3
MCO 3
COR 3
EURGBP 3
HPE 3
SCHW 3
MU 2
BTCUSD 2
XEL 2
NEE 2
EURHUF 1
AUDCAD 1
EMR 1
SMCI 1
SYY 1
WM 1
ADAUSD 1
GD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NVDA 2.1K
TSLA 2.1K
AVGO 766
META 882
AMD -191
WMT 485
LLY 1.2K
NFLX 683
WFC 328
AMAT 189
CRM 127
GE 238
JPM 425
AMZN 332
AAPL 228
COST 283
BAC 191
INTC 439
GOOGL 437
ORCL 46
V 232
IBM 300
ABT 165
CSCO 129
QCOM -242
ACN -110
CAT 187
UNH -56
ABBV 217
GOOG 260
JNJ 520
ADBE 50
MA 145
HD 87
XOM 48
CMCSA -556
BRKb 108
VZ -64
DHR -24
MSFT 203
KO -251
MCD 108
TMO 82
DIS 36
PEP -197
MRK -414
CVX 36
PG -44
STT 410
TJX 33
US500 855
EURUSD -35
MNST 504
COF 221
INTU -66
BA 6
HAL 7
SLB 37
MCO 48
COR 158
EURGBP -176
HPE 35
SCHW 115
MU 83
BTCUSD 27
XEL 59
NEE 57
EURHUF -1
AUDCAD 133
EMR 6
SMCI 23
SYY 27
WM 23
ADAUSD 46
GD 57
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NVDA 45K
TSLA 35K
AVGO 53K
META 64K
AMD -1.8K
WMT 6.7K
LLY 49K
NFLX 64K
WFC 5.2K
AMAT 10K
CRM 8.4K
GE 13K
JPM 15K
AMZN 10K
AAPL 15K
COST 33K
BAC 2.7K
INTC -3.4K
GOOGL 13K
ORCL 7.1K
V 14K
IBM 12K
ABT 4K
CSCO 2.8K
QCOM -16K
ACN -1.1K
CAT 16K
UNH -5K
ABBV 8.3K
GOOG 10K
JNJ 7.3K
ADBE 6.4K
MA 16K
HD 11K
XOM 4.1K
CMCSA -1.7K
BRKb 12K
VZ 604
DHR 3.9K
MSFT 16K
KO -312
MCD 8.9K
TMO 13K
DIS 148
PEP -760
MRK -19K
CVX 1.9K
PG 488
STT 2.1K
TJX 236
US500 3.1K
EURUSD -1.3K
MNST 863
COF 2.1K
INTU -5.8K
BA 277
HAL -98
SLB 26
MCO 2.5K
COR 3.2K
EURGBP -699
HPE 53
SCHW 541
MU 834
BTCUSD 3.4M
XEL 187
NEE 187
EURHUF -321
AUDCAD 363
EMR 164
SMCI 1.2K
SYY 214
WM 479
ADAUSD 8.8K
GD 797
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +967.28 EUR
Pior negociação: -551 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 63
Máximo de perdas consecutivas: 37
Máximo lucro consecutivo: +3 263.14 EUR
Máxima perda consecutiva: -174.82 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Teletrade-Sharp ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ECN
0.69 × 226
ICMarketsSC-MT5
2.73 × 56
Pepperstone-MT5-Live01
4.09 × 11
Swissquote-Server
7.26 × 110
Teletrade-Sharp ECN
15.33 × 3
DCA on top 50 stocks from S&P500 (US500)
Sem comentários
2025.11.07 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 16:21
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 4.71% of days out of 616 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.18 13:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.01 19:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 15:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.24 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 19:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.10 14:46
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.05.08 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
