SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / DCA Top 50 Stocks US500
Alexandru Chirila

DCA Top 50 Stocks US500

Alexandru Chirila
0 comentarios
Fiabilidad
97 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 42%
Teletrade-Sharp ECN
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 447
Transacciones Rentables:
1 151 (79.54%)
Transacciones Irrentables:
296 (20.46%)
Mejor transacción:
967.28 EUR
Peor transacción:
-551.15 EUR
Beneficio Bruto:
22 650.80 EUR (4 441 193 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 557.52 EUR (404 924 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
63 (3 263.14 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
3 263.14 EUR (63)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
98.93%
Carga máxima del depósito:
38.98%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
30 días
Factor de Recuperación:
3.70
Transacciones Largas:
1 443 (99.72%)
Transacciones Cortas:
4 (0.28%)
Factor de Beneficio:
2.37
Beneficio Esperado:
9.05 EUR
Beneficio medio:
19.68 EUR
Pérdidas medias:
-32.29 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
45 (-174.82 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 315.15 EUR (37)
Crecimiento al mes:
2.53%
Pronóstico anual:
30.73%
Trading algorítmico:
68%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 632.43 EUR
Máxima:
3 539.11 EUR (8.12%)
Reducción relativa:
De balance:
7.72% (3 539.11 EUR)
De fondos:
25.92% (11 585.30 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NVDA 83
TSLA 79
AVGO 51
META 51
AMD 42
WMT 41
LLY 40
NFLX 37
WFC 36
AMAT 35
CRM 35
GE 34
JPM 34
AMZN 33
AAPL 30
COST 30
BAC 29
INTC 29
GOOGL 28
ORCL 28
V 27
IBM 25
ABT 25
CSCO 25
QCOM 24
ACN 24
CAT 23
UNH 22
ABBV 22
GOOG 22
JNJ 22
ADBE 22
MA 22
HD 21
XOM 21
CMCSA 20
BRKb 20
VZ 19
DHR 19
MSFT 17
KO 16
MCD 16
TMO 16
DIS 15
PEP 13
MRK 13
CVX 13
PG 12
STT 9
TJX 8
US500 7
EURUSD 6
MNST 6
COF 5
INTU 4
BA 4
HAL 3
SLB 3
MCO 3
COR 3
EURGBP 3
HPE 3
SCHW 3
MU 2
BTCUSD 2
XEL 2
NEE 2
EURHUF 1
AUDCAD 1
EMR 1
SMCI 1
SYY 1
WM 1
ADAUSD 1
GD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NVDA 2.1K
TSLA 2.1K
AVGO 766
META 882
AMD -191
WMT 485
LLY 1.2K
NFLX 683
WFC 328
AMAT 189
CRM 127
GE 238
JPM 425
AMZN 332
AAPL 228
COST 283
BAC 191
INTC 439
GOOGL 437
ORCL 46
V 232
IBM 300
ABT 165
CSCO 129
QCOM -242
ACN -110
CAT 187
UNH -56
ABBV 217
GOOG 260
JNJ 520
ADBE 50
MA 145
HD 87
XOM 48
CMCSA -556
BRKb 108
VZ -64
DHR -24
MSFT 203
KO -251
MCD 108
TMO 82
DIS 36
PEP -197
MRK -414
CVX 36
PG -44
STT 410
TJX 33
US500 855
EURUSD -35
MNST 504
COF 221
INTU -66
BA 6
HAL 7
SLB 37
MCO 48
COR 158
EURGBP -176
HPE 35
SCHW 115
MU 83
BTCUSD 27
XEL 59
NEE 57
EURHUF -1
AUDCAD 133
EMR 6
SMCI 23
SYY 27
WM 23
ADAUSD 46
GD 57
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NVDA 45K
TSLA 35K
AVGO 53K
META 64K
AMD -1.8K
WMT 6.7K
LLY 49K
NFLX 64K
WFC 5.2K
AMAT 10K
CRM 8.4K
GE 13K
JPM 15K
AMZN 10K
AAPL 15K
COST 33K
BAC 2.7K
INTC -3.4K
GOOGL 13K
ORCL 7.1K
V 14K
IBM 12K
ABT 4K
CSCO 2.8K
QCOM -16K
ACN -1.1K
CAT 16K
UNH -5K
ABBV 8.3K
GOOG 10K
JNJ 7.3K
ADBE 6.4K
MA 16K
HD 11K
XOM 4.1K
CMCSA -1.7K
BRKb 12K
VZ 604
DHR 3.9K
MSFT 16K
KO -312
MCD 8.9K
TMO 13K
DIS 148
PEP -760
MRK -19K
CVX 1.9K
PG 488
STT 2.1K
TJX 236
US500 3.1K
EURUSD -1.3K
MNST 863
COF 2.1K
INTU -5.8K
BA 277
HAL -98
SLB 26
MCO 2.5K
COR 3.2K
EURGBP -699
HPE 53
SCHW 541
MU 834
BTCUSD 3.4M
XEL 187
NEE 187
EURHUF -321
AUDCAD 363
EMR 164
SMCI 1.2K
SYY 214
WM 479
ADAUSD 8.8K
GD 797
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +967.28 EUR
Peor transacción: -551 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 63
Máximo de pérdidas consecutivas: 37
Beneficio máximo consecutivo: +3 263.14 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -174.82 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Teletrade-Sharp ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ECN
0.69 × 226
ICMarketsSC-MT5
2.73 × 56
Pepperstone-MT5-Live01
4.09 × 11
Swissquote-Server
7.26 × 110
Teletrade-Sharp ECN
15.33 × 3
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
DCA on top 50 stocks from S&P500 (US500)
No hay comentarios
2025.11.07 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 16:21
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 4.71% of days out of 616 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.18 13:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.01 19:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 15:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.24 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 19:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.10 14:46
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.05.08 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
DCA Top 50 Stocks US500
30 USD al mes
42%
0
0
USD
47K
EUR
97
68%
1 447
79%
99%
2.36
9.05
EUR
26%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.