Segnali / MetaTrader 5 / DCA Top 50 Stocks US500
Alexandru Chirila

DCA Top 50 Stocks US500

Alexandru Chirila
0 recensioni
Affidabilità
84 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 40%
Teletrade-Sharp ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 292
Profit Trade:
1 085 (83.97%)
Loss Trade:
207 (16.02%)
Best Trade:
967.28 EUR
Worst Trade:
-551.15 EUR
Profitto lordo:
18 466.72 EUR (2 240 681 pips)
Perdita lorda:
-5 798.76 EUR (197 777 pips)
Vincite massime consecutive:
63 (3 263.14 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3 263.14 EUR (63)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
38.98%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
22 giorni
Fattore di recupero:
7.76
Long Trade:
1 288 (99.69%)
Short Trade:
4 (0.31%)
Fattore di profitto:
3.18
Profitto previsto:
9.80 EUR
Profitto medio:
17.02 EUR
Perdita media:
-28.01 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-66.40 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 632.43 EUR (4)
Crescita mensile:
0.69%
Previsione annuale:
9.43%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 632.43 EUR
Massimale:
1 632.43 EUR (5.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.30% (1 632.43 EUR)
Per equità:
25.92% (11 585.30 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NVDA 82
TSLA 78
AVGO 50
META 48
AMD 40
NFLX 36
WFC 35
AMAT 34
GE 33
WMT 33
CRM 33
JPM 29
AAPL 29
COST 29
BAC 28
LLY 28
AMZN 28
INTC 28
GOOGL 27
ORCL 27
V 26
IBM 24
ABT 24
CSCO 23
ACN 22
CAT 22
UNH 21
ABBV 21
GOOG 21
MA 21
ADBE 20
HD 20
XOM 20
BRKb 19
VZ 18
MSFT 17
DHR 16
CMCSA 16
JNJ 16
QCOM 16
KO 15
MCD 15
DIS 14
TMO 13
CVX 12
PG 11
PEP 10
MRK 6
EURUSD 5
INTU 4
BA 4
HAL 3
SLB 3
MCO 3
COR 3
EURGBP 3
MU 2
EURHUF 1
AUDCAD 1
EMR 1
SMCI 1
SYY 1
WM 1
ADAUSD 1
BTCUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NVDA 2.1K
TSLA 2.1K
AVGO 768
META 611
AMD -203
NFLX 685
WFC 329
AMAT 191
GE 240
WMT 212
CRM 346
JPM 286
AAPL 229
COST 440
BAC 192
LLY 719
AMZN 251
INTC 440
GOOGL 438
ORCL 49
V 246
IBM 305
ABT 237
CSCO 115
ACN 221
CAT 188
UNH 222
ABBV 219
GOOG 261
MA 168
ADBE 271
HD 198
XOM 112
BRKb 163
VZ 52
MSFT 203
DHR -22
CMCSA 58
JNJ 106
QCOM 113
KO -212
MCD 147
DIS 74
TMO 83
CVX 81
PG 48
PEP 106
MRK -84
EURUSD -4
INTU -66
BA 6
HAL 7
SLB 37
MCO 48
COR 158
EURGBP -176
MU 83
EURHUF -1
AUDCAD 133
EMR 6
SMCI 23
SYY 27
WM 23
ADAUSD 46
BTCUSD 10
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NVDA 45K
TSLA 35K
AVGO 53K
META 60K
AMD -2.2K
NFLX 64K
WFC 5.2K
AMAT 10K
GE 13K
WMT 5.3K
CRM 19K
JPM 13K
AAPL 15K
COST 47K
BAC 2.7K
LLY 54K
AMZN 11K
INTC -3.4K
GOOGL 13K
ORCL 7.1K
V 14K
IBM 13K
ABT 5.2K
CSCO 2.7K
ACN 15K
CAT 16K
UNH 22K
ABBV 8.4K
GOOG 10K
MA 18K
ADBE 28K
HD 15K
XOM 5K
BRKb 17K
VZ 1.4K
MSFT 16K
DHR 5.8K
CMCSA 1.6K
JNJ 5.2K
QCOM 7.1K
KO 56
MCD 10K
DIS 740
TMO 11K
CVX 2.8K
PG 3.1K
PEP 4.7K
MRK 40
EURUSD 432
INTU -5.8K
BA 277
HAL -98
SLB 26
MCO 2.5K
COR 3.2K
EURGBP -699
MU 834
EURHUF -321
AUDCAD 363
EMR 164
SMCI 1.2K
SYY 214
WM 479
ADAUSD 8.8K
BTCUSD 1.3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +967.28 EUR
Worst Trade: -551 EUR
Vincite massime consecutive: 63
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +3 263.14 EUR
Massima perdita consecutiva: -66.40 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Teletrade-Sharp ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.69 × 226
ICMarketsSC-MT5
2.73 × 56
Pepperstone-MT5-Live01
4.09 × 11
Swissquote-Server
7.26 × 110
Teletrade-Sharp ECN
15.33 × 3
DCA on top 50 stocks from S&P500 (US500)
Non ci sono recensioni
2025.09.05 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 15:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.24 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 19:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.10 14:46
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.05.08 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.06 18:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.03 15:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 16:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.21 17:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.16 14:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DCA Top 50 Stocks US500
30USD al mese
40%
0
0
USD
46K
EUR
84
73%
1 292
83%
100%
3.18
9.80
EUR
26%
1:500
Copia

