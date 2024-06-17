SinyallerBölümler
Alexandru Chirila

DCA Large Cap Stocks

Alexandru Chirila
0 inceleme
Güvenilirlik
109 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 91%
Teletrade-Sharp ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 275
Kârla kapanan işlemler:
953 (74.74%)
Zararla kapanan işlemler:
322 (25.25%)
En iyi işlem:
1 673.30 EUR
En kötü işlem:
-749.00 EUR
Brüt kâr:
48 989.92 EUR (32 917 386 pips)
Brüt zarar:
-20 462.05 EUR (14 117 978 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (1 490.62 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
3 338.43 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
81.07%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
17 gün
Düzelme faktörü:
13.21
Alış işlemleri:
1 209 (94.82%)
Satış işlemleri:
66 (5.18%)
Kâr faktörü:
2.39
Beklenen getiri:
22.37 EUR
Ortalama kâr:
51.41 EUR
Ortalama zarar:
-63.55 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-29.99 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 011.10 EUR (3)
Aylık büyüme:
4.77%
Yıllık tahmin:
59.58%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.52 EUR
Maksimum:
2 159.60 EUR (6.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.94% (2 159.60 EUR)
Varlığa göre:
23.83% (13 482.82 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NVDA 154
TSLA 150
WFC 90
RIO 83
META 77
AMZN 62
AAPL 59
GOOGL 57
GOOG 53
UNH 46
MSFT 39
BAC 38
JPM 35
ETHUSD 31
BRKb 28
MCO 26
JNJ 26
V 25
KO 20
MA 18
EURUSD 17
PFE 15
BTCUSD 15
DIS 11
GBPAUD 10
AUDCHF 9
AUDNZD 8
CADJPY 7
EURGBP 6
EURNZD 6
GBPCAD 6
AUDJPY 4
GBPUSD 4
GBPJPY 3
AUDUSD 3
EURJPY 3
USDJPY 3
USDCAD 2
EUR50 2
EURCAD 2
NZDUSD 2
EURCZK 1
CADSGD 1
AVGO 1
TSM 1
IT40 1
AUDCAD 1
EURCHF 1
CHN_H 1
UK100 1
FRA40 1
EURAUD 1
GBPCHF 1
GER40 1
HK50 1
AUS200 1
CHN50 1
ES35 1
CH20 1
CHFSGD 1
USDCHF 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NVDA 4.4K
TSLA 8.2K
WFC 434
RIO 31
META 3.7K
AMZN 1.6K
AAPL 4K
GOOGL 1.7K
GOOG 1.7K
UNH 823
MSFT 2.1K
BAC 706
JPM 811
ETHUSD 524
BRKb 547
MCO 358
JNJ 462
V 825
KO 317
MA 234
EURUSD -684
PFE 479
BTCUSD 472
DIS -765
GBPAUD -751
AUDCHF 490
AUDNZD -1.4K
CADJPY -228
EURGBP -46
EURNZD -111
GBPCAD -486
AUDJPY -320
GBPUSD 315
GBPJPY 183
AUDUSD -313
EURJPY 408
USDJPY 467
USDCAD -30
EUR50 242
EURCAD -244
NZDUSD -20
EURCZK 0
CADSGD 0
AVGO 157
TSM 86
IT40 521
AUDCAD 314
EURCHF 267
CHN_H -343
UK100 -339
FRA40 259
EURAUD 261
GBPCHF 21
GER40 5
HK50 39
AUS200 -4
CHN50 191
ES35 185
CH20 -376
CHFSGD 19
USDCHF 6
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NVDA 143K
TSLA 40K
WFC 5.2K
RIO 570
META 95K
AMZN 28K
AAPL 28K
GOOGL 23K
GOOG 23K
UNH 52K
MSFT 40K
BAC 3.6K
JPM 17K
ETHUSD 1.9M
BRKb 26K
MCO 25K
JNJ 7.1K
V 14K
KO 2.1K
MA 18K
EURUSD 102
PFE -697
BTCUSD 16M
DIS -508
GBPAUD -4.2K
AUDCHF 1.8K
AUDNZD -1.7K
CADJPY -756
EURGBP 541
EURNZD 1K
GBPCAD -2.6K
AUDJPY -2.6K
GBPUSD 1.8K
GBPJPY 1.7K
AUDUSD -334
EURJPY 5.3K
USDJPY 3K
USDCAD -7
EUR50 871
EURCAD -2K
NZDUSD -495
EURCZK -74
CADSGD -29
AVGO 1.5K
TSM 912
IT40 942
AUDCAD 532
EURCHF 352
CHN_H -37K
UK100 -2.2K
FRA40 921
EURAUD 2K
GBPCHF 28
GER40 623
HK50 1.9K
AUS200 1.1K
CHN50 25K
ES35 2.1K
CH20 -230
CHFSGD 502
USDCHF 606
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 673.30 EUR
En kötü işlem: -749 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 490.62 EUR
Maksimum ardışık zarar: -29.99 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Teletrade-Sharp ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
0.69 × 226
ICMarketsSC-MT5
2.12 × 215
Pepperstone-MT5-Live01
3.64 × 44
XMTrading-MT5 3
5.00 × 1
Teletrade-Sharp ECN
6.86 × 7
Swissquote-Server
7.26 × 110
DCA on first 20 stocks owned by the most notorious investors
İnceleme yok
2025.06.02 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 17:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.26 10:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.11 22:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.11 16:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
