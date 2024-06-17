- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 447
Прибыльных трейдов:
1 151 (79.54%)
Убыточных трейдов:
296 (20.46%)
Лучший трейд:
967.28 EUR
Худший трейд:
-551.15 EUR
Общая прибыль:
22 650.80 EUR (4 441 193 pips)
Общий убыток:
-9 557.52 EUR (404 924 pips)
Макс. серия выигрышей:
63 (3 263.14 EUR)
Макс. прибыль в серии:
3 263.14 EUR (63)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
98.93%
Макс. загрузка депозита:
38.98%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
30 дней
Фактор восстановления:
3.70
Длинных трейдов:
1 443 (99.72%)
Коротких трейдов:
4 (0.28%)
Профит фактор:
2.37
Мат. ожидание:
9.05 EUR
Средняя прибыль:
19.68 EUR
Средний убыток:
-32.29 EUR
Макс. серия проигрышей:
45 (-174.82 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3 315.15 EUR (37)
Прирост в месяц:
2.53%
Годовой прогноз:
30.73%
Алготрейдинг:
68%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 632.43 EUR
Максимальная:
3 539.11 EUR (8.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.72% (3 539.11 EUR)
По эквити:
25.92% (11 585.30 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NVDA
|83
|TSLA
|79
|AVGO
|51
|META
|51
|AMD
|42
|WMT
|41
|LLY
|40
|NFLX
|37
|WFC
|36
|AMAT
|35
|CRM
|35
|GE
|34
|JPM
|34
|AMZN
|33
|AAPL
|30
|COST
|30
|BAC
|29
|INTC
|29
|GOOGL
|28
|ORCL
|28
|V
|27
|IBM
|25
|ABT
|25
|CSCO
|25
|QCOM
|24
|ACN
|24
|CAT
|23
|UNH
|22
|ABBV
|22
|GOOG
|22
|JNJ
|22
|ADBE
|22
|MA
|22
|HD
|21
|XOM
|21
|CMCSA
|20
|BRKb
|20
|VZ
|19
|DHR
|19
|MSFT
|17
|KO
|16
|MCD
|16
|TMO
|16
|DIS
|15
|PEP
|13
|MRK
|13
|CVX
|13
|PG
|12
|STT
|9
|TJX
|8
|US500
|7
|EURUSD
|6
|MNST
|6
|COF
|5
|INTU
|4
|BA
|4
|HAL
|3
|SLB
|3
|MCO
|3
|COR
|3
|EURGBP
|3
|HPE
|3
|SCHW
|3
|MU
|2
|BTCUSD
|2
|XEL
|2
|NEE
|2
|EURHUF
|1
|AUDCAD
|1
|EMR
|1
|SMCI
|1
|SYY
|1
|WM
|1
|ADAUSD
|1
|GD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NVDA
|2.1K
|TSLA
|2.1K
|AVGO
|766
|META
|882
|AMD
|-191
|WMT
|485
|LLY
|1.2K
|NFLX
|683
|WFC
|328
|AMAT
|189
|CRM
|127
|GE
|238
|JPM
|425
|AMZN
|332
|AAPL
|228
|COST
|283
|BAC
|191
|INTC
|439
|GOOGL
|437
|ORCL
|46
|V
|232
|IBM
|300
|ABT
|165
|CSCO
|129
|QCOM
|-242
|ACN
|-110
|CAT
|187
|UNH
|-56
|ABBV
|217
|GOOG
|260
|JNJ
|520
|ADBE
|50
|MA
|145
|HD
|87
|XOM
|48
|CMCSA
|-556
|BRKb
|108
|VZ
|-64
|DHR
|-24
|MSFT
|203
|KO
|-251
|MCD
|108
|TMO
|82
|DIS
|36
|PEP
|-197
|MRK
|-414
|CVX
|36
|PG
|-44
|STT
|410
|TJX
|33
|US500
|855
|EURUSD
|-35
|MNST
|504
|COF
|221
|INTU
|-66
|BA
|6
|HAL
|7
|SLB
|37
|MCO
|48
|COR
|158
|EURGBP
|-176
|HPE
|35
|SCHW
|115
|MU
|83
|BTCUSD
|27
|XEL
|59
|NEE
|57
|EURHUF
|-1
|AUDCAD
|133
|EMR
|6
|SMCI
|23
|SYY
|27
|WM
|23
|ADAUSD
|46
|GD
|57
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NVDA
|45K
|TSLA
|35K
|AVGO
|53K
|META
|64K
|AMD
|-1.8K
|WMT
|6.7K
|LLY
|49K
|NFLX
|64K
|WFC
|5.2K
|AMAT
|10K
|CRM
|8.4K
|GE
|13K
|JPM
|15K
|AMZN
|10K
|AAPL
|15K
|COST
|33K
|BAC
|2.7K
|INTC
|-3.4K
|GOOGL
|13K
|ORCL
|7.1K
|V
|14K
|IBM
|12K
|ABT
|4K
|CSCO
|2.8K
|QCOM
|-16K
|ACN
|-1.1K
|CAT
|16K
|UNH
|-5K
|ABBV
|8.3K
|GOOG
|10K
|JNJ
|7.3K
|ADBE
|6.4K
|MA
|16K
|HD
|11K
|XOM
|4.1K
|CMCSA
|-1.7K
|BRKb
|12K
|VZ
|604
|DHR
|3.9K
|MSFT
|16K
|KO
|-312
|MCD
|8.9K
|TMO
|13K
|DIS
|148
|PEP
|-760
|MRK
|-19K
|CVX
|1.9K
|PG
|488
|STT
|2.1K
|TJX
|236
|US500
|3.1K
|EURUSD
|-1.3K
|MNST
|863
|COF
|2.1K
|INTU
|-5.8K
|BA
|277
|HAL
|-98
|SLB
|26
|MCO
|2.5K
|COR
|3.2K
|EURGBP
|-699
|HPE
|53
|SCHW
|541
|MU
|834
|BTCUSD
|3.4M
|XEL
|187
|NEE
|187
|EURHUF
|-321
|AUDCAD
|363
|EMR
|164
|SMCI
|1.2K
|SYY
|214
|WM
|479
|ADAUSD
|8.8K
|GD
|797
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +967.28 EUR
Худший трейд: -551 EUR
Макс. серия выигрышей: 63
Макс. серия проигрышей: 37
Макс. прибыль в серии: +3 263.14 EUR
Макс. убыток в серии: -174.82 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Teletrade-Sharp ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ECN
|0.69 × 226
|
ICMarketsSC-MT5
|2.73 × 56
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.09 × 11
|
Swissquote-Server
|7.26 × 110
|
Teletrade-Sharp ECN
|15.33 × 3
DCA on top 50 stocks from S&P500 (US500)
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
42%
0
0
USD
USD
47K
EUR
EUR
97
68%
1 447
79%
99%
2.36
9.05
EUR
EUR
26%
1:500