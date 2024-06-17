シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / DCA Top 50 Stocks US500
Alexandru Chirila

DCA Top 50 Stocks US500

Alexandru Chirila
レビュー0件
信頼性
97週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 42%
Teletrade-Sharp ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 447
利益トレード:
1 151 (79.54%)
損失トレード:
296 (20.46%)
ベストトレード:
967.28 EUR
最悪のトレード:
-551.15 EUR
総利益:
22 650.80 EUR (4 441 193 pips)
総損失:
-9 557.52 EUR (404 924 pips)
最大連続の勝ち:
63 (3 263.14 EUR)
最大連続利益:
3 263.14 EUR (63)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
98.93%
最大入金額:
38.98%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
30 日
リカバリーファクター:
3.70
長いトレード:
1 443 (99.72%)
短いトレード:
4 (0.28%)
プロフィットファクター:
2.37
期待されたペイオフ:
9.05 EUR
平均利益:
19.68 EUR
平均損失:
-32.29 EUR
最大連続の負け:
45 (-174.82 EUR)
最大連続損失:
-3 315.15 EUR (37)
月間成長:
2.53%
年間予想:
30.73%
アルゴリズム取引:
68%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 632.43 EUR
最大の:
3 539.11 EUR (8.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.72% (3 539.11 EUR)
エクイティによる:
25.92% (11 585.30 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NVDA 83
TSLA 79
AVGO 51
META 51
AMD 42
WMT 41
LLY 40
NFLX 37
WFC 36
AMAT 35
CRM 35
GE 34
JPM 34
AMZN 33
AAPL 30
COST 30
BAC 29
INTC 29
GOOGL 28
ORCL 28
V 27
IBM 25
ABT 25
CSCO 25
QCOM 24
ACN 24
CAT 23
UNH 22
ABBV 22
GOOG 22
JNJ 22
ADBE 22
MA 22
HD 21
XOM 21
CMCSA 20
BRKb 20
VZ 19
DHR 19
MSFT 17
KO 16
MCD 16
TMO 16
DIS 15
PEP 13
MRK 13
CVX 13
PG 12
STT 9
TJX 8
US500 7
EURUSD 6
MNST 6
COF 5
INTU 4
BA 4
HAL 3
SLB 3
MCO 3
COR 3
EURGBP 3
HPE 3
SCHW 3
MU 2
BTCUSD 2
XEL 2
NEE 2
EURHUF 1
AUDCAD 1
EMR 1
SMCI 1
SYY 1
WM 1
ADAUSD 1
GD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NVDA 2.1K
TSLA 2.1K
AVGO 766
META 882
AMD -191
WMT 485
LLY 1.2K
NFLX 683
WFC 328
AMAT 189
CRM 127
GE 238
JPM 425
AMZN 332
AAPL 228
COST 283
BAC 191
INTC 439
GOOGL 437
ORCL 46
V 232
IBM 300
ABT 165
CSCO 129
QCOM -242
ACN -110
CAT 187
UNH -56
ABBV 217
GOOG 260
JNJ 520
ADBE 50
MA 145
HD 87
XOM 48
CMCSA -556
BRKb 108
VZ -64
DHR -24
MSFT 203
KO -251
MCD 108
TMO 82
DIS 36
PEP -197
MRK -414
CVX 36
PG -44
STT 410
TJX 33
US500 855
EURUSD -35
MNST 504
COF 221
INTU -66
BA 6
HAL 7
SLB 37
MCO 48
COR 158
EURGBP -176
HPE 35
SCHW 115
MU 83
BTCUSD 27
XEL 59
NEE 57
EURHUF -1
AUDCAD 133
EMR 6
SMCI 23
SYY 27
WM 23
ADAUSD 46
GD 57
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NVDA 45K
TSLA 35K
AVGO 53K
META 64K
AMD -1.8K
WMT 6.7K
LLY 49K
NFLX 64K
WFC 5.2K
AMAT 10K
CRM 8.4K
GE 13K
JPM 15K
AMZN 10K
AAPL 15K
COST 33K
BAC 2.7K
INTC -3.4K
GOOGL 13K
ORCL 7.1K
V 14K
IBM 12K
ABT 4K
CSCO 2.8K
QCOM -16K
ACN -1.1K
CAT 16K
UNH -5K
ABBV 8.3K
GOOG 10K
JNJ 7.3K
ADBE 6.4K
MA 16K
HD 11K
XOM 4.1K
CMCSA -1.7K
BRKb 12K
VZ 604
DHR 3.9K
MSFT 16K
KO -312
MCD 8.9K
TMO 13K
DIS 148
PEP -760
MRK -19K
CVX 1.9K
PG 488
STT 2.1K
TJX 236
US500 3.1K
EURUSD -1.3K
MNST 863
COF 2.1K
INTU -5.8K
BA 277
HAL -98
SLB 26
MCO 2.5K
COR 3.2K
EURGBP -699
HPE 53
SCHW 541
MU 834
BTCUSD 3.4M
XEL 187
NEE 187
EURHUF -321
AUDCAD 363
EMR 164
SMCI 1.2K
SYY 214
WM 479
ADAUSD 8.8K
GD 797
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +967.28 EUR
最悪のトレード: -551 EUR
最大連続の勝ち: 63
最大連続の負け: 37
最大連続利益: +3 263.14 EUR
最大連続損失: -174.82 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Teletrade-Sharp ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-ECN
0.69 × 226
ICMarketsSC-MT5
2.73 × 56
Pepperstone-MT5-Live01
4.09 × 11
Swissquote-Server
7.26 × 110
Teletrade-Sharp ECN
15.33 × 3
DCA on top 50 stocks from S&P500 (US500)
レビューなし
2025.11.07 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 16:21
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 4.71% of days out of 616 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.18 13:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.01 19:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 15:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.24 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 19:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.10 14:46
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.05.08 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
DCA Top 50 Stocks US500
30 USD/月
42%
0
0
USD
47K
EUR
97
68%
1 447
79%
99%
2.36
9.05
EUR
26%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください